Євросоюз підтримує прагнення країн "Східного партнерства" до інтеграції - Ештон

Європейський Союз підтримує прагнення країн "Східного партнерства" до інтеграції з ЄС.

Про це заявила у Кракові Верховний представник ЄС у закордонних справах Кетрін Ештон, передає РІА «Новости».

Голова європейської дипломатії брала участь у зустрічі глав МЗС Вишеградської групи (Угорщина, Чехія, Словаччина і Польща) і учасників програми "Східне партнерство" (Україна, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова). Також на зустріч був запрошений Лінас Лінкявічюс – міністр МЗС Литви, яка з 1 липня головуватиме в ЄС.

Головними темами обговорення були майбутнє програми і листопадовий саміт у Вільнюсі. "Ми показали нашим партнерам на Сході, у якому високому ступені ми віддані зміцненню їхніх зв'язків з Європейським Союзом", - сказала Ештон на спільній прес-конференції.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, у свою чергу, висловив сподівання на швидке парафування Угоди про асоціації з Вірменією, Грузією і Молдовою і підписання відповідної угоди з Україною.