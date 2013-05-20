Посольство Чехії видаватиме українцям багаторазові шенгенські візи

З 22 травня Посольство Чехії в Україні видаватиме українцям не лише одноразові, а й багаторазові шенгенські візи з метою туризму та лікування.

Про це повідомляє офіційний сайт диппредставництва.

“Шенгенська багаторазова віза з метою туризму та лікування може бути видана за умови, що заявник доведе або обґрунтує намір часто та регулярно подорожувати, або ж у випадках, коли заявник доведе свою бездоганність та надійність, зокрема тим, що попередні шенгенські візи використав згідно із правилами. Далі заявник доводить свою економічну ситуацію в країні походження та намір покинути територію країн-членів перед закінченням терміну дії візи”, - йдеться у повідомленні.

Також наголошується на тому, що бажаючий отримати багаторазову візу при поданні заяви має довести, що у минулому йому було видано щонайменше дві одноразові шенгенські візи або одну багаторазову шенгенську візу на 90 днів з терміном дії хоча б на один рік. Для цього потрібно надати копії цих віз, які він використав за призначенням.

"У такому разі можна передбачати, що і наступна багаторазова віза буде використана за призначенням. Термін дії такої візи становитиме один рік, наступної - два роки", - повідомили у посольстві.

Консульський збір за подання заявки на багаторазову візу при цьому не підвищується, порівняно із заявою на одноразову візу. Розмір консульського збору залишається незмінним як при поданні заяви індивідуально, так і через акредитовану туристичну фірму. Консульський відділ не стягує вищий чи додатковий збір у цьому разі. Акредитовані туристичні фірми також не мають причини стягувати зі своїх клієнтів вищу плату за посередництво при поданні заяви на багаторазову візу, ніж при поданні заяви на одноразову візу.