ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» в публікації «Українці скуповували нові авто до їх подорожчання через запровадження спецмита» пише: минув місяць після введення в Україні спецмита на імпортовані автомобілі. Як результат - у квітні було продано 26 тис. нових іномарок, що на 33% більше, ніж у квітні 2012 року, і на 35% вище доволі успішних показників березня цього року...

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Також «Дело» в публікації «Бензин подорожчає: «Укравтодор» пропонує збільшити акциз на нафтопродукти в два рази» пише: голова «Укравтодору» Євген Прусенко заявив, що на сьогодні інших джерел фінансування реконструкції та будівництва доріг немає...

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Страховиків готують до змін», в якому пише: Нацкомфінпослуг пропонує змінити правила гри в сегменті "автоцивілки", відсторонивши страховиків від впливу на прийняття рішень в Моторному (транспортному) страховому бюро. Комісія пропонує ліквідувати президію бюро, що не працює вже рік, передати його дирекції управління всіма фінансовими потоками, а також знизити вплив страховиків в координаційній раді. Учасники ринку ставляться насторожено до ідеї відсторонення їх від роботи організації...

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Всім покинути піввагони», в якому пише: падіння попиту на вантажні піввагони змусило великі українські підприємства перейти на виробництво технологічно складнішої продукції - спеціалізованих вагонів. У компаніях розраховують, що випуск цієї продукції дозволить отримати виручку на колишньому рівні. А експерти відзначають зростаючий попит на цей вид продукції...

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«Сегодня» у публікації «Чому Рада вирішила відкласти найрезонансніші законопроекти» пише: Партія регіонів запропонувала парламенту відкласти ухвалення резонансних законопроектів - про приватизацію «Нафтогазу» та оренду газотранспортної системи, про заборону дискримінації секс-меншин і перевибори на семи скандальних округах. В опозиції підозрюють підступ...

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Також «Сегодня» у публікації «Які дороги в Україні стануть платними» пише: головне автовідомство країни збирається брати гроші за проїзд по шести автотрасах...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «За місяць «Однокласники» двічі змінили власника» пише: кінцевий власник соцмережі - Mail.Ru Group Алішера Усманова оптимізує податки або готує «Однокласників» до продажу, вважають фінансові аналітики...

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Також «Известия» в публікації «Американські Dragon витісняють «Прогреси» з МКС» пишуть: попит на транспортні космічні кораблі «Прогрес» скоротився після успішного початку експлуатації американських комерційних кораблів...

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«Ведомости» у публікації «Держбанки знижують ставки по іпотеці» пишуть: слідом за Ощадбанком два інші найбільші державні гравці іпотечного ринку - «ВТБ 24» і АІЖК заявили про зниження ставок. Приватні банки ставки за кредитами не знижують, та й держструктури поки що лише заявляють про це, кажуть експерти...

(УНІАН)