Рибак сподівається, що наступного тижня ухвалять всі євроінтеграційні закони

Голова Верховної Ради Володимир Рибак сподівається, що наступного тижня ВР ухвалить всі необхідні євроінтеграційні закони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

“Кілька законів залишилося”, - зазначив спікер.

“Ми хочемо, щоб всі фракції їх погодили, винесемо на засідання парламенту і, я думаю, що свої обіцянки перед Радою Європи, які ми давали, ми виконаємо”, - підкреслив Рибак.

Він наголосив, що не бачить серйозних проблем у цьому питанні, і лише додав: “Є одне питання, що стосується, як це правильно сказати, нетрадиційних для України питань”. “Та я думаю, треба і Європі знати менталітет українського народу. Те, що може підходити для інших держав, не підходить для українського народу. Тому тут ми будемо виконувати тільки волю наших виборців, волю наших людей”, - підкреслив Рибак.

Як повідомлялося, цього тижня Верховна Рада України не підтримала законопроект про дискримінацію, що стосується захисту прав сексуальних меншин.

Раніше міністр закордонних справ Леонід Кожара заявив, що закон щодо протидії дискримінації стане частиною реформ в рамках виконання першої фази Плану з лібералізації візового режиму з ЄС.