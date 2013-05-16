ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 16 травня

10:10, 16 травня 2013
Різне
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Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» в публікації «Державним телекомпаніям у 2013 році рекордно скоротили бюджети» пише: державні телерадіокомпанії в регіонах з нетерпінням чекають, коли ж уряд перегляне держбюджет. Виділених на 2013 рік коштів регіональним ТРК вистачить тільки до середини літа...

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Також «Дело» в публікації «Українські бренди послабили свої позиції в рейтингу найбільших світових виробників алкоголю» пише: журнал Drinks International оприлюднив щорічний рейтинг найбільших світових виробників алкоголю The Millionaires Club 2013. До загального списку потрапили дев'ять українських горілчаних брендів...

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «НКРЕ з'явилася в новому світлі», в якому пише: влада готується до підвищення тарифів на енергоносії. 15 травня парламент прийняв у першому читанні законопроект, який дозволяє приймати ці рішення Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики (НКРЕ) без участі Кабінету Міністрів. А в комісії вже готуються підвищити на 25% тарифи на електроенергію і на 20% - на газ. До того ж, якщо рішення буде прийнято НКРЕ, то це "виводить з-під удару" уряд і дозволить почати планомірне збільшення тарифів вже цього року, вважають у Міненерго...

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Привіт, зброя», в якому пише: Кабінет Міністрів підтримав ініціативу про дозвіл вільного продажу травматичної зброї всім громадянам, що досягли 18-річного віку. Втім, у МВС висунули низку зауважень до вже відредагованої версії документа, тому після схвалення загалом уряд відправив законопроект на доопрацювання. Експерти попереджають, що з початком вільного продажу травматичної зброї Україну може захлеснути хвиля злочинів з його використанням...

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«Сегодня» у публікації «Нацбанк ввів нові «гроші» пише: цього року в Україні відчеканять майже два десятки видів колекційних монет...

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Також «Сегодня» у публікації «Українців хочуть позбавити пільг на безкоштовний проїзд» пише: пенсіонерів та малозабезпечених можуть зобов'язати платити за квитки, замінивши пільги адресною допомогою...

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Українська модель економіки - падіння і дисбаланс» пише: прогнози міжнародних інститутів щодо зростання української економіки продовжують залишатися песимістичними, причому погіршуються вони з місяця на місяць. Вітчизняні експерти багато в чому з ними згодні - країна не впишеться в рамки запланованого бюджетного дефіциту і знову влізе в борги, а промвиробництво продовжить простоювати...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Мігранти принесли бюджету 33 млрд рублів» пише: але за великого числа працюючих нелегалів бюджет недорахувався в 2-3 рази більшої суми...

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Також «Известия» в публікації «Листоношам роздадуть iPad» пишуть: «Пошта Росії» навчить пенсіонерів і сільських жителів користуватися держпослугами в інтернеті...

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«Ведомости» у публікації «Банки масово знижують ставки за вкладами» пишуть: грошей у них достатньо, але кредитування не зростає. До найбільш агресивних гравцям ринку приєднався Ощадбанк, на черзі «ВТБ 24» та інші великі фінустанови...

(УНІАН)

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