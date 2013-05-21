Внаслідок торнадо у США загинуло понад 90 осіб. У низці районів житлові будинки стерті з лиця землі

Кількість загиблих в результаті торнадо, що обрушилися на американський штат Оклахома, досягла 91, повідомляє у вівторок з посиланням на дані місцевої влади агентство Франс Прес.

Раніше повідомлялося про 51 жертву стихії, серед яких було щонайменше 20 дітей.

Президент США Барак Обама у вівторок проголосив штат Оклахома зоною стихійного лиха.

Президент підписав указ, в якому зазначено, що в штаті Оклахома відбулося "велике стихійне лихо". Він також розпорядився виділити федеральну допомогу штату і місцевій владі. Також федеральний уряд виділяє кошти на допомогу жителям п'яти графств в Оклахомі, які найбільше постраждали від торнадо.

Федеральна допомога штату включатиме субсидії на тимчасове житло і відновлення пошкоджених будинків, позики під низький відсоток для компенсації незастрахованого матеріального збитку та інші програми, повідомили в Білому домі. Також федеральний уряд допоможе штату, місцевій владі і деяким приватним недержавним організаціям, які здійснюють рятувальні та відновлювальні роботи в округах Клівленд, Лінкольн, Макклейн, Оклахома і Поттаватомі.

Агентство США з надзвичайних ситуацій координує роботу федеральних відомств з надання допомоги постраждалим і з оцінки збитків. Постраждалі власники будинків і підприємств можуть зателефонувати за спеціальним безкоштовним телефоном і подати заяву на отримання матеріальної допомоги.

Медики очікують, що кількість жертв зросте. Рятувальники продовжують розбір завалів, передає РІА "Новости".

Швидкість вітру в епіцентрі потужного торнадо, що пройшов у понеділок над населеним пунктом Мур - передмістям Оклахома-Сіті, досягала 320 кілометрів на годину. У найбільш постраждалих районах житлові будинки стерті з лиця землі, вітер також зруйнував будівлю початкової школи Plaza Towers.