Кожара в Кракові зустрівся з Ештон і Фюле

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара, Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле обговорили актуальні питання двосторонніх відносин між Україною та ЄС.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це йшлося сьогодні під час їхньої зустрічі в Кракові, що відбулася у рамках робочого візиту Кожари до Польщі.

Кожара підтвердив налаштованість України продовжувати реалізацію євроінтеграційного курсу, а також поінформував сторону ЄС про досягнутий нашою державою прогрес у впровадженні системних реформ, які дозволять перевести двосторонні відносини на рівень політичної асоціації та економічної інтеграції, зазначили в мЗС.

Особлива увага була приділена перспективам підписання Угоди про асоціацію на Вільнюському саміті «Східного партнерства» у листопаді, зокрема у контексті схваленого 15 травня рішення Колегії ЄК щодо рекомендації Раді ЄС підписати Угоду.

Під час зустрічі з Ештон серед питань міжнародного порядку денного співрозмовники приділили окрему увагу реалізації пріоритетів Українського головування в ОБСЄ, зокрема, активізації взаємодії з придністровського врегулювання у форматі «5+2».