Томбінський: якби питання про асоціацію з Україною вирішували сьогодні, то відповідь була б - ні

Якби Європейський Союз зараз вирішував питання щодо підписання Угоди про асоціацію з Україною, то відповідь була б негативною.

Про це сказав голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський на конференції “Україна - ЄС: на шляху до спільного майбутнього”.

“Якби мене сьогодні запитали, чи Угоду про асоціацію буде підписано, моя відповідь була б - ні. Тому що з європейського боку ще є багато очікувань від України щодо виконання відповідних завдань”, - сказав він.

До того ж Томбінський визнав, що було зроблено багато роботи. Зокрема він висловив задоволення, що Верховна Рада знову почала працювати.

За словами Томбінського, основна відповідальність за роботу парламенту лежить на більшості та уряді.

Він також наголошує на необхідності ухвалювати якісні законодавчі акти щодо європейської інтеграції.

“Ми відслідковуємо всі законодавчі акти самі під цим кутом зору - не тільки кількості, а й якості. У вересні ми побачимо, наскільки якість відповідає очікуванням європейської сторони”, - сказав Томбінський.

За його словами, якість законів має турбувати, передусім, українців, оскільки ці закони застосовуватимуться саме в Україні, а не за кордоном.

Він також зазначив, що на сьогодні Україна і ЄС переходять до нової фази співробітництва.

“Мій месидж - нова фаза буде ще більш важлива, ніж попередня, тому що зараз ми входимо у фазу, коли підключаються всі стороні і тут ми вже не підписуємо документи. Важливе не саме підписання, а запровадження в життя того, що прописано в Угоді про асоціацію”, - сказав Томбінський.

Саме тому, за його словами, ЄС буде фокусувати свою увагу на демократії, верховенстві права і роботі українського парламенту.

Щодо українського парламенту, то, за його словами, складається “просто фантастична ситуація”, коли чотири з п’яти партій, представлених у ВР, виступають за підписання Угоди про асоціацію.

“Саме цією можливістю слід скористатися на рівні парламенту, але цього не станеться, якщо громадянське суспільство не підключається і не є партнером”, - сказав Томбінський.

Він наголосив, що українці мають знати, в чому полягає зміст Угоди про асоціацію.

“Я знаю, що в Україні не зовсім чітка картина для більшості українського суспільства, хоча більшість людей за європейську інтеграцію”, - додав голова Представництва ЄС в Україні.

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