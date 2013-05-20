ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» в публікації «Щоб отримати кредит МВФ, Кабміну доведеться утриматися від підвищення зарплат» пише: для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом дефіцит держбюджету України не повинен перевищити 1,9-2%. Про це йдеться в проекті меморандуму...

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Також «Дело» в публікації «Профспілки вимагають відставки міністра внутрішніх справ» пише: незалежна медіапрофспілка та Національна спілка журналістів вимагають відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка після інциденту з побиттям представників ЗМІ...

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Валютний розпродаж», в якому пише: населення втрачає інтерес до заощадження своїх коштів в іноземній валюті. У квітні на готівковому ринку вперше за останні п'ять років спостерігався профіцит валюти - на 117 млн ​​доларів. Учасники ринку пов'язують це зі стабілізацією курсу гривні і падінням депозитних ставок за валютними вкладами, прогнозуючи, що така тенденція збережеться протягом літа. З початком нового ділового сезону девальваційні очікування, як і попит на валюту, можуть зрости. Тому обережним вкладникам банкіри все ж радять зберегти валютну диверсифікацію заощаджень...

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Віктор Пінчук знайшов залізорудні аргументи», в якому пише: бізнесмен Віктор Пінчук подав до міжнародного суду позов до співвласників групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Він вимагає у Високому суді Лондона передати йому акції Криворізького залізорудного комбінату або компенсувати їх вартість, яка, за оцінками експертів, становить не менше 1,5 млрд дол., і повернути нарахований за останні вісім років прибуток...

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«Сегодня» у публікації «Незабаром в Україні подешевшає житло» пише: вторинне житло може стати доступнішим через зниження попиту. Ціни на нього впадуть уже наприкінці 2013 - початку 2014 року...

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Також «Сегодня» у публікації «Сезонна праця: де заробити влітку» пише: в охочих покращити своє матеріальне становище є маса варіантів - від роботи барменом до складальника полуниці...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «З Кіпру російські гроші втекли в Люксембург та Ірландію» пише: як показують дані Банку РФ, криза на Кіпрі внесла корективи в офшорні схеми руху російського капіталу...

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Також «Известия» в публікації «Єгипет розірвав контракт з Росією на розробку боєприпасів» пишуть: терміни створення високоточних артилерійських снарядів переносилися дев'ять разів, після чого єгиптяни відмовилися від співпраці...

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«Ведомости» у публікації «Доходи за кордоном більше не сховати» пишуть: російські платники податків не зможуть приховати доходи за кордоном - країни ОЕСР домовилися про обмін податковою інформацією...

(УНІАН)