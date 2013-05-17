ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» в публікації «Бізнес перевірятимуть по-новому» пише: Держслужба підприємництва розробила проект закону, який зобов'язує органи нагляду зупиняти діяльність компаній лише через суд...

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Також «Дело» в публікації «Депутати хочуть уточнити, чи відповідають електромобілі стандартам Євро-3» пише: парламентарії хочуть з'ясувати, чи поширюються норми обов'язкових екологічних стандартів Євро-3 - Євро-6 на електромобілі, мототехніку і позашляхову рухливу техніку...

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Торт тут недоречний», в якому пише: у Білорусі обмежили продаж імпортних кондитерських виробів. У розпорядженні "Комерсант" опинився лист влади країни торговим компаніям, де для локальних виробників у структурі продажів кондитерської продукції встановлюється квота в 85%. Зараз Білорусь - один з найбільших експортних ринків збуту для українських виробників, і введені заходи загрожують їм втратою понад 55 млн доларів доходу...

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україну бачать у негативі», в якому пише: успішні розміщення Україною євробондів НЕ спонукали агентство Standard&Poor`s поліпшити прогноз щодо суверенних рейтингів - він залишається негативним. Незважаючи на те, що кредитори готові давати Україні в борг, зовнішні ризики збільшилися. Поки ситуація не нормалізується, експерти радять уряду почекати з новим розміщенням євробондів...

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«Сегодня» у публікації «На скільки в Україні можуть подорожчати газ і світло» пише: експерти стверджують, що ціни на комунальні послуги для населення зростуть на 20-25% вже до кінця року...

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Також «Сегодня» у публікації «Що ми будемо їсти через 20 років: наноїжа з ГМО і яблуко-полівітаміни» пише: у недалекому майбутньому вчені запропонують суп від застуди, ковбасу з екскрементів і яєчню з антиоксидантами...

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Жити стало краще... за статистикою» пише: стан економіки України з приходом 2013 року, згідно з офіційною статистикою, змінило тренд - після тривалого обвалу настав час підйому. Яскравим прикладом тому служить перетворення дефіциту зовнішньої торгівлі в профіцит. Експерти ставлять під сумнів успіх влади, запевняючи, що поки про поліпшення стану торговельного балансу говорити не доводиться...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Росспоживнагляд: 9% молока не відповідають санітарним вимогам» пише: у відомстві відзначають, що частка неякісних продуктів знижується, але занадто повільно...

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Також «Известия» в публікації «У Держдумі обіцяють легалізувати продаж «красивих» автономерів» пишуть: депутати розраховують поповнити державний бюджет і закрити чорний ринок реєстраційних знаків...

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«Ведомости» у публікації «ЦБ пропонує загнати інфляцію в коридор» пишуть: Центробанк Росії пропонує найближчими роками встановити для інфляції допустимий коридор коливань від 3 до 6% на рік...

(УНІАН)