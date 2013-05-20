Президент доручив Азарову готувати засідання Всесвітнього економічного форуму

Президент України Віктор Янукович утворив Організаційний комітет зі сприяння підготовці та проведенню в Україні Регіонального засідання Всесвітнього економічного форуму «Стратегічний діалог щодо майбутнього України».

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Як йдеться в документі, Оргкомітет утворюється з метою забезпечення належної підготовки та проведення в Україні цього заходу.

Згідно з Указом, Організаційному комітету слід розробити та забезпечити затвердження у двотижневий строк плану заходів зі сприяння підготовці та проведенню в Україні Регіонального засідання Всесвітнього економічного форуму “Стратегічний діалог щодо майбутнього України”.

До складу Організаційного комітету увійшли - прем'єр-міністр України Микола Азаров (голова Організаційного комітету), перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов (перший заступник голови Оргкомітету), перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова (заступник голови Організаційного комітету), радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин АП Андрій Гончарук, директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв, заступник керівника Секретаріату Кабінету міністрів України Сергій Камишев (відповідальний секретар Оргкомітету), міністр закордонних справ Леонід Кожара, перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський, міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов, заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк.