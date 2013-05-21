Анонс на 22 травня

* Відбудеться засідання XI сесії Київради VI скликання.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться II Міжнародна конференція на тему: "Зовнішня реклама в Україні: виклики третього десятиліття". Організатор: Асоціація зовнішньої реклами України, за підтримки Біржі соціальної реклами, Спілки підприємств реклами на транспорті.

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю міністра закордонних справ Леоніда Кожари, голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських.

* Відбудеться офіційне відкриття 15 Міжнародної агропромислової виставки АГРО-2013. У відкритті візьме участь міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк. У рамках виставки о 13.30 у пав. № 1 розпочне роботу Міжнародний форум «Світовий зерновий ринок - тенденції, ризики, ініціативи», в якому візьме участь міністр Микола Присяжнюк, а також міністри сільського господарства та їх заступники з Чехії, Польщі, Литви та представники Організації ООН з питань продовольства та сільського господарства (ФАО). Обговорюватимуться питання глобальної продовольчої безпеки та шляхи попередження ризиків, перспективи співробітництва в зерновій сфері, питання важливості зернового ринку для розвитку продовольчого сектора, а також забезпечення прозорості світового ринку зерна та посилення координації дій у рамках глобальної системи моніторингу аграрних ринків (Національний Експоцентр України).

* Відбудеться брифінг на тему: «Особливості нового графіка руху пасажирських поїздів на 2013/2014».

* У прес-студії «Сьогодні Мультимедіа» відбудеться онлайн-конференція з експертами кліматичного ринку України: Володимиром Степурою, директором компанії «Ліконд» та Олегом Корнієнко, керівником відділу промислової вентиляції «Ліконд» на тему: «Вся правда про кондиціонери». Запитання можна поставити за адресою: press-studio@segodnya.ua.

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ на тему: "Угода про асоціацію України з ЄС: за і проти". Учасники в Києві: завідуюча відділом зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Ірина Клименко; директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський. У Москві: керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН, головний редактор журналу "Современная Европа" Віктор Мироненко; керівник Центру пострадянських досліджень відділення міжнародних економічних і політичних досліджень Інституту економіки РАН Леонід Вардомський; професор кафедри торгової політики факультету світової економіки та світової політики НДУ ВШЕ Олексій Портанський.

* Відбудеться розширене засідання Комітету ВРУ з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. Запрошені: народні депутати України, міністр фінансів України Юрій Колобов, міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, мністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов. Запитання: Внутрішня торгівля та її нормативно-правове забезпечення. Розгляд концепції розвитку внутрішньої торгівлі. Розгляд проекту закону про заборону оптової торгівлі, крім комісійної, вживаних текстильних виробів, одягу і взуття. Розгляд та обговорення ситуації, що склалася щодо запровадження і застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

* Відбудуться слухання в Комітеті ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на тему: «Екологічні проблеми видобування сланцевого газу в Україні».

* На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція Павла Розенка, народного депутата України, заступника голови комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці. Запитання: Які перспективи пом'якшення пенсійної реформи в Україні? Чому влада віддала частину коштів пенсійного фонду в міністерство доходів і зборів? Чи залишиться безкоштовним проїзд у громадському транспорті для пільговиків? На скільки реально проіндексувати пенсії українців? Чому зростає рівень заборгованості із зарплати у бюджетній сфері? Запитання можна поставити за адресою: http://press.liga.net/conf/pavel_rozenko/

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