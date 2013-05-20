ТОП-10 (20 травня)

В Україні монетарна база в квітні зросла на 4,3%, грошова маса - на 2%

Дефіцит зовнішньоторгівельного балансу України в 1-му кварталі знизився майже в 10 разів

Профіцит зовнішньої торгівлі послугами в 1-му кварталі зріс на 7,5% - до 1,861 млрд дол.

Уперше з початку року продаж валюти населенням перевищив попит

Fitch присвоїло євробондам «Укрсоцбанку» на 2 млрд грн попередній рейтинг «В+»

Білоруський МАЗ та російський КамАЗ об'єднаються в холдинг

Fitch присвоїв фінальний рейтинг «В-» п'ятирічними євробондами «Укрзалізниці»

«Укравтодор» відмовиться від будівництва нових доріг заради ремонту старих

Річний план надходжень від оренди держмайна виконано на понад 50%

Більшість українців вважають, що виграють від вступу України до ЄС — соцопитування

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В Україні монетарна база в квітні зросла на 4,3%, грошова маса - на 2%

Монетарна база в Україні у квітні 2013 року зросла на 4,3%, грошова маса – на 2,0%. Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сайті Національного банку України.

«Обсяг монетарної бази за квітень збільшився на 4,3% (з початку року – на 4,7%) – до 267,2 млрд грн. Грошова маса в квітні зросла на 2,0% (з початку року – на 5,6%) – до 816,9 млрд грн», – йдеться в повідомленні НБУ.

Також повідомляється, що обсяг рефінансування комерційних банків Нацбанком у квітні становив 3,2 млрд грн (з початку року - 9,3 млрд грн). Середньозважена процентна ставка за цими операціями становила 7,92% річних (із початку року - 7,88%). При цьому обсяг мобілізаційних операцій становив 6,5 млрд грн, а середньозважена процентна ставка - 3,25% (з початку року відповідно 46,6 млрд грн і 2,53%).

За інформацією НБУ, загальний обсяг залишків банківських депозитів у квітні зріс на 7,8 млрд грн, або на 1,3% (з початку року - на 5,7%), - до 600,1 млрд грн. «Це відбулося виключно за рахунок приросту залишків коштів у національній валюті, які за місяць зросли на 2,6% (з початку року - на 10,9%). В іноземній валюті залишки коштів на депозитних рахунках знизилися на 0,5% (з початку року - на 1,1%). Кошти фізичних осіб у квітні зросли на 2,2% (з початку року - 8,1%) - до 395,4 млрд грн. Залишки депозитів юридичних осіб протягом місяця зросли на 0,4% (з початку року - на 1,3%) - до 204,7 млрд грн», - повідомляє НБУ.

Також повідомляється, що в квітні загальний обсяг залишків за кредитами зріс на 3,7 млрд грн, або на 0,5% (з початку року - на 1,9%), - до 824,8 млрд грн завдяки приросту кредитів як у національній, так і в іноземній валюті на 0,5% (з початку року - на 1,6% і 2,4% відповідно). Залишки за кредитами, наданими юридичним особам, за квітень зросли на 0,4% (з початку року - на 2,1%) - до 639,4 млрд грн. Залишки за кредитами, наданими фізичним особам, у квітні зросли на 0,8% (з початку року - на 1,2%) і становили 185,4 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками в квітні зріс на 4,1% (з початку року - на 5,5%) - до 214,5 млрд грн. Рівень коррахунків банків за місяць зменшився на 12,1% (з початку року - на 18,3%) - до 20,2 млрд грн. Обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками станом на 1 травня 2013 року, згідно з встановленими нормативами, становив 19 млрд грн, із них на окремий рахунок у Нацбанку було перераховано 6,6 млрд грн. Кошти уряду в національній валюті на рахунках у НБУ за квітень зросли на 5,2% (з початку року - майже у 8 разів) - до 3,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, монетарна база в Україні в березні 2013 року зросла на 0,5%, грошова маса – на 1,5%.

Згідно з Основним принципам грошово-кредитної політики на 2013 рік, зростання монетарної бази в Україні в 2013 році очікується на рівні 6-8%.

Монетарна база в Україні в 2012 році зросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, грошова маса – на 12,5% – до 771,3 млрд грн.

У 2011 році грошова маса в Україні збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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Дефіцит зовнішньоторгівельного балансу України в 1-му кварталі знизився майже в 10 разів

Дефіцит зовнішньоторгівельного балансу України у першому кварталі 2013 року становив 125,8 млн дол., тоді як у першому кварталі 2012 року дефіцит становив 1,190 млрд дол.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками першого кварталу 2013 року становило 1,987 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 1,861 млрд дол., проти 2,921 млрд дол. дефіциту і 1,731 млрд дол. профіциту, відповідно, у першому кварталі минулого року.

Імпорт товарів і послуг в Україну в першому кварталі 2013 року знизився до 19,325 млрд дол. (у першому кварталі 2012 року - 20,643 млрд дол.), до того ж імпорт товарів становив 17,898 млрд дол. (у першому кварталі минулого року - 19,079 млрд дол.) , імпорт послуг - 1,427 млрд дол. (у першому кварталі минулого року - 1,563 млрд дол.).

Експорт товарів і послуг з України в першому кварталі 2013 року знизився до 19,199 млрд дол. (у першому кварталі минулого року - 19,453 млрд дол.). При цьому експорт товарів становив 15,911 млрд дол. (у першому кварталі минулого року - 16,158 млрд дол.), експорт послуг - 3,288 млрд дол. (у першому кварталі минулого року - 3,295 млрд дол.).

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторгівельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. в 2011 році.

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Профіцит зовнішньої торгівлі послугами в 1-му кварталі зріс на 7,5% - до 1,861 млрд дол.

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за підсумками першого кварталу 2013 року зросло на 7,5% - до 1,861 млрд дол. порівняно з так само позитивним сальдо у першому кварталі 2012 року в 1,731 млрд дол.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі 2013 року експорт послуг становив 3,288 млрд дол. або 99,8% щодо першого кварталу 2012 року, обсяг імпорту становив 1,427 млрд дол. або 91,3% щодо першого кварталу 2012 року. Зовнішньоторгівельні операції проводилися з партнерами з 210 країн світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту становили транспортні послуги (58,3%), ділові послуги (11,3%), а також послуги у сфері телекомунікацій, комп'ютерні та інформаційні послуги (9,4%).

Зростання обсягів експорту послуг у першому кварталі 2013 року зафіксовано у сфері переробки матеріальних ресурсів - на 186,1 млн дол., послуг у сфері телекомунікацій, комп'ютерних та інформаційних послуг - на 77,9 млн дол., роялті та інших послуг, пов'язаних із використанням інтелектуальної власності - на 6,6 млн дол., ділових послуг - на 5,2 млн дол., а також послуг, пов'язаних із фінансовою діяльністю - на 3,7 млн дол.

До того ж зафіксовано зниження обсягів експорту з послуг трубопровідного транспорту - на 143,6 млн дол., залізничного транспорту - на 30 млн дол., повітряного (на 16 млн дол.) і морського (на 11,8 млн дол.) транспорту, інших допоміжних і додаткових транспортних послуг - на 25,8 млн дол., послуг, пов'язаних із подорожами - на 28,5 млн дол., послуг зі страхування - на 18,8 млн дол., будівельних послуг - на 12,2 млн дол.

Експорт послуг до країн СНД у першому кварталі 2013 року становив 40,4% загального обсягу експорту, до країн Європейського Союзу - 30,7%. Основною країною-партнером України в експорті послуг залишається Росія, на яку припадає 1,235 млрд дол., або 37,6% загального обсягу експорту послуг.

Найбільшу частку в імпорті послуг за підсумками першого кварталу 2013 року становили транспортні послуги - 23,6%, ділові послуги - 19,5%, фінансові послуги - 11,5%, державні та урядові послуги - 11,3%, послуги, пов'язані з подорожами - 9,9%, роялті та інші послуги, пов'язані з використанням інтелектуальної власності - 9,6%.

Зростання обсягів імпорту послуг зафіксовано у сфері телекомунікацій, комп'ютерних та інформаційних послуг - на 20,6 млн дол., державних і урядових послуг - на 13 млн дол., послуг із ремонту та технічного обслуговування - на 10 млн дол., ділових послуг - на 6,1 млн дол. і послуг, пов'язаних із подорожами - на 3,3 млн дол.

При цьому знизилися обсяги імпорту фінансових послуг - на 55,6 млн дол., будівельних послуг - на 52 млн дол., послуг приватним особам, культурних і рекреаційних послуг - на 39,9 млн дол., транспортних послуг - на 21,4 млн дол. (за рахунок зниження послуг повітряного транспорту на 21,4 млн дол. і залізничного - на 13 млн дол.).

Імпорт послуг із країн СНД у першому кварталі 2013 року становив 19,4% загального обсягу імпорту, з країн Європейського Союзу - 48,9%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні профіцит зовнішньої торгівлі послугами за 2012 рік знизився на 9,7% порівняно з 2011 роком - до 6,821 млрд дол. У 2012 році експорт послуг становив 13,528 млрд дол. або 98,1% щодо 2011 року, обсяг імпорту становив 6,706 млрд дол. і зріс на 7,6%.

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Уперше з початку року продаж валюти населенням перевищив попит

Чистий продаж готівкової валюти населенням у квітні 2013 року становив 118 млн дол., тоді як у березні цього року чиста купівля становила 3 млн дол. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 3,026 млрд дол. (у еквіваленті), зокрема банки купили у населення валюти на 1,572 млрд дол., продали — на 1,454 млрд дол.

Банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) в квітні знизилися на 5,4 млн дол. і на 1 травня 2013 року становили 22,377 млрд дол.

Також повідомляється, що в квітні обсяг операцій із безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 47,897 млрд дол. (із урахуванням операцій Держказначейства). Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку (в еквіваленті) 233,6 млн дол. (180 млн євро), а обясг купівлі валюти становив 40 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у березні на міжбанківському валютному ринку (в еквіваленті) Нацбанк продав 496,1 млн дол., а обсяг купівлі валюти становив 188,6 млн дол. (60 млн дол. і 100 млн євро). Обсяг операцій із готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України в березні становив 2,509 млрд дол. (у еквіваленті), зокрема банки купили у населення валюти на 1,253 млрд дол., продали - на 1,256 млрд дол. Банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) в березні знизилися на 195,9 млн дол. і на 1 квітня 2013 року становили 22,383 млрд дол.

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Fitch присвоїло євробондам «Укрсоцбанку» на 2 млрд грн попередній рейтинг «В+»

Рейтингове агентство Fitch присвоїло майбутньому випуску пріоритетних незабезпечених облігацій на суму 2 млрд грн рейтинг «В+» і рейтинг поворотності активів "RR4", йдеться в прес-релізі агентства, що має УНІАН.

Згідно з документом, Fitch також присвоїло випуску очікуваний національний довгостроковий рейтинг "AAA".

Як повідомляв УНІАН, «Укрсоцбанк» у березні повідомив про намір залучити 2 млрд грн в результаті публічного розміщення іменних процентних облігацій загальною номінальною вартістю 2 млрд грн. У рамках емісії банк планує розмістити 2 млн штук іменних відсоткових облігацій серій I - P номінальною вартістю 1 тис. грн кожна (по 250 000 штук кожної серії).

Погашення облігацій заплановане за облігаціями серії I - 18 лютого 2015 р., J - 26 лютого 2015 р., K - 5 березня 2015 р., L - 25 березня 2015 р., M - 17 лютого 2016 р., N - 25 лютого 2016 р., O - 6 червня 2016 р., P - 22 червня 2016 року.

Залучені фінансові ресурси будуть спрямовані на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля банку.

Розміщення буде проводитися з 22 травня 2013 року по 25 лютого 2014 року.

Ставка купона по облігаціях серій I - L на весь період встановлена ​​на рівні 12% річних, по облігаціях серій M - P - 12% річних на 1-3-й відсоткові періоди і буде встановлюватися на наступні періоди додатково.

Довідка УНІАН. «Укрсоцбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків

На 1 січня 2013 року активи банку становили 38,83 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 23,69 млрд грн, зобов'язання - 31,17 млрд грн, статутний капітал - 1,82 млрд грн, власний капітал - 7,66 млрд грн . За 2012 рік банк отримав прибуток у розмірі 8,07 млн грн.

Банк є частиною міжнародної фінансової групи UniCredit Group (Італія). Основні акціонери банку - структури групи «Ферротрейд Інтернешнл» (48,3958% акцій банку) та UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акцій у прямому володінні і 48,3958% - опосередковано).

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Білоруський МАЗ та російський КамАЗ об'єднаються в холдинг

Мінськ. Об'єднання Мінського автомобільного заводу (МАЗ, Білорусь) і Камського автомобільного заводу (КамАЗ, Росія) буде реалізовано шляхом створення білорусько-російського холдингу, якому в довірче управління буде передано акції цих підприємств.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив журналістам перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко після церемонії закриття «Білоруського промислового форуму – 2013».

«Ні про який продаж або зміну власника не йдеться», - підкреслив він.

Говорячи про цей проект, Семашко послався на домовленості, досягнуті під час його переговорів із віце-прем'єр-міністром Росії Аркадієм Дворковичем, що завершилися в Москві 17 травня.

Семашко нагадав, що Президент Білорусі в щорічному Посланні до білоруського народу та парламенту підтримав ідею об'єднання МАЗу й КамАЗу і сказав, що це треба робити акуратно та обережно.

«Обережно – це означає, що ми не продаємо це найважливіше для Білорусі підприємство, йдеться про створення холдингу», - сказав перший віце-прем'єр-міністр Білорусі.

Семашко вважає, що створення холдингу дозволить посилити потенціал двох гігантів автопрому, особливо їх експортний потенціал.

«Років через п'ять, коли ми побачимо, що і МАЗ і КамАЗ збільшили своє виробництво і продажі, тоді лише, можливо, ми повернемося до розмови про передачу акцій у власність або іншу форму організації інтеграції двох підприємств», - зазначив Семашко.

За його словами, МАЗ сьогодні є динамічним підприємством із хорошими економічними показниками, долю якого добре представляють і в його керівництві, і в уряді, розроблені й реалізуються відповідні бізнес-плани. Проте в умовах Єдиного економічного простору (ЄЕП) і вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) інтеграція МАЗу і КамАЗу дозволить їм діяти ефективніше, перш за все на ринку Росії.

Семашко зазначив, що створення холдингу опрацьовуватиметься протягом місяця, буде розроблено статут холдингу та угоди про передачу акцій МАЗу і КамАЗу в довірче управління новій структурі.

Довідка УНІАН. З пропозицією об'єднати КамАЗ і МАЗ виступила держкорпорація «Ростехнології», якій належить 49,9% акцій найбільшого російського виробника вантажних автомобілів.

Спочатку сторони розглядали обмін акціями КамАЗу й МАЗу в рамках об'єднання двох компаній, але білоруська влада відмовилася від цього варіанту. Потім було запропоновано створити СП, до якого буде внесено 49,9% акцій КамАЗу і 49,9% акцій МАЗу, а також цілий ряд підприємств, які виробляють автокомплектуючі як у Росії, так і в Білорусі.

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Fitch присвоїв фінальний рейтинг «В-» п'ятирічними євробондами «Укрзалізниці»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій Shortline Plc, які беруть участь в кредиті, на суму 500 млн дол. з погашенням у 2018 р. фінальний довгостроковий рейтинг в іноземній валюті «B-», йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

У повідомленні уточнюється, що Shortline Plc випустила облігації для фінансування шести п'ятирічних кредитів наступним державним українським залізничним компаніям:

Південно-Західна залізниця, Львівська залізниця, Південна залізниця, Одеська залізниця, Донецька залізниця, Придніпровська залізниця.

"Рейтинг облігацій перебуває на одному рівні з довгостроковим рейтингом «Укрзалізниці» в іноземній валюті, відображаючи думку Fitch, що ризик дефолту щодо розглянутих облігаціях та інших пріоритетних незабезпечених зобов'язань «Укрзалізниці» по суті є однаковим", - йдеться в повідомленні агентства.

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«Укравтодор» відмовиться від будівництва нових доріг заради ремонту старих

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») може бути змушене відмовитися від нових масштабних проектів заради ремонту доріг загальнодержавного та місцевого значення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві в понеділок заявив голова «Укравтодору» Євген Прусенко.

«Ми будемо змушені піти на непопулярні методи й відмовитися від масштабного будівництва нових об'єктів, які також потрібні нашій транспортній мережі», - заявив Прусенко, наголосивши, що необхідно терміново вжити заходів зі збереження доріг.

До того ж він зазначив, що проекти, що вже реалізовуються, завершать. Серед них автотранспортна магістраль через Дніпро, будівництво обходів міст Дніпропетровськ, Донецьк, Дунаєвці, Знам‘янка, Лубни, Рені, Сімферополь, Севастополь, села Ракошине та будівництво ділянок автодоріг за маршрутами Дніпропетровськ - Донецьк - Луганськ, Херсон - Миколаїв, Херсон - Джанкой - Сімферополь, Вінниця - Умань - Знам‘янка та інші.

Водночас голова «Укравтодору» зазначив, що продовжуватиметься співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями (МФО), а також співробітництво на умовах державно-приватного партнерства. Зокрема за кошти МФО виконуються роботи на автодорогах Київ - Харків - Довжанський (на ділянках Бориспіль - Лубни і Лубни - Полтава), на автодорозі Київ - Чоп (ділянка Київ - Житомир), на автодорозі Київ - Ковель - Ягодин (підхід до Києва) та інші проекти.

Найближчим часом будівництво нових масштабних проектів, які потребують значних фінансових і трудових ресурсів, передбачається за рахунок співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями - Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄББР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») розробило проект Державної цільової програми розвитку доріг загального користування на 2013-2018 роки, вартість якої становить 264 млрд грн.

Довідка УНІАН. Джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні виступають акцизний податок із нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Загальний обсяг надходження коштів із вказаних джерел до спеціального фонду держбюджету для дорожнього господарства в 2013 році запланований у сумі 15,9 млрд грн, тоді як потреба становить понад 36 млрд грн.

Всього на фінансування "Укравтодору" в 2013 році передбачено 23,9 млрд грн, із них 15,565 млрд грн - на дорожні роботи, 8,4 млрд грн - на погашення кредитної заборгованості.

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Річний план надходжень від оренди держмайна виконано на понад 50%

Фонд державного майна України (ФДМУ) станом на середину травня перерахував до державного бюджету 430 млн грн від оренди держмайна, що становить 51,5% річного плану, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Нагадаємо, в Законі України "Про Державний бюджет на 2013 рік" надходження від оренди встановлено на рівні 835 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, надходження від приватизації з початку 2013 року станом на початок травня становили 52,6 млн грн, або 0,48% від встановленого на цей рік плану.

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Більшість українців вважають, що виграють від вступу України до ЄС — соцопитування

41,2% українців переконані в тому, що вони особисто виграють від вступу України до Європейського Союзу, протилежної думки - 25,6% опитаних.

Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження Центру Разумкова, переданих УНІАН.

Помітно менше - 32,4% - респондентів бачать для себе виграш при вступі до Митного союзу, а програшу очікують майже стільки ж опитаних – 31,9%.

За результатами опитування, 45,8% громадян підтримують вступ України до Європейського Союзу. Проти приєднання до ЄС висловилися 35,8% опитаних, а 18,4% респондентів не визначилися з цього питання.

Також позитивніше оцінюється користь від вступу до ЄС для країни. Відносна більшість - 45,3% - опитаних впевнені, що країна виграє від вступу до ЄС. Протилежної думки дотримуються 30,3% респондентів.

Зі свого боку оцінки користі євразійської інтеграції для країни розділилися майже навпіл – 36,8% громадян вважають, що країна виграє від приєднання до Митного союзу, 37,4% – переконані, що програє.

На запитання «Де кращі умови для інноваційного розвитку України, перетворення її на країну з розвиненою економікою, соціально-культурною сферою – в ЄС чи в Митному союзі?» 41,5% відповіли, що в ЄС, а 26,8% - що в Митному союзі. 14,9% обрали відповідь – «однаковою мірою».

Водночас 80,2% опитаних переконані в тому, що інтеграції до ЄС заважає високий рівень корупції в Україні, 78,2% відзначили низький рівень економічного розвитку та недостатні темпи реформ, 69,8% вказали на проблеми у сфері демократії.

Значно менше респондентів вважають перепонами на євроінтеграційному шляху відмінність культурного розвитку України від загальноєвропейського та геополітичну (історичну, культурну) близькість до Росії, відповідно, 40% і 38,2%.

Результати опитування, свідчать, що зацікавленість ЄС у співробітництві з Україною, на думку громадян, має конкретний, виразно прагматичний характер.

Вибудовуючи ієрархію інтересів ЄС на українському напрямі, громадяни віддали перше місце „використанню природних ресурсів України” - 47,8%. Другу позицію посіла зацікавленість у «використанні інтелектуального, наукового потенціалу, робочої сили» - 43,6%, третю – „зацікавленість в українському ринку для товарів ЄС” - 41,3%. Респонденти також відзначали зацікавленість ЄС у виведенні України з-під впливу Росії, в транзиті енергоносіїв з РФ тощо.

Найбільші сумніви у респондентів викликає зацікавленість ЄС в імпорті української продукції.

*** Опитування було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 25 квітня 2013 р. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

УНІАН