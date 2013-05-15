МЗС: підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на завершальному етапі

Технічна підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС перебуває на завершальному етапі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Наразі технічна підготовка Угоди про асоціацію до підписання перебуває на завершальному етапі”, - сказав Перебийніс.

За його словами, під час серії консультацій у форматі відеоконференцій було узгоджено проект відповідної статті Угоди про асоціацію, яка уможливить її тимчасове застосування до завершення процесу її ратифікації усіма країнами-членами ЄС.

Перебийніс також повідомив, що українська сторона продовжуватиме тісну взаємодію з інституціями та державами-членами Євросоюзу з усіх питань, які становлять інтерес наших відносин, з метою досягнення спільної мети України та ЄС — підписання Угоди про асоціацію під час Вільнюського саміту «Східного партнерства» у листопаді 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію та глибоку і всебічну зону вільної торгівлі.

Водночас протягом 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика щодо ситуації в Україні і зокрема щодо застосування вибіркового правосуддя щодо колишніх урядовців.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі у листопаді 2013 року за умови, якщо Київ продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у реформування виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.

Сьогодні, 15 травня, Європейська комісія схвалила проект рішення Ради ЄС про підписання Угоди про асоціацію з Україною.

“Без передбачення майбутнього політичного рішення щодо можливого підписання, Комісія схвалила сьогодні проект рішення Ради ЄС про підписання та тимчасове застосування, а також про укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яке буде передано Раді для подальшого опрацювання. Комісія додала до цих двох пропозицій політичну заяву”, - зазначили в Комісії.

У повідомленні прес-служби Єврокомісії зазначається, що сьогоднішнім рішенням Комісія здійснила необхідні підготовчі кроки з метою забезпечити технічну готовність до підписання Угоди про асоціацію на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі за 6 місяців.

У повідомленні також наголошується, що підписання відбудеться лише за умови створення Києвом необхідних політичних передумов.

У заяві наголошується, що тепер час для української влади вирішити найважливіші питання для того, щоб зробити можливим підписання угоди, що, на думку Комісії, стане “історичним проривом” у відносинах України та ЄС.