Анонс на 17 травня

* Відбудеться перша в Україні міжнародна LNG-конференція на тему: «Світова LNG-революція і енергетична безпека України». Під час конференції провідні світові експерти обговорять вплив розвитку LNG-галузі в світі (скрапленого газу) на енергетичну безпеку України і можливості зменшення ціни на газ. Організатор: Держагентство з інвестицій та управління національними проектами. Учасники: Білл Річардсон, екс-міністр (Державний секретар) США з питань енергетики, Юрій Бойко, віце-прем'єр-міністр України; Владислав Каськів, голова Держінвестпроекту; Алан Райлі, професор права Школи права в Лондоні, Олександр Сушко, науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва; Девід Кларк, голова Фонду «Росія» (Russia Foundation) тощо. Модератор: Віталій Сич - головний редактор журналу «Кореспондент».

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться відкрита нарада керівників членських організацій Федерації роботодавців гірників України. До обговорення проблемних питань гірничодобувної галузі запрошені: керівництво Федерації роботодавців України, Федерації металургів України, «Всеукраїнської асоціації користувачів надр», фахівців профільних міністерств.

* Відбудеться прес-брифінг, присвячений підписанню інвестиційної угоди між Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC) та агрокомпанією Axzon. Axzon - один з найбільших виробників свинини в Східній Європі і один з лідерів сектора в регіоні з використання тепла та електрики, виробленої біогазовими станціями. Учасники: Гі Еллена, IFC, директор з інвестицій в промисловість, агробізнес і сектор послуг в Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході і в Північній Африці, Том Акселгаард, Axzon, CEO, Брайан Бест, Dragon Capital, керуючий директор.

* Прес-конференція з нагоди відкриття 2-го Українського вино-фестивалю "Поляна". Учасники: Ілля Грінберг, ген.директор СП "Марком", Юрій Серєбров, директор мережі виномаркетів "Поляна", Захар Уманський, директор винного департаменту СП "Марком", Педро Траперо, директор з експорту виноробні Dinastia Vivanco, Іспанія.

* Відбудеться засідання Правління Українського союзу промисловців і підприємців, яке проаналізує соціально-економічну ситуацію в країні, дасть оцінку змісту та ходу виконання Державної програми розвитку економіки на 2012-2014 роки.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Європа об'єднує Україну». Європейські цінності об'єднують всі спектри політичного життя України. Адже влада і опозиція мають спільну мету - щаслива, стабільна і розвинена Україна, незважаючи на їх відмінності в політичних поглядах. День Європи - це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці, заснованої на спільних цінностях та інтересах. Під час прес-конференції буде презентовано проведення акції з нагоди Дня Європи в Україні за участю політичних партій, громадських та молодіжних організацій України. Учасники: голова політичної партії «Соціал-Патріотична Асамблея Слов'ян» (СПАС) Едуард Коваленко, голова виконкому партії «Соціал-Патріотична Асамблея Слов'ян» (СПАС), Роман Зіненко та інші (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* За участю міністра економічного розвитку і торгівлі України Ігоря Прасолова відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Роль науки у формуванні сучасної моделі державного регулювання економіки».

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров візьме участь в урочистому засіданні з нагоди Дня науки.

* 17-18 травня в Києві (Пуща-Озерна) відбудеться ХI Міжнародний PR-фестиваль «Вічні цінності в гущі подій». Ініціатор заходу - Українська PR-Ліга, офіційний організаційний партнер Фестивалю - Агентство PR-Service. Перший день Фестивалю буде присвячений проблемам бізнес-PR. Відбудуться заходи: Блок «Макротренди», Блок «PR: від диференціації до кастомізації»; дискусія «Професія PR-фахівця в Україні: репутація, профілі, компетенції», майстер-класи. Завершить програму першого дня традиційний дружній вечір відпочинку. Другий день Фестивалю переважно буде присвячений технологічним інноваціям в PR-сфері, а також «розстановці» сил у медіапросторі. У програмі: Блок «Сучасні комунікаційні технології»; Блок «МедіаБізнес»; Блок «PR-Weekend».

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