Анонс на 20 травня

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Проблеми та перспективи співпраці України з країнами Близького Сходу і Північної Африки (MENA)». Обговорюватимуться актуальні проблеми співпраці з країнами MENA, шляхи активізації і розширення інвестиційних потоків в Україну, механізми захисту прав та інтересів закордонних інвесторів, а також представлений пакет заходів та законодавчих ініціатив щодо поглиблення співпраці України з країнами регіону. Також будуть порушені питання іміджу України в країнах MENA, проблематика висвітлення українськими ЗМІ регіону та двосторонніх відносин. Мета заходу - формування рекомендацій для органів влади та національних виробників щодо розвитку економічної співпраці та розширення ділових зв'язків України з країнами MENA. Організатори: аналітична група Da Vinci AG, Арабська рада в Україні. Інформ.партнери: перше в Україні арабомовне видання «Навколо України», газета «Коментарі», інтернет-видання «Дипломатичні коментарі». В роботі візьмуть участь представники дипломатичних місій країн Близького Сходу та Північної Африки, провідні експерти з питань розвитку політичних та економічних відносин з країнами регіону (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (067) 7587798.

* Прес-конференція голови "Укравтодору" Євгена Прусенка на тему: "Стан, першочергові завдання та перспективи розвитку автомобільних доріг загального користування".

* Круглий стіл на тему: "Освіта 2020: бізнес та університети", присвячений розвитку вищої освіти в Україні в десятирічній перспективі. Організатори: Центр "Розвиток КСВ" в партнерстві з компанією ERNST&YOUNG. За результатами круглого столу буде розроблена концепція "Вища освіта 2020" та пілотні проекти між бізнесом та університетами. Результати представлять на міжнародній конференції "Підприємство 2020: бізнес і суспільство".

* Відбудеться засідання Прес-клубу Регіонального Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі на тему: «Транснаціональні корпорації: які загрози для країни?». Запитання: Як ТНК впливають на економіку і на ринок праці в Україні? Чим це загрожує для сталого розвитку країни? Які виклики існують для соціально-справедливих трудових відносин в ТНК в Україні? У програмі: презентація публікації «Взаємодія транснаціональних корпорацій з національними економіками на прикладі України» і зустріч з автором публікації Елланою Молчановою, доцентом КНЕУ ім. В.Гетьмана. А також зустріч з гостем: Сергієм Кондрюком, заступником голови Федерації профспілок України.

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