Анонс на 16 травня

* Президент України Віктор Янукович здійснить робочу поїздку до Запорізької області.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Конституційний Суд України розпочне у формі усного слухання розгляд справи за конституційним зверненням громадянина Козлова Дмитра Олександровича про офіційне тлумачення положень другого речення преамбули Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань». Суддя-доповідач у справі - Юрій Баулін.

* Відбудеться заключна конференція Проекту ЄС «Гармонізація систем забезпечення конкуренції та державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС» на тему: «Співпраця у сфері захисту конкуренції, державної допомоги та державних закупівель в перспективі підписання Угоди про асоціацію Україна - ЄС у 2013 році». Учасники: голова Антимонопольного комітету України Василь Цушко, посол ЄС в Україні Ян Томбінський і перший заступник міністра Мінекономрозвитку Анатолій Максюта. Також на конференції від ЄК виступить представник Генерального директорату ЄК з питань внутрішнього ринку та послуг Ярі Калліо. Прес-конференція керівників державних органів - партнерів проекту та представників ЄС для ЗМІ.

* Прес-конференція з питань актуальних проблем розвитку недержавної системи безпеки та з нагоди 18-ї річниці з дня створення Української федерації професіоналів безпеки (УФПБ). Досвід найстарішої громадської організації в галузі безпеки переконливо свідчить про вкрай низьку ефективність використання потенціалу недержавної безпеки в інтересах суспільства, як це відбувається у всіх розвинених країнах. Чому досі не працює Закон України «Про охоронну діяльність», прийнятий більше ніж через 20 років незалежності країни? Кому вигідна безсумнівна монополія держави на вогнепальну зброю? Відверті відповіді на ці та інші питання дадуть: Сергій Шабовта, президент УФПБ, лідер European Security Branch Organisations Club, Георгій Учайкін, голова Наглядової ради Української асоціації власників зброї, Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, представники Держкомпідприємництва, ділових кіл.

* У Києві, в Дніпровській екологічній прокуратурі, відбудеться засідання міжвідомчої наради керівників правоохоронних органів та центральних органів державного контролю з проблемних питань охорони, збереження та відтворення водних біоресурсів Дніпра та його водосховищ. Після наради відбудеться брифінг Дніпровського екологічного прокурора Олександра Галкіна.

* Голова КМДА Олександр Попов візьме участь у засіданні ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Київській міській державній адміністрації. На порядку денному: презентація основних напрямів інвестиційної політики Києва, обговорення проблем та перспектив розвитку інвестиційної діяльності в столиці і т.і.

* Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул вручить ключі та сертифікати від нових квартир сім'ям міста Вишгород Київської області, придбаних за державною програмою «Доступне житло». В урочистому заході також візьмуть участь міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник та голова КОДА Анатолій Присяжнюк.

* Прес-конференція на тему: «Чому Україна стає заручницею торгових воєн?». Учасники: президент Союзу виробників харчової промисловості України Олег Юхновський, президент Асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк, керівник аналітичного відділу консалтингового агентства "ААА" Марія Колесник, завідувач відділом ціноутворення розвитку ринку і наукових інновацій Інституту аграрної економіки НАНУ Олександр Шпичак.

* Відбудеться засідання міжфракційного об'єднання народних депутатів України «За вітчизняних промисловців і підприємців - роботодавців України».

* Прес-конференція на тему: «Боротьба робочих ПАТ "Київхліб" за робочі місця і продовження виробництва хліба». Організатори - уповноважений орган робітників "Хлібзаводу № 12" та Київська міська організація ВО "Свобода". Учасники: Тетяна Синенко, голова уповноваженого органу робітників "Хлібзаводу № 12", Юрій Ноїв, член уповноваженого органу робітників "Хлібзаводу № 12", Артем Семініхін, член уповноваженого органу робітників "Хлібзаводу № 12"; Едуард Леонов, народний депутат України, Альона Романець, робітник "Хлібзаводу № 12".

* Прес-конференція на тему: В Україні запускається інформаційна кампанія "Просто фрукти - 5 разів на день!". Учасники: представник компанії "Вітмарк-Україна", координатор програми "Просто фрукти - 5 разів на день" Андрій Крень; доктор медичних наук, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з гігієни харчування, завідувач лабораторією гігієни харчування ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. А.Марзєєва" при Національній академії медичних наук України Марія Гулич.

* Прес-конференція на тему: «Прибудинкова територія багатоквартирного будинку: у пошуках власника». Учасники: Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних програм Громадянської мережі ОПОРА, член Національної Ради з питань створення та забезпечення функціонування ОСББ при КМУ; Юрій Гержов, член Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики; Віра Радченко, заступник директора департаменту житлової політики Мінрегіонрозвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Сергій Аверков, голова Агентства економічного розвитку м. Вознесенська.

* У рамках міжнародного інноваційного форуму «Kyiv City Open Doors» за участю заступника голови КМДА Руслана Крамаренка відбудеться круглий стіл на тему: «Made in Kyiv: Перспективи розвитку венчурного капіталу в Україні». Учасники: голова наглядової ради компанії «Октава Капітал» Олександр Кардаков, міжнародний Борд бізнес-інкубатора Happy Farm - Ігор Шойфот (TMT Investments), Джон Нордмарк (UsingMiles.com), Брайан Сатьянатан (Turner Media), Анна Дегтерева (CEO Happy Farm), представники вітчизняних бізнес-інкубаторів та акселераторів (EastLabs, Polyteco, iHub, WannaBiz), українські інвестори і бізнес-ангели. На порядку денному: обговорення поточного стану ринку українських стартапів і їх перспективність для інвестицій; освітні ініціативи з розвитку підприємницького духу у молоді, розвиток ринку венчурних інвестицій в Україні.

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