Анонс на 21 травня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться Міжнародна конференція «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: Основні аспекти та переваги. Реформування системи технічного регулювання». Доповідачі: Валерій П'ятницький, Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції, Ніколас Бердж, керівник торгово-економічного відділу Представництва ЄС в Україні, Евангелос Вардакас, колишній директор Директорату з підприємництва та промисловості ЄК, представники АПУ і Мінеконом розвитку і торгівлі України. У 11-30 - прес-конференція з ключовими доповідачами.

* Відбудеться VII міжнародна конференція з питань соціальної відповідальності бізнесу та сталого розвитку «Відповідальність бізнесу перед країною». Організатор: загальнонаціональний економічний журнал «Експерт Україна». У роботі візьме участь заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

* Відбудеться відкриття ХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Організатор - Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації України. У програмі: пленарне та секційні засідання, семінари та круглі столи за напрямками: актуальні питання криптографічного та технічного захисту інформації; принципи підготовки кадрів у сфері захисту інформації, забезпечення безпеки у сфері електронного цифрового підпису в Україні, нові підходи у сфері проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; кібернетична безпека в сучасному світі, практичні аспекти мережевої безпеки в інформаційних системах; Інтернет та інформаційна безпека та ін.

* Прес-конференція на тему: «Нові порядки з надання соціальних послуг населенню та роботодавцям: про реєстрацію безробітних, про видачу ваучерів на навчання та про надання профорієнтаційних послуг». Учасники: Тамара Харитонова, начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню КМЦЗ, Тетяна Пянтак, начальник відділу організації профнавчання КМЦЗ; Інна Мякота, начальник відділу організації профорієнтації КМЦЗ, керівники районних центрів зайнятості Києва.

* Біля Міністерства інфраструктури відбудеться акція солідарності з працівниками Українського Дунайського пароплавства. На знак протесту проти невиплати зарплати за 7,5 місяців працівники Бази технічного обслуговування УДП (Ізмаїл Одеської обл.) оголосили "італійський страйк", перебуваючи на робочих місцях. Організатор акції солідарності - профспілка «Захист праці».

* Круглий стіл на тему: «Проблемні питання у сфері житлово-комунального господарства, пов'язані з функціонуванням ОСББ». Захід пройде під головуванням заступника голови Антимонопольного комітету - державного уповноваженого Федора Влада за участю представників органів державної влади, громадських організацій та суб'єктів господарювання. Передбачено обговорення проблемних питань створення та функціонування ОСББ та пошук можливих шляхів їх вирішення.

* Круглий стіл на тему: «Тарифи на електричну та теплову енергію в Україні: коли вони залишать нас без тепла і світла?». Запитання: Україна стоїть на порозі неминучого переходу до економічно обгрунтованих тарифів на електрику і тепло. Яким сьогодні має бути реальний тариф для населення і що він у себе включає? Прозорість тарифів - одне з ключових питань на шляху переходу до економічно обгрунтованих тарифів на електрику і тепло. Чи готові вітчизняні енергетичні компанії стати відкритими для споживачів? Збільшення тарифів на електроенергію для населення - єдиний спосіб залучити інвестиції в енергетичну галузь, а значить і єдиний шлях до порятунку української енергосистеми та ін.

* Прес-конференція на тему: «Не можна дозволяти вільний продаж зброї в Україні?». Учасники: президент корпорації "Сіріус" Ігор Ніколенко, президент «Української федерації професіоналів безпеки» Сергій Шабовта, голова наглядової ради «Української асоціації власників зброї" Георгій Учайкін.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин.

* Відбудеться Інтеренет-конференція голови правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леоніда Рисухіна на тему: "Купівля житла з допомогою держави". Запитання: Реалізація державних житлових програм у 2013 році: молодіжне пільгове кредитування; доступне житло; здешевлення вартості іпотеки. Як стати учасником державних житлових програм. Проблемні питання та перспективи реалізації державних житлових програм. Поставити запитання можна на сторінці Facebook Фонду, або окремій гілці форуму сайту Фонду. Телефони: (044) 275 5668 факс (044) 270 6455 E-mail: pressa@fhb.kiev.ua, www.molod-kredit.gov.ua

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