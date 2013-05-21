Чергове засідання Ради глав урядів СНД відбудеться 31 травня в Мінську

Чергове засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (СНД) відбудеться 31 травня в Мінську.

Про це УНІАН повідомили у Виконавчому комітеті СНД.

Окрім засідання Ради глав урядів СНД у широкому форматі, передбачено низку двосторонніх зустрічей. Зокрема буде проведено засідання керівників делегацій держав – учасниць СНД у вузькому форматі. Засідання відбудеться в готелі «Президент-готель».

Крім того, наголошується в повідомленні, керівники делегацій держав – учасниць СНД візьмуть участь в пленарному засіданні Форуму ділових людей держав – учасниць Єдиного економічного простору, який відбудеться цього ж дня в комплексі «Мінськ-Арена».

Як повідомляв УНІАН, попереднє засідання Ради глав урядів СНД відбулося в Криму наприкінці вересня.

Засідання Ради глав урядів СНД проводяться двічі на рік – восени і навесні.