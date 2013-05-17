ТОП-10 (17 травня)

Росія заговорила про проект «Ямал-2», щоб змусити Україну продати ГТС – російський експерт

Фахівці Excelerate ENERGY наступного тижня прибудуть в порт Південний для визначення розміщення LNG-терміналу

Падіння промвиробництва в Україні за 4 місяці становило 4,2%

Нацбанк подовжив дію обов'язкового продажу 50% валютної виручки до 19 листопада

Україна за 4 місяці скоротила видобуток газу до 6,7 млрд кубометрів

Українські підприємства заборгували Пенсійному фонду 8,8 млрд грн

Міністерство підрахувало, що морська галузь потребує 25 млрд грн інвестицій

Україна визначила проблемні питання у взаємній торгівлі з Білоруссю

МОЗ обіцяє знизити ціни на ліки

Раді пропонують створити комісію з розслідування діяльності «Газ Україна 2009»

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Росія заговорила про проект «Ямал-2», щоб змусити Україну продати ГТС – російський експерт

У Росії заговорили про газопровід «Ямал-Європа-2» в обхід України, щоб налякати українське керівництво і змусити його продати «Газпрому» свою газотранспортну систему.

Таку думку власному кореспондентові УНІАН у РФ висловив провідний експерт російського Фонду національної енергетичної безпеки Станіслав Мітрахович.

«Є бажання якомога сильніше налякати українське керівництво перспективою будівництва і реального введення в лад обхідних газопроводів, які гарантовано зможуть замінити український транзит. Ідея, яку «Газпром» і політичне керівництво Росії намагається довести до Януковича, вкрай проста: «продайте ГТС, тоді відмовимося принаймні від частини обхідних маршрутів», - сказав Мітрахович.

За його словами, російська сторона, порушуючи це питання, ніби відсилає до досвіду Білорусі.

«Мовляв, там продали трубу і нічого страшного, зараз ось навіть нову прокладемо, транзит через Білорусь тільки збільшиться. Україні пропонується в питаннях труби піти шляхом Білорусі», - додав він.

До того ж Мітрахович вважає, що розмови про «Ямал-2» дадуть змогу «Газпрому» і Путіну в разі потреби закрити тему третьої і четвертої ниток Nord Stream («Північний потік») і не будувати їх раніше труби через Білорусь і Польщу.

Водночас він зазначив, що об'єктивно в Європі є регіони, куди газ через газопроводи Nord Stream і South Stream («Південний потік») поставляти незручно (південний схід Польщі, Словаччина і північ Угорщини). На його думку, «Ямал-2» вирішив би цю проблему.

При цьому Мітрахович наголосив, що це якраз ті країни, які зараз залучені в ігри з Україною за віртуальним реверсом.

«А якщо газ у ці країни піде не через Україну, а через «Ямал-2», то поставки російського газу з Європи будуть можливі вже тільки через фізичний реверс, що зробить цей газ дорожчим, ніж виходить у схемі реверсу віртуального», - сказав він. Мітрахович вважає, що «є невелика надія, що поляки в результаті погодяться на аргументи «Газпрому» - адже з економічного погляду вони одержують і нову трубу, і можливість заробляти на транзиті, а іншим газовим проектам (СПГ, інтерконектори, сланці та ін.) «Ямал-2» ніяк не заважає.

«Більше труб хороших і різних» - це відмінний варіант для споживача. Хоча я особисто думаю, що якщо вже Туск розкритикував цей проект з політичних причин («небажання грати в російську гру»), то він свою думку не змінить», - вважає експерт.

Довідка УНІАН. 3 квітня 2013 року Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» пропрацювати питання будівництва в обхід України газопроводу «Ямал-Європа-2» через Білорусь.

Через Ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі і Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

4 квітня в Санкт-Петербурзі «Газпром» і польсько-російська компанія «ЄвРоПолГаз» підписали меморандум про взаєморозуміння за проектом будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» потужністю щонайменше 15 млрд куб. м газу на рік. Техніко-економічне обґрунтування проекту повинно бути підготовлене упродовж шести місяців.

Пропозиції «Газпрому» передбачають будівництво газопроводу на території Польщі від білоруського кордону до Словаччини.

5 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада не підтримує ідею будівництва ще одного газопроводу в обхід України, який міг би проходити через територію Польщі в рамках проекту "Ямал-Європа-2". За його словами, Польща не зацікавлена в додаткових поставках газу з Росії, оскільки хоче зменшити свою енергетичну залежність від росіян.

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG і "ЄвРоПолГаз" заявили, що підписаний меморандум є лише декларацією намірів вивчити економічну доцільність проекту «Ямал-Європа-2» і не зобов'язує нікого ні будувати новий трубопровід, ні підписувати якісь контракти в майбутньому.

19 квітня Туск прийняв рішення звільнити міністра державного майна Міколая Будзановського за недостатній контроль над державними компаніями, який став очевидним після підписання меморандуму з російським "Газпромом" за проектом "Ямал-Європа-2".

15 травня Міллер заявив, що газопровід «Ямал-Європа-2» в обхід України може бути побудований в «дуже-дуже» стислі терміни, оскільки не потребує великих витрат.

У разі реалізації проекту цей газопровід стане третім в обхід України після вже збудованого росіянами "Північного потоку" і "Південного потоку", будівництво якого почалося наприкінці 2012 року.

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Фахівці Excelerate ENERGY наступного тижня прибудуть в порт Південний для визначення розміщення LNG-терміналу

Фахівці американської компанії Excelerate ENERGY з 19 по 21 травня прибудуть в порт Південний для вивчення можливості розміщення плавучої платформи LNG-терміналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив глава Держінвестпроекту Владислав Каськів на міжнародній конференції «Світова революція LNG: енергетична незалежність України».

«Згідно з підписаною 16 квітня в місті Х'юстон угодою, наступного тижня, з 19 по 21 травня, в порт Південний прибуде технічна група фахівців американської компанії Excelerate ENERGY і польської компанії ILF, що дасть можливість до 10 липня опублікувати технічний звіт про можливість розміщення FSRI- платформи в акваторії порту", - сказав Каськів.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України і компанія Excelerate Energy 16 квітня у Х'юстоні підписали угоду про підготовку інженерних робіт для розміщення плавучого терміналу з видобутку скрапленого газу (LNG-термінал) в акваторії порту «Південний» (Одеська обл.).

Морська платформа з прийому скрапленого газу в порту «Південний» буде встановлена ​​вже наступного року.

Виконання передпроектних та вишукувальних робіт у рамках першої стадії проектування наземної частини українського LNG-терміналу забезпечить польський підрозділ міжнародної компанії ILF.

Крім того, юридична компанія Baker Botts надала юридичні висновки щодо можливості безперешкодного транспортування газу через протоки Босфор і Дарданелли.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийняття скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня 2012 року затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийняття скрапленого природного газу (LNG-термінал).

У листопаді 2012 року В.Каськів заявив, що плавучий завод буде орендований у американської компанії Excelerаte Energy.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний «LNG-термінал» - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська обл.); наземний «LNG-термінал» - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний «LNG-термінал» в районі м.Очаків (Миколаївська обл.); наземний «LNG-термінал» в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська обл.); офшорний «LNG-термінал» в районі Одеси (у відкритому морі).

У квітні 2013 року президент України Віктор Янукович заявив, що Україна розглядає можливість будівництва «LNG-терміналу» в районі Босфорської протоки.

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Падіння промвиробництва в Україні за 4 місяці становило 4,2%

В Україні спад промислового виробництва в квітні 2013 року порівняно з квітнем 2012 року становив 2,2%, порівняно з березнем 2013 року спад становив 1,5%, а за підсумками січня-квітня 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) спад становив 4,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в березні 2013 року порівняно з березнем 2012 року становив 5,2%, порівняно з лютим 2013 року промвиробництво зросло на 11%, а за підсумками січня-березня 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) спад становив 5%.

В Україні спад промвиробництва у грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.

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Нацбанк подовжив дію обов'язкового продажу 50% валютної виручки до 19 листопада

Національний банк України своєю постановою продовжив на півроку - до 19 листопада - дію вимоги з обов'язкового продажу 50% валютної виручки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в НБУ заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова.

При цьому вона зазначила, що НБУ не має наміру користуватися своїм правом законодавчої ініціативи і запроваджувати такі обмеження на постійній основі.

«Шість місяців – це нормальний термін. Такі обмеження повинні мати строковість, і тому запроваджувати такі обмеження на постійній основі немає необхідності», - заявила Щербакова. Вона також повідомила, що відповідна постанова НБУ від 14 травня зареєстрована в Мін’юсті і набирає чинності з 20 травня.

Також представник Нацбанку повідомила, що регулятор зберіг запроваджене одночасно з обов'язковим продажем валютної виручки обмеження термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями в 90 днів. Відповідна постанова набирає чинності з 20 травня.

За словами Щербакової, запроваджені обмеження дають змогу зменшити попит на валюту і підвищити ритмічність її надходжень на міжбанківський ринок без пригнічення ринку. «Запроваджені обмеження виправдали себе вже в грудні минулого року, коли попит на валюту знизився в 5 разів на міжбанківському валютному ринку і в 7 разів — на готівковому ринку. З початку поточного року попит на валюту на міжбанківському валютному ринку також скоротився в 5 разів. Крім того, в квітні поточного року пропозиція валюти на ринку перевищила попит, вперше зафіксовано позитивне сальдо в 120 млн. дол. в еквіваленті. Ця тенденція зберігається в травні, що дає змогу Національному банку не втручатися в діяльність міжбанківського ринку: наша участь цього року становить 1%, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник перевищував 3%», - сказала Щербакова.

Вона також повідомила про збереження тенденції підвищення довіри населення до банківської системи і національної валюти, що підтверджується приростом гривневих депозитів за січень-квітень поточного року на 16% при одночасному скороченні доларових депозитів на 3%.

За словами чиновника, ці тенденції сприяють пожвавленню кредитування, темпи підвищення якого все ще низькі і становлять 2%, при цьому можливості банківської системи дають змогу забезпечити вищий показник.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок». Відповідно до цього закону за Нацбанком закріплюється право тимчасово (строком до 6 місяців) запроваджувати (з подальшим скасуванням після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку і урівноваження платіжного балансу України) норму щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті, а також право тимчасово змінювати терміни розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

19 листопада 2012 року НБУ скористався передбаченим законодавством правом і запровадив обов'язковий продаж 50% валюти експортерами і паралельно з цим зменшив терміни розрахунку за зовнішньоекономічними контрактами зі 180 до 90 днів. Нацбанк також зобов'язав конвертувати в гривню валютні перекази на користь фізичних осіб на суму 150 тис. грн (у еквіваленті) й більше.

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Україна за 4 місяці скоротила видобуток газу до 6,7 млрд кубометрів

Видобуток природного газу в Україні в січні-квітні 2013 року скоротився в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 0,8% - до 6,7 млрд куб. м, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в квітні 2013 року щодо попереднього місяця скоротився на 3% - до 1,7 млрд куб. м.

Газового конденсату за 4 місяці 2013 року видобуто 309 тис. тонн - на 7,8% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні за підсумками 2012 року скоротилася порівняно з 2011 роком на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м.

Ціна російського природного газу для компанії «Нафтогаз України» у першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становить понад 406 доларів США за тис. куб. м.

У 2012 році ціна російського газу для «Нафтогазу» становила: у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

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Українські підприємства заборгували Пенсійному фонду 8,8 млрд грн

Заборгованість українських підприємств перед Пенсійним фондом станом на 1 травня становила 8,8 млрд грн, повідомила на селекторній нараді в Кабінеті Міністрів міністр соціальної політики України Наталія Королевська.

Як передає кореспондент УНІАН, вона, зокрема, зазначила: «У нас сьогодні дві проблеми – борги із зарплати та заборгованість перед Пенсійним фондом. На 1 травня заборгованість перед Пенсійним фондом становила 8,8 млрд грн. Графіки погашення цих боргів зриваються, за винятком 4 областей».

За словами Королевської, Мінсоцполітики ініціює проведення в обласних держадміністраціях нарад із вирішення питання заборгованості перед ПФ.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість підприємств перед Пенсійним фондом України (ПФ) на 1 січня 2012 року становила 653,5 млн грн. За 9 місяців 2012 року заборгованість перевищила 1 млрд грн. Водночас у березні 2013 року міністр Королевська повідомляла, що заборгованість перед Пенсійним фондом становила близько 8 млрд грн.

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Міністерство підрахувало, що морська галузь потребує 25 млрд грн інвестицій

Для збільшення конкурентоспроможності морської галузі України до рівня, який би відповідав світовим стандартам, необхідно 25 млрд грн інвестицій. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури з посиланням на заступника міністра Дмитра Демидовича.

"Для того, щоб морська галузь підняла свою конкурентоспроможність і відповідала світовим стандартам: достатнім глибинам, прийому суден великої вантажопідйомності тощо, необхідно, щонайменше, млрд грн. інвестицій у найближчі роки", - цитує прес-служба заступника міністра.

Водночас Демидович вважає, що реформування морської галузі створить належні умови для подальшого конкурентоспроможного розвитку.

«Зараз час грає проти нас. Україна втрачає свою конкурентоспроможність як держава, що має вихід до моря. І це відбивається на вантажопотоці, і на цьому комплексі проблем, які існують. Тому, якщо ми не реалізуємо реформу зараз, через 10 років замість портів можуть бути пляжі», - передає прес-служба слова Демидовича. Він також зазначив, що експорт і імпорт для державних портів - це внутрішнє споживання, при цьому розвивати порти можна тільки транзитом, тому необхідно піднімати конкурентоспроможність держави, щоб збільшити обсяги транзиту.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України почало процедуру реорганізації державних підприємств морського транспорту і утворення Адміністрації морських портів України. Реорганізація торкнеться 20 підприємств морського транспорту України - 18 морських портів, ДП «Дельта-лоцман» і Керченської поромної переправи.

Відповідно до наказу Мінінфраструктури №163 від 19 березня, Адміністрація морських портів України є правонаступником державних підприємств, що реорганізуються, в частині майна, має права і обов'язки відповідно до розділових балансів.

Також наказом створена комісія з реорганізації державних підприємств морського транспорту, до складу якої увійшли керівники і фахівці підприємств, що реорганізуються, а також лідери їх профспілкових організацій. Затверджено низку заходів із забезпечення реорганізації державних підприємств шляхом виділення стратегічних об'єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав і обов'язків по відношенню до них згідно з розділовими балансами.

18 державних морських портів України за підсумками 2012 року переробили 109 млн тонн вантажів, зокрема 33,5 млн тонн транзитних.

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Україна визначила проблемні питання у взаємній торгівлі з Білоруссю

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов та представники бізнесу Білорусі визначили спектр проблемних питань, які необхідно вирішити, оскільки вони негативно впливають на реалізацію спільних проектів і розвиток взаємовигідних ділових відносин.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінекономрозвитку, перелік питань визначили під час зустрічі Прасолова з представниками бізнесу Білорусі сьогодні в Києві, яку ініціював перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов.

До проблемних були зараховані питання, що стосуються поставок українських кондитерських виробів до Республіки Білорусь, імпорту білоруської молочної продукції, перевезень вітчизняними перевізниками територією іноземних держав, розвитку співпраці українських і білоруських підприємств легкої промисловості.

Прасолов запевнив учасників наради, що уряд України зробить все можливе для вирішення наболілих питань, оскільки є повне розуміння того, що це сприятиме подальшому зміцненню взаємовигідної співпраці.

Зокрема, проблемні питання стануть предметом обговорення на 22-му засіданні українсько-білоруської міжурядової комісії з питань торговельно-економічної співпраці.

«Уряд України готовий надавати всіляку підтримку і допомогу у рішенні виникаючих спірних питань, оскільки зв'язки між українськими і білоруськими підприємствами є одним з основних елементів двосторонніх торговельно-економічних відносин між Україною і Республікою Білорусь. Я як міністр у межах своєї компетенції вживатиму відповідних заходів для їх вирішення не тільки в рамках вищеназваної комісії, а й через співпрацю з Євразійською економічною комісією, Митним союзом і Єдиним економічним простором», - сказав Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні існують митні проблеми з експортом кондитерських виробів та їх реалізацією в Білорусі. На початку травня перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов дав обіцянку вирішити проблему поставок українських кондитерських виробів до Білорусі.

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МОЗ обіцяє знизити ціни на ліки

Міністерство охорони здоров'я України готує низку заходів для зниження цін на ліки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Луганської облдержадміністрації, про це сьогодні заявила міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова під час своєї робочої поїздки до Луганської області.

Зокрема, за словами міністра, наразі йдуть переговори з зарубіжними імпортерами щодо перегляду цінової політики. Крім того, розглядається можливість розширення асортименту вітчизняних аналогів лікарських засобів, ціни на які значно менші, ніж на імпортну продукцію.

Як також повідомили у прес-службі, міністр охорони здоров'я під час поїздки по області ознайомилася з роботою Слов'яносербського фельдшерсько-акушерського пункту, Трьохізбенської лікарської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини і з роботою Слов'яносербської обласної туберкульозної лікарні.

У Луганську Богатирьова перевірила хід будівництва Луганського обласного перинатального центру ІІІ рівня та реконструкції відділення невідкладних станів та медицини катастроф Луганської обласної клінічної лікарні.

Після цього взяла участь у колегії Департаменту охорони здоров'я Луганської облдержадміністрації з питань реформування первинного рівня системи охорони здоров'я.

«Скільки разів я відвідую Луганський регіон, стільки разів дивуюся, наскільки динамічно розвивається галузь охорони здоров'я в області. Реформування галузі йде з урахуванням побажань та вимог людей і під особистим контролем губернатора», - зазначила міністр під час спілкування з пресою.

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Раді пропонують створити комісію з розслідування діяльності «Газ Україна 2009»

Депутат від фракції «Батьківщина» Олег Медуниця ініціює створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування діяльності групи компаній «Газ Україна 2009», що є одним із великих гравців на ринку скрапленого газу України.

Проект відповідної постанови №2985 зареєстровано в парламенті й опубліковано на сайті ВР.

«Створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування обставин участі посадовців у контрабанді та монополізації ринку нафтопродуктів і скрапленого газу, порушень у сфері державних закупівель за участю групи компаній «Газ Україна 2009», - сказано в документі.

Як обґрунтування для створення цієї комісії в документі наводяться журналістські розслідування низки українських ЗМІ, які стверджують, що діяльність компанії «Газ Україна 2009» призвела до значних втрат державного бюджету. Зокрема, наводиться інформація про те, що за короткий проміжок часу група отримала контроль над 80% внутрішнього збуту скрапленого газу й посіла провідне місце в імпорті нафтопродуктів до України, водночас зазначається, що держбюджет втратив приблизно 1,5 млрд грн від несплати акцизу і ПДВ.

Довідка УНІАН. Основним акціонером групи компаній «Газ Україна 2009» є Сергій Курченко, який здобув широку популярність у ЗМІ у зв'язку з придбанням наприкінці 2012 року в харківського бізнесмена Олександра Ярославського футбольного клубу «Металіст» за 300 млн дол.

Група компаній «Газ Україна 2009», яка наприкінці лютого 2013 року заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК), у березні 2013 року купила в найбільшої приватної російської нафтової компанії «ЛУКОЙЛ» 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу.

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті ФК «Металіст», зараз група компаній «Газ Україна 2009» включає структури, що займаються торгівлею природним і скрапленим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямками. Річний оборот групи становить близько 10 млрд доларів.

УНІАН