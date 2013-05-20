«Зеонбуд» надав знижку до тарифів

«Зараз, за ​​договорами з телекомпаніями, «Зеонбуд» надає знижку 25% від тарифу, з урахуванням додаткової знижки, загальна знижка становитиме 75%. Додаткова знижка діятиме до кінця 2014 року», - заявив Віктор Галич, генеральний директор компанії «Зеонбуд», повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Зеонбуд».

«Ми говорили про те, що готові продемонструвати індустрії свою конструктивну позицію. І ми це зробили. Вже сьогодні, в понеділок, ми направляємо телекомпаніям офіційні повідомлення про ухвалене рішення. Це було непросте рішення, враховуючи те, що у компанії залишаються незакриті зобов'язання за кредитом, який отримано на будівництво цифрової мережі в 2010 році», - сказав Віктор Галич.

Як повідомляв УНІАН, зараз "Зеонбуд" надає знижку 25% від тарифу, з урахуванням нового рішення загальна знижка становила 75%.

Україна завершила перший етап переходу від аналогового до цифрового телебачення.

На початку 2012 року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що "Зеонбуд" виконала взяті на себе зобов'язання, побудувавши найбільшу в Європі мережу цифрового ефірного мовлення. Загальний обсяг інвестицій компанії в проект становив 134 млн доларів США.