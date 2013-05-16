ТОП-10 (16 травня)

Золотовалютні резерви НБУ у квітні зросли на 2,1%

S&P підтвердив суверенні рейтинги України

Питання поставок українських труб до країн Митного союзу вирішиться до 10 червня

Томбінський: якби питання про асоціацію з Україною вирішували сьогодні, то відповідь була б - ні

Тільки 10% підприємств українського харчопрому готові до виходу на ринок ЄС

Перед підписанням угоди з ЄС Україну чекають торгові війни з Митним союзом - експерт

Янукович доручив Бойку курирувати у Кабміні космічну сферу

Експорт зернових з України з початку маркетингового року становив 21,3 млн тонн

Населення України скоротилося до 45,512 млн осіб

Кабмін в 2013 році планує забезпечити зростання ВВП близько 3%, заявляє Азаров

***

Золотовалютні резерви НБУ у квітні зросли на 2,1%

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) у квітні, за оперативними даними, збільшилися на 2,06%, або на 509 млн дол., і на 1 травня становили 25,238 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ збільшилися на 2,82%, або на 692 млн дол.

Як повідомляється, резерви в іноземній валюті на 1 травня становили 23,465 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 62,45 млн дол., золото - 1,710 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в березні 2013 року збільшилися на 0,1%, і на 31 березня становили 24,727 млрд дол., у лютому - на 0,2% і станом на 1 березня становили 24,710 млрд дол., у січні - на 0, 4% і на 1 лютого становили 24,652 млрд дол. США.

Золотовалютні резерви НБУ в 2012 році скоротилися на 23% - до 24,5 млрд доларів.

***

S&P підтвердив суверенні рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні рейтинги України на рівні "B/B" з негативним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства.

На думку агентства, рейтинги України стримуються політичною невизначеністю і проблемами фінансового сектора.

«Ми також підтверджуємо довгостроковий рейтинг України за національною шкалою - «uaA-». На наш погляд, стримуючий вплив на рейтинги України чинять політична невизначеність, тиск на фінансовий сектор і слабкі показники зовнішньої ліквідності», - йдеться в повідомленні агентства.

На думку аналітиків S&P, стратегія уряду, спрямована на забезпечення фінансування в іноземній валюті, яке необхідно для покриття зростаючих потреб у зовнішньому фінансуванні в середньостроковій перспективі, як і раніше залежить від наразі сприятливої кон'юнктури на ринках капіталу.

«Позитивний вплив на рейтинги України чинять як і раніше порівняно низький, хоча і зростаючий, рівень боргового навантаження держбюджету та відносно диверсифікована економіка», - переконані в S&P.

Як повідомляв УНІАН, рейтингове агентство Standard & Poor's присвоїло суверенним єврооблігаціям України на 1,25 млрд дол. з купоном 7,5% рейтинг «В» з негативним прогнозом.

Агентство також знизило довгостроковий рейтинг України за національною шкалою до «uaA-» з «uaA+». Очікуваний рівень відшкодування незабезпеченого боргу в іноземній валюті підтверджено на рівні «4».

***

Питання поставок українських труб до країн Митного союзу вирішиться до 10 червня

Україна і Євразійська економічна комісія (ЄЕК) до 10 червня проведуть консультації з поставок сталевих труб до країн Митного союзу (МС).

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністра з торгівлі ЄЕК, відповідну домовленість було досягнуто 15 травня у Києві під час другого засідання «Діалогу з торгових питань», присвяченого розвитку торгівлі між країнами Митного союзу і Україною, під головуванням міністра торгівлі Євразійської економічної комісії Андрія Слєпнєва і міністра економічного розвитку і торгівлі України Ігоря Прасолова.

«Сьогодні нам вдалося обговорити багато практичних питань. Зокрема ми домовилися про проведення консультацій з режиму поставок сталевих труб до країн Митного союзу до 10 червня цього року за участю ЄЕК, представників бізнесу і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України”, - сказав Слєпнєв.

Він підкреслив, що Україні і країнам МС необхідно докласти зусиль щодо зміцнення і розвитку виробничих зв'язків між підприємствами країн, стимулювання виробництва товарів з великою доданою вартістю та вбудування їх у глобальні ланцюжки поставок.

"На тлі загальносвітової тенденції посилення протекціонізму і загострення боротьби за експортні ринки нам необхідно працювати над лібералізацією взаємної торгівлі», - зазначив Слєпнєв.

Крім того, згідно з повідомленням, під час засідання Слєпнєв і Прасолов обговорили шляхи ліквідації бар'єрів у торгівлі між країнами МС і Україною. Окрім питання про постачання труб, обговорювалися питання про постачання вугілля і коксу, кондитерських товарів, а також про взаємні поставки автомобілів.

Наступне засідання «Діалогу з торгових питань» має відбутися в 4-му кварталі 2013 р. у Москві.

Як повідомляв УНІАН, формат «Діалогу з торгових питань» заснований у вересні 2012 р. у рамках «Меморандуму про співпрацю з питань торгівлі між Євразійською економічною комісією та урядом України».

Нагадаємо, у вересні 2011 року Україна, Росія, Білорусь і Казахстан підписали спеціальну угоду, якою регулюються обсяги безмитних поставок української трубної продукції на територію країн - учасниць МС. У рамках цієї угоди квота поставок на адресу РФ на 2011 рік становила 300 тис. тонн. У грудні 2011 року сторони підписали доповнення до угоди, відповідно до якого українські підприємства в першому півріччі 2012 року могли безмитно поставити до країн Митного союзу сумарно 264 тис. тонн труб, зокрема до РФ - 150 тис. тонн, до Білорусі - 72 тис. тонн, до Казахстану - 42 тис. тонн.

Загальна квота по РФ у 2012 році була збережена на рівні 2011 року - 300 тисяч тонн. Поставки понад квоти обкладаються антидемпінговими митами: на обсадні труби - 18,9%, насосно-компресорні - 19,9%, нафтопровідні - до 37,8%. Загороджувальні мита діють до листопада 2015 року.

Згідно з протоколом про внесення змін і доповнень до Угоди, Україна в першому півріччі 2013 року зможе поставити до країн Митного союзу - Росії, Білорусі і Казахстану - сталеві труби без сплати митних зборів в обсязі 171 тис. тонн.

***

Томбінський: якби питання про асоціацію з Україною вирішували сьогодні, то відповідь була б - ні

Якби Європейський Союз зараз вирішував питання щодо підписання Угоди про асоціацію з Україною, то відповідь була б негативною.

Про це сказав голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський на конференції “Україна - ЄС: на шляху до спільного майбутнього”.

“Якби мене сьогодні запитали, чи Угоду про асоціацію буде підписано, моя відповідь була б - ні. Тому що з європейського боку ще є багато очікувань від України щодо виконання відповідних завдань”, - сказав він.

До того ж Томбінський визнав, що було зроблено багато роботи. Зокрема він висловив задоволення, що Верховна Рада знову почала працювати.

За словами Томбінського, основна відповідальність за роботу парламенту лежить на більшості та уряді.

Він також наголошує на необхідності ухвалювати якісні законодавчі акти щодо європейської інтеграції.

“Ми відслідковуємо всі законодавчі акти самі під цим кутом зору - не тільки кількості, а й якості. У вересні ми побачимо, наскільки якість відповідає очікуванням європейської сторони”, - сказав Томбінський.

За його словами, якість законів має турбувати, передусім, українців, оскільки ці закони застосовуватимуться саме в Україні, а не за кордоном.

Він також зазначив, що на сьогодні Україна і ЄС переходять до нової фази співробітництва.

“Мій месидж - нова фаза буде ще більш важлива, ніж попередня, тому що зараз ми входимо у фазу, коли підключаються всі стороні і тут ми вже не підписуємо документи. Важливе не саме підписання, а запровадження в життя того, що прописано в Угоді про асоціацію”, - сказав Томбінський.

Саме тому, за його словами, ЄС буде фокусувати свою увагу на демократії, верховенстві права і роботі українського парламенту.

Щодо українського парламенту, то, за його словами, складається “просто фантастична ситуація”, коли чотири з п’яти партій, представлених у ВР, виступають за підписання Угоди про асоціацію.

“Саме цією можливістю слід скористатися на рівні парламенту, але цього не станеться, якщо громадянське суспільство не підключається і не є партнером”, - сказав Томбінський.

Він наголосив, що українці мають знати, в чому полягає зміст Угоди про асоціацію.

“Я знаю, що в Україні не зовсім чітка картина для більшості українського суспільства, хоча більшість людей за європейську інтеграцію”, - додав голова Представництва ЄС в Україні.

***

Тільки 10% підприємств українського харчопрому готові до виходу на ринок ЄС

Українським підприємствам необхідно мінімум п’ять років для пристосування до виходу на європейські ринки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Віталій Башинський на конференції “Україна - ЄС: на шляху до спільного майбутнього”.

“На сьогоднішній день, за оцінками експертів, нам необхідно мінімум п’ять років для того, щоб ми вийшли за межу, як кажуть, прямої небезпеки”, - сказав він.

Башинський пояснив, що поняття прямої небезпеки включає в себе введення нових стандартів, деякі підприємства не можуть підтягнутися до такого рівня і їм доводиться або закриватися, або перепрофілюватися.

За його словами, той вакуум, який утвориться на ринку, буде замінений імпортом, а оскільки Європейський Союз на сьогодні підтримує експорт як фінансово, так і політично, то встановлювати паритет навіть по цінових категоріях буде дуже важко, й українські підприємства, які відповідають цим вимогам на сьогоднішній день, потрапляють у зону ризику.

Башинський зазначив, що єдине, на що Україна сьогодні може сподіватися, це розвиток сектору сільського господарства у сфері тваринництва, де спостерігається приріст і зниження собівартості.

Він зазначив, що це пов’язано з розширенням ринків, збільшенням експорту до країн Близького Сходжу та Азії.

За словами Башинського, на сьогодні проблематичним залишається ринок Росії, від якого Україна залежить досить суттєво.

“Але завдяки “вікнам” в інші країни світу та розумінню того, що Україна може отримати дозвіл на право експорту в ЄС, наші компанії стають сильнішими морально, вони починають розвиватися, вкладати гроші в систему контролю, в нове обладнання, в навчання персоналу. А це є дуже важливо”, - сказав Башинський.

Він також повідомив, що на сьогодні кількість підприємств, які пристосувалися до умов торгівлі на європейському рівні, не перевищує 10%.

“У мене є дані щодо пристосувань до нових вимог ЄС у таких країнах як Польща, Словенія, у процесі їхнього вступу до ЄС, і я чудово розумію, що без втрат на цьому шляху Україна обійтися не зможе”, - додав Башинський.

Він також повідомив, що на сьогодні в Україні нараховується понад 17 тис. операторів ринку харчових продуктів, з яких близько 2 тис. уже мають впроваджені системи контролю, які відповідають вимогам ЄС.

***

Перед підписанням угоди з ЄС Україну чекають торгові війни з Митним союзом - експерт

У переддень можливого підписання Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною, яке може відбутися у листопаді цього року, вітчизняні виробники аграрної продукції будуть втягнуті у низку торгових воєн з країнами Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції у четвер висловив президент Союзу виробників харчової промисловості України Олег Юхимовський.

«У переддень підписання договору з Європейським Союзом про асоціацію та укладання договору про зону вільної торгівлі, таких випадків, які ми сьогодні маємо з курятиною, я боюся, що за ці чотири місяці перед прогнозованим підписанням договору буде ще дуже багато», - сказав Юхимовський.

Нагадаємо, Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України 2 травня 2013 року обмежила поставки курятини і яловичини до країн Митного союзу для чотирьох підприємств у зв'язку з невідповідністю їхньої продукції мікробіологічним показникам. Таке рішення виробники м'яса вважають необґрунтованим і стверджують, що жодних офіційних документів, які б підтверджували незадовільну якість їхньої продукції ні від Держветфітослужби, ні від відомств країн МС вони не одержували. Водночас ускладнення з поставками на ринок Білорусі мають вітчизняні кондитери, які з початку квітня потрапили під посилений митний контроль, а зараз, за словами голови асоціації «Укркондпром» Олександра Балдинюка, не можуть потрапити на прилавки торгових мереж, оскільки ті відмовляються брати український товар. У результаті, за даними Балдинюка, кондитерська промисловість країни вже втратила понад 50 млн грн.

Юхимовський також наголосив, що у «зоні ризику» зараз перебувають молочна, пивна і овочева галузі, експорт яких також може бути обмежений на основі політичних мотивів.

***

Янукович доручив Бойку курирувати у Кабміні космічну сферу

Президент України Віктор Янукович розширив сферу повноважень віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка, додавши до них забезпечення виконання покладених на Кабінет Міністрів завдань і повноважень у космічній діяльності.

Відповідний указ очільника держави від 15 травня ц.р. оприлюднено на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, Бойко згідно з указом Президента від 24 грудня 2012 р. забезпечує виконання покладених на Кабмін завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, космічної діяльності, вугільної промисловості і промислової політики.

***

Експорт зернових з України з початку маркетингового року становив 21,3 млн тонн

Українські аграрії з початку 2012/2013 маркетингового року (МР, липень 2012 – червень 2013) станом на 16 травня поставили на зовнішні ринки 21,3 млн тонн зернових культур, що на 13,9% більше, ніж на аналогічну дату 2012 року, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, на зазначену дату Україна експортувала 6,8 млн тонн пшениці, що удвічі більше, ніж за відповідний період минулого року. Експорт кукурудзи на 16 травня становив 12,4 млн тонн проти 11,6 млн тонн за відповідний період минулого року, ячменю – 2 млн тонн проти 2,3 млн тонн.

У відомстві з посиланням на слова голови Мінагропроду Миколи Присяжнюка відзначили, що сумарний експорт за поточний МР має становити близько 24 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Мінагропрод і зернотрейдери домовилися про відновлення експорту пшениці цього маркетингового року, причому обсяг експорту може становити до 0,5 млн тонн.

У 2011/2012 МР Україна експортувала майже 22 млн тонн зернових культур.

Урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.

***

Населення України скоротилося до 45,512 млн осіб

Чисельність населення України на 1 квітня цього року становила 45 млн 512 тис. 989 осіб, що на 16,4 тис. осіб (0,03%) менше показника на 1 березня 2013 року (45 млн 529 тис. 408 осіб) і на 76,1 тис. осіб (0,16%) менше порівняно з показником на 1 квітня 2012 року (45 млн 589 тис. 171 осіб), повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Коефіцієнт народжуваності становив 10,6 на тисячу жителів, смертності - 15,3 на тисячу жителів. Водночас кількість міських жителів становила 31 млн 359 тис. 849 осіб, сільських - 14 млн 153 тис. 140 осіб.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України на 1 березня ц.р. становила 45 млн 529 тис. 408 осіб, що на 73 тис. 802 особи (0,02%) менше порівняно з показником чисельності населення на 1 березня 2012 року (45 млн 603 тис. 210 осіб) і на 9713 осіб (0, 01%) менше порівняно з 1 лютого 2013 року.

На думку аналітиків міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг», чисельність населення України до 2016 року може скоротитися до 44 млн осіб.

***

Кабмін в 2013 році планує забезпечити зростання ВВП близько 3%, заявляє Азаров

Уряд України за підсумками 2013 року планує забезпечити зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) близько 3%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час зустрічі з віце-президентом групи з питань зовнішньої політики Європейського парламенту, членом Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Лібором Роучеком.

«Микола Азаров нагадав, що Кабінет Міністрів прийняв програму активізації економіки і планує до кінця року вийти на зростання ВВП близько трьох відсотків», - повідомляє прес-служба уряду.

Як повідомляв УНІАН, зростання реального ВВП України, за умови реалізації Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, становитиме у 2013 році 2,5-3,4%.

Згідно з держбюджетом на поточний рік, номінальний ВВП у 2013 р. має становити 1,576 трлн грн, зростання ВВП - 3,4%.

Водночас експерти прогнозують нульове зростання ВВП або не вище 1,5%.

Міжнародна аудиторська компанія «Ернст енд Янг» знизила прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2013 році до 1,1%, Світовий банк – до 1%, ЄБРР спрогнозував падіння ВВП на 0,5%.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН