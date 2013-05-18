КНДР запустила в Японське море три балістичні ракети малої дальності

КНДР сьогодні здійснила запуск трьох балістичних ракет малої дальності зі свого східного узбережжя в Японське море.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на південнокорейське інформагентство Ренхап.

За даними Міністерства оборони Республіки Корея, два запуски було зафіксовано вранці, а ще один - пополудні. Тип запущених ракет не уточнюється.

У Сеулі зазначили, що збройні сили Південної Кореї пильно стежать за діями КНДР і зберігають режим підвищеної готовності.

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Як повідомляв УНІАН, 7 травня КНДР скасувала режим підвищеної бойової готовності який діяв у країні з 26 березня, і прибрала з бойових позицій балістичні ракети середньої дальності "Мусудан".

Режим підвищеної бойової готовності, за даними урядових джерел було скасовано в КНДР приблизно 30 квітня. Це збіглося із завершенням у Південній Кореї великомасштабних американо-південнокорейських маневрів за участю більш як 200 тис. осіб. Пхеньян називав їх репетицією вторгнення на Північ і оголосив, що готовий завдати нищівного удару у відповідь.

Зокрема, на східному узбережжі КНДР на північ від порту Вонсан було розгорнуто на мобільних установках дві балістичні ракети "Мусудан" орієнтовною дальністю до 4 тис. км. У теорії вони можуть завдати удару по всій території Японії і тихоокеанському острову Гуам, що належить США. На східному узбережжі КНДР було також помічено сім інших балістичних ракет меншої дальності. Поки що немає даних, чи забрали їх з бойових позицій.

Спостерігачі вважали, що Пхеньян може піти на тренувальний запуск балістичних ракет для демонстрації своєї бойової моці. Він очікувався в районі 15 квітня, коли в КНДР пройшли урочистості з нагоди дня народження засновника і першого лідера країни Кім Ір Сена. Однак запуски з незрозумілих причин так і не відбулися.

У той же час у Сеулі і Токіо не виключали, що КНДР може піти на несподівані пуски балістичних ракет пізніше, оскільки вони достатньо мобільні, і спостереження з космосу не завжди може зафіксувати їх переміщення.