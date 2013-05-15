ТОП-10 (15 травня)

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України знизився на 32%

Єврокомісія схвалила підписання Угоди про асоціацію з Україною

Україна в квітні збільшила імпорт газу з Європи в 5 разів

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у першому кварталі виріс на 1,3%

Надходження до зведеного бюджету в січні-квітні зросли на 6,2%

Українські кондитери можуть не повернутися на ринок Білорусі – «Укркондпром»

Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі

«Нафтогаз» у 1-му кварталі збільшив чистий збиток майже вдвічі

Україна скоротила імпорт газу в грошовому виразі на 17%

Активи українських банків у квітні зросли до 1,162 трлн грн

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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України знизився на 32%

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у першому кварталі 2013 року знизився на 31,98% - до 1,987 млрд дол., порівняно з дефіцитом в першому кварталі 2012 року в 2,921 млрд дол.

Про це повідомляє Державна служба статистики на офіційному сайті.

Зокрема, у першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року, експорт товарів з України знизився на 1,5% - до 15,911 млрд дол., імпорт скоротився на 6,2% - до 17,898 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,89 (у першому кварталі 2012 року - 0,85).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторгівельні операції з партнерами з 202 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Міністерство доходів і зборів повідомляло про зниження дефіциту зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками першого кварталу 2013 року до 2,0 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-лютому 2013 року становив 902,9 млн дол., що вдвічі менше за дефіцит в 1862,8 млн дол. за січень-лютий 2012 року. Профіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні 2013 року становив 15,8 млн дол. проти дефіциту 60,5 млн дол. за січень 2012 року.

Дефіцит зовнішньоторгівельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. в 2011 році. За підсумками 2012 року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол. відповідно в 2011 році.

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Єврокомісія схвалила підписання Угоди про асоціацію з Україною

Брюссель. Європейська комісія схвалила проект рішення Ради ЄС про підписання Угоди про асоціацію з Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“Без передбачення майбутнього політичного рішення щодо можливого підписання, Комісія схвалила сьогодні проект рішення Ради ЄС про підписання та тимчасове застосування, а також про укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яке буде передано Раді для подальшого опрацювання. Комісія додала до цих двох пропозицій політичну заяву”, - зазначили в Комісії.

У повідомленні прес-служби Єврокомісії зазначається, що сьогоднішнім рішенням Комісія здійснила необхідні підготовчі кроки з метою забезпечити технічну готовність до підписання Угоди про асоціацію на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі за 6 місяців.

У повідомленні також наголошується, що підписання відбудеться лише за умови створення Києвом необхідних політичних передумов.

У заяві Комісії з нагоди схвалення пропозицій для Ради ЄС про підписання Угоди про асоціацію з Україною нагадуються висновки Ради закордонних справ ЄС щодо України від 10 грудня 2012 року, в яких виписані умови підписання угоди. Крім того, у заяві зазначається, що додаткові очікування стосуються покращення бізнес-клімату в Україні.

“Сьогоднішнє схвалення Комісією пропозицій є необхідним кроком для уможливлення для Європейського Союзу технічно рухатися вперед у необхідній підготовчій роботі для можливого підписання на Вільнюському саміті. Однак цей крок не передбачає ні в якому разі рішення Ради”, - написано у заяві Комісії, текст якої передано УНІАН.

“Комісія вважає, що підписання угоди залишається зумовленим рішучими діями та відчутним прогресом української влади в усіх критеріях, встановлених у висновках Ради від 10 грудня 2012 року. Комісія разом з Європейською службою зовнішніх дій продовжать моніторити прогрес України”, - продовжується у документі.

У заяві наголошується, що тепер час для української влади вирішити найважливіші питання для того, щоб зробити можливим підписання угоди, що, на думку Комісії, стане “історичним проривом” у відносинах України та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію та глибоку і всебічну зону вільної торгівлі.

Водночас протягом 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика щодо ситуації в Україні і, зокрема, щодо застосування вибіркового правосуддя щодо колишніх урядовців.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі у листопаді 2013 року за умови, якщо Київ продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у реформування виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.

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Україна в квітні збільшила імпорт газу з Європи в 5 разів

Україна в квітні 2013 року збільшила імпорт газу з Європи порівняно з попереднім місяцем у 5 разів - до 120,1 млн куб. м з 24,3 млн куб. м, повідомляє прес-служба «Укртрансгазу».

Згідно з повідомленням, у квітні 2013 року з Республіки Польща в газотранспортну систему України надійшло 102 млн куб. м природного газу, що на 78 млн куб. м більше, ніж у березні цього року.

Також в компанії відзначили, що з 1 квітня 2013 року почалося надходження в Україну природного газу з Угорщини.

«Всього за квітень місяць з Угорщини в газотранспортну систему України надійшло 18,1 млн куб. м блакитного палива», - сказано в повідомленні «Укртрансгазу».

Як раніше повідомляв УНІАН, з 1 листопада 2012 року Україна почала здійснювати прийом природного газу в реверсному режимі за контрактом з німецьким газовим трейдером RWE.

З листопада 2012 року по 1 травня 2013 року, за даними «Укртрансгазу», загальний обсяг надходження природного газу орієнтовно становив 291 млн куб. м.

Середня ціна на імпортний газ для України в квітні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,36% - до 415,12 дол. за 1 тис. куб. м з 416,6 дол.

У лютому Україна істотно скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір сплати за газ суттєво скоротився - до 162 млн дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні цього року Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Згідно з рамковою угодою, максимальний обсяг газу, який може бути поставлений в Україну німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading, становить 10 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».

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Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у першому кварталі виріс на 1,3%

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у першому кварталі 2013 року, порівняно з початком року, зріс на 1,3% - до 55,709 млрд дол.

Про це повідомила Державна служба статистики України на офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі цього року іноземні інвестори вклали в економіку України 1,560 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 76,25% більше показника першого кварталу 2012 року (885,1 млн дол.). Загальний обсяг іноземних інвестицій, внесених в економіку країни з початку інвестування, на 1 квітня 2013 року становив 55,709 млрд дол., що в розрахунку на душу населення становить 1,227 тис. дол. Інвестиції надходили з 136 країн світу.

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Надходження до зведеного бюджету в січні-квітні зросли на 6,2%

Обсяг надходжень до зведеного бюджету, забезпеченого Міністерством доходів і зборів, у січні-квітні 2013 року становив 134,8 млрд грн, що на 7,9 млрд грн (6,2%) більше аналогічного показника минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко перед початком засідання Кабінету Міністрів у середу, 15 травня.

«Підвищення ефективності адміністрування податків і зборів за рахунок створення Міністерства доходів і зборів, а також заходи щодо детінізації дозволили забезпечити адекватність темпів зростання платежів темпам зростання економіки», - зазначив міністр.

За його словами, зростання надходжень єдиного соціального внеску становило 9,2% при зростанні фонду оплати праці на 5,5%.

«Платникам податків відшкодовано 18,5 млрд грн ПДВ, порівняно з минулим роком відшкодування податку збільшено на 22,6% (+3,4 млрд грн). В автоматичному режимі платникам повернено 7,4 млрд грн податку на додану вартість», - нагадав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держказначейства, доходи державного бюджету України в січні-квітні 2013 року зросли на 5 млрд грн, або на 4,9%, порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 106,1 млрд грн. Згідно з повідомленням, доходи загального фонду держбюджету за січень-квітень цього року зросли на 4,7 млрд грн, або на 5,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 91,4 млрд грн, доходи спеціального фонду - на 0,3 млрд грн, або на 2,1%, до 14,7 млрд грн.

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Українські кондитери можуть не повернутися на ринок Білорусі – «Укркондпром»

Українські виробники кондитерських виробів, які в квітні потрапили під посилений митний контроль на білоруському кордоні, можуть не повернутися на ринок Білорусі, навіть якщо митниця припинить перевірки, оскільки торгові мережі та магазини не братимуть їхні товари.

Таку думку висловив УНІАН голова асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк.

«Тепер, навіть якщо ми прориваємо блокаду на кордоні, нас просто не забирають в торгові мережі, магазини не беруть, тому що їм наказано не брати. Ми не можемо потрапити в торгівлю», - сказав Балдинюк.

За його словами, в Білорусі діє постанова місцевої влади, згідно з якою торгові організації зобов'язані забезпечити в другому кварталі 2013 року питому вагу продажу кондитерських виробів білоруського виробництва в загальному обсязі реалізації щонайменше 85%. Балдинюк вважає, що подібні постанови є документальним підтвердженням прямого порушення двосторонньої угоди про вільну торгівлю.

До того ж голова асоціації зазначає, що за весь час конфлікту з Білоруссю українська влада не застосовувала ніяких суттєвих заходів для стабілізації ситуації.

«На жаль, до сьогодні всі наші заходи з боку України були апелятивними. Нам лише обіцяли, але ніякої ефективної дії у відповідь українська держава не зробила», - пояснив він.

Як результат, якщо проблему не буде вирішено, українські кондитери можуть втратити білоруський ринок, який є четвертим за величиною ринком для вітчизняних кондитерських виробів, упевнений Балдинюк.

Як повідомляв УНІАН, зупинка українських вантажів із кондитерськими виробами на кордоні з Білоруссю для проведення митного огляду може спричинити втрати для вітчизняних кондитерських підприємств до 50 млн грн, оскільки зараз експорт до цієї країни повністю заблоковано.

За словами Балдинюка, законодавство Білорусі дозволяє проводити подібні розширені огляди, проте в цій ситуації йдеться про нетарифні методи обмеження експорту.

Довідка УНІАН. Виручка виробників від постачання кондитерських виробів на ринки Білорусі в 2012 році становила 0,5 млрд грн.

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Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі

Україна відсьогодні почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Почався. Тестуватиметься й проводитиметься обмін інформацією протягом 7-10 днів», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2013 році укласти контракт на поставки природного газу обсягом 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини та Словаччини.

Наприкінці березня прем'єр-міністр України Микола Азаров у рамках офіційного візиту до Угорщини повідомив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

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«Нафтогаз» у 1-му кварталі збільшив чистий збиток майже вдвічі

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в січні-березні 2013 року збільшила чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 87% — до 7,75 млрд грн із 4,14 млрд грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії від реалізації продукції за перші три місяці 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2012 року до 26,688 млрд грн із 38,903 млрд грн.

Валовий збиток компанії за перший квартал 2013 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року до 4,525 млрд грн із 1,639 млрд грн.

Збитки “Нафтогазу” від операційної діяльності в першому кварталі 2013 року збільшилися порівняно з січнем-березнем 2012 року до 4,745 млрд грн із 2,313 млрд грн.

Згідно з документом, станом на 31 березня 2013 року довгострокові зобов'язання “Нафтогазу” становили 19,99 млрд грн, а короткострокові кредити в банках — 20,217 млрд грн.

Поточні зобов'язання "Нафтогаз України" станом на 31 березня 2013 року становили 3,71 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія «Нафтогаз України» отримала в 2012 році чистий збиток у розмірі 10,271 млрд грн, тоді як за 2011 рік компанія отримала чистий прибуток у розмірі 7,764 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Україна скоротила імпорт газу в грошовому виразі на 17%

Україна в січні-березні 2013 року знизила імпорт газу (в грошовому виразі) порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17% - до 2,965 млрд дол., повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у березні Україна імпортувала природного газу на 987,338 млн дол., що на 1,2% менше березня 2012 року.

Нагадаємо, велику частку газу, що імпортується в Україну, складає газ, що поставляється з Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, із листопада 2012 року по 1 травня 2013 року, за даними «Укртрансгазу», загальний обсяг надходження природного газу орієнтовно становив 291 млн куб. м.

Україна в січні-березні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17% - до 7,1 млрд куб. м.

Середня митна ціна на імпортний газ для України в березні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,74% - до 416,6 дол. за тис. куб. м із 419,7 дол. за тис. куб. м.

У лютому Україна суттєво скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ суттєво скоротився - до 162 млн дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні цього року Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Нагадаємо, що згідно з рамковою угодою, максимальний обсяг газу, який може бути поставлений в Україну німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading, становить 10 млрд куб. м.

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Активи українських банків у квітні зросли до 1,162 трлн грн

Активи банків України в квітні 2013 року зросли на 1,34% - до 1,162 трлн грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з повідомленням, загальні активи банків минулого місяця зросли на 1,01% і на 1 травня становили 1,297 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 63,3%, вкладення в цінні папери — 9,7%, кореспондентські рахунки в інших банках — 6,9%, дебіторська заборгованість — 5,2%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку — 4,9%, нараховані доходи до отримання - 4,2%, основні кошти і нематеріальні активи - 4,2%.

Зобов'язання банків минулого місяця зросли на 1,56% - до 985,8 млрд грн, зокрема кошти фізосіб становили 393,3 млрд грн, або 39,9%, кошти суб'єктів господарювання — 208,5 млрд грн, або 21,1%, міжбанківські кредити і депозити — 102,3 млрд грн, або 10,4%.

Капітал банків у квітні знизився на 0,06% - до 176,6 млрд грн і становив 15,2% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків зріс на 1,7% і на 1 травня становив 176,8 млрд грн.

Станом на 1 травня 2013 року ліцензію Національного банку на здійснення банківських операцій мали 175 банків України, один із яких мав ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в 2012 році зросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5% до 1,268 трлн грн.

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