Більшість українців вважають, що виграють від вступу України до ЄС — соцопитування

41,2% українців переконані в тому, що вони особисто виграють від вступу України до Європейського Союзу, протилежної думки - 25,6% опитаних.

Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження Центру Разумкова, переданих УНІАН.

Помітно менше - 32,4% - респондентів бачать для себе виграш при вступі до Митного союзу, а програшу очікують майже стільки ж опитаних – 31,9%.

За результатами опитування, 45,8% громадян підтримують вступ України до Європейського Союзу. Проти приєднання до ЄС висловилися 35,8% опитаних, а 18,4% респондентів не визначилися з цього питання.

Також позитивніше оцінюється користь від вступу до ЄС для країни. Відносна більшість - 45,3% - опитаних впевнені, що країна виграє від вступу до ЄС. Протилежної думки дотримуються 30,3% респондентів.

Зі свого боку оцінки користі євразійської інтеграції для країни розділилися майже навпіл – 36,8% громадян вважають, що країна виграє від приєднання до Митного союзу, 37,4% – переконані, що програє.

На запитання «Де кращі умови для інноваційного розвитку України, перетворення її на країну з розвиненою економікою, соціально-культурною сферою – в ЄС чи в Митному союзі?» 41,5% відповіли, що в ЄС, а 26,8% - що в Митному союзі. 14,9% обрали відповідь – «однаковою мірою».

Водночас 80,2% опитаних переконані в тому, що інтеграції до ЄС заважає високий рівень корупції в Україні, 78,2% відзначили низький рівень економічного розвитку та недостатні темпи реформ, 69,8% вказали на проблеми у сфері демократії.

Значно менше респондентів вважають перепонами на євроінтеграційному шляху відмінність культурного розвитку України від загальноєвропейського та геополітичну (історичну, культурну) близькість до Росії, відповідно, 40% і 38,2%.

Результати опитування, свідчать, що зацікавленість ЄС у співробітництві з Україною, на думку громадян, має конкретний, виразно прагматичний характер.

Вибудовуючи ієрархію інтересів ЄС на українському напрямі, громадяни віддали перше місце „використанню природних ресурсів України” - 47,8%. Другу позицію посіла зацікавленість у «використанні інтелектуального, наукового потенціалу, робочої сили» - 43,6%, третю – „зацікавленість в українському ринку для товарів ЄС” - 41,3%. Респонденти також відзначали зацікавленість ЄС у виведенні України з-під впливу Росії, в транзиті енергоносіїв з РФ тощо.

Найбільші сумніви у респондентів викликає зацікавленість ЄС в імпорті української продукції.

*** Опитування було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 25 квітня 2013 р. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.