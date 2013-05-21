ТОП-10 (21 травня)

Україна по галузях переглядатиме мита в рамках СОТ

Україна очікує дозволу США на постачання кукурудзи і пшениці

«Метінвест» у 2012 році скоротив чистий прибуток на 77%

Газ із Німеччини для України у 1-му кварталі коштував 390 дол., з Росії - 420 дол.

Росія має бути гнучкішою на європейському ринку газу - віце-прем'єр

Кабмін дозволив «Енергоринку» випустити облігації на 1,5 млрд грн

Мінфін залучив до держбюджету 1,341 млрд грн і 165,859 млн дол.

Верховна Рада хоче посилити контроль за обігом спирту

Депутати мають намір скасувати обов'язкову сертифікацію зерна

Україна у квітні скоротила виробництво сталі на 8,4%

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Україна по галузях переглядатиме мита в рамках СОТ

Позиція України щодо перегляду ставок імпортних мит (371 позиція) в рамках членства у Світовій організації незмінна, однак перегляд позицій пройде не в загальному пакеті, а сегментовано - по галузях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на запитання агентства, повідомив урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький під час проведення Міжнародної конференції «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: Основні аспекти та переваги. Реформування системи технічного регулювання».

«Ми перебуваємо в процесі. Наша позиція не змінювалася. Усі позиції згруповані в кілька видів. Кожна група буде обговорюватися окремо. Для цього потрібно домовитися з тими країнами, які зацікавлені в тій чи іншій групі», - сказав П'ятницький.

Водночас він не вказав, які саме країни зацікавлені в переговорах, але підкреслив, що власне переговорний процес цікавий всім - в тому числі і Європейському Союзу.

«Процес йде навіть у роботі з ЄС. Так чи інакше, вони теж зацікавлені вирішити це питання в контексті загальної угоди», - сказав урядовий уповноважений.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня 2012 року Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Протягом трьох місяців члени СОТ повинні були підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів. Потім протягом двох місяців ці переговори повинні були бути проведені.

29 листопада 2012 року країни - учасниці Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай, закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів. У відповідь Україна заявила, що не має наміру відкликати заявку, оскільки вона подана відповідно до правил СОТ (ст. XXVIII ГАТТ-94).

Пізніше посольство США висловило стурбованість незмінністю позиції України щодо перегляду антидемпінгових мит і вказало на небезпеку безпрецедентної напруги в міжнародній торгівлі у разі, якщо прикладом України скористаються інші країни. Аналогічну стурбованість висловила також влада ЄС. На думку європейських дипломатів, в історії СОТ досі не було прецеденту такого перегляду.

У квітні ц.р. Президент України Віктор Янукович підписав Указ про створення Державної комісії з питань співпраці з СОТ, яку очолив радник Президента - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин АП Андрій Гончарук. За словами Гончарука, Україна має намір продовжувати переговори зі Світовою організацією торгівлі (СОТ) щодо перегляду тарифних ставок у рамках свого членства в організації, незважаючи на те, що проти цього категорично виступають США і країни Євросоюзу.

Довідка УНІАН. Україна почала переговори про вступ до СОТ в 1993 році і стала повноправним членом цієї організації 16 травня 2008 року.

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Україна очікує дозволу США на постачання кукурудзи і пшениці

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк і міністр сільського господарства США з питань фермерства і закордонної сільськогосподарської служби Дарсі Веттер обговорили можливість отримання Україною дозволу на поставки кукурудзи і пшениці на ринок США, повідомили в прес-службі Мінагропроду.

Згідно з повідомленням, під час переговорів Присяжнюк наголосив, що Україна зацікавлена в імпорті зі США племінних ресурсів, биків і ембріонів великої рогатої худоби молочних і м'ясних порід. Веттер, у свою чергу, висловила зацікавленість США у співпраці у сфері аграрних технологій, зокрема у виробництві біоетанолу та насінництві.

У відомстві також нагадали, що у 2012 році товарооборот сільгосппродукції між США і Україною становив понад 353 млн дол., що на 54% більше, ніж роком раніше. А у 1-му кварталі цього року товарооборот між країнами зріс майже на 30% - до 126 млн дол.

Довідка УНІАН. За даними Держмитниці, у 2012 році Україна імпортувала зі США 3,5 млн тонн кукурудзи, що на 19,6% менше, ніж у 2011 році. Проте експорт цієї культури не здійснювався. Між Україною і США також практично відсутня торгівля пшеницею.

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«Метінвест» у 2012 році скоротив чистий прибуток на 77%

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест», що входить до групи «СКМ», в 2012 році отримала чистий прибуток у розмірі 435 млн дол., що на 77% менше, ніж роком раніше, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, консолідована виручка підприємства знизилася на 11% - до 12,565 млрд дол.

Операційний прибуток скоротився на 65% - до 979 млн дол. Водночас показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування відсотків, сплати податків і амортизаційних відрахувань (EBITDA), «Метінвесту» впав порівняно з 2011 роком на 46% - до 1,985 млрд дол.

Рентабельність EBITDA скоротилася до 16% проти 26% в 2011 році.

Капітальні інвестиції компанії, порівняно з 2011 роком, знизилися на 34% - до 765 млн дол.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг позикових коштів «Метінвесту» станом на 31 грудня 2012 року становив 4,038 млрд дол., включаючи 2,654 млрд дол. довгострокових і 1,384 млрд дол. короткострокових позик.

За словами генерального директора «Метінвесту» Ігоря Сирого, фінансові показники компанії за 2012 рік відобразили загальну ситуацію на ринку.

«Минулого року ситуація в світовій сталеливарній та гірничодобувній промисловості була складною, тому що певні регіони продовжували відчувати вплив світової фінансової кризи, особливо в ЄС. Незважаючи на нестабільність, ми зберегли обсяги продажів, здійснили великі придбання, досягли істотного прогресу в реалізації інвестиційних проектів і розширили мережу дистрибуції», - заявив Сирий.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

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Газ із Німеччини для України у 1-му кварталі коштував 390 дол., з Росії - 420 дол.

Україна у січні-березні 2013 року імпортувала природний газ з Німеччини, згідно з контрактом з німецьким газовим трейдером RWE, за середньою ціною 390 дол. за 1 тис. куб. м, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з даними Держстату, всього Україна імпортувала з Німеччини в першому кварталі 2013 року 123,46 млн. куб. м газу.

Середня ціна природного газу, що імпортується Україною з Російської Федерації, у першому кварталі 2013 року становила 420 дол. за 1 тис. куб. м. У натуральному вираженні імпорт з РФ становив 6,947 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна у січні-березні 2013 року скоротила імпорт газу (у грошовому вираженні) порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17% - до 2,965 млрд дол. У березні Україна імпортувала природний газ на 987,338 млн дол., що на 1,2% менше від березня 2012 року. У лютому «Нафтогаз України» істотно скоротив закупівлю газу в Російській Федерації, через що розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 млн дол., тоді як у лютому 2012 року НАК заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні цього року «Нафтогаз» продовжив скорочувати закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

17 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що поставки газу до України з Росії і Європи на сьогодні здійснюють комерційні компанії, які купують паливо у суб'єктів господарювання, зокрема виробників. За словами міністра, у березні «Нафтогаз» купив всього 200 млн кубометрів газу для здійснення транзиту до Європи.

Компанія Ostchem Holding (Кіпр), які входить до підконтрольної бізнесмену Дмитру Фірташу групу Ostchem Group, продала у січні-березні 2013 року на українському ринку 1,5-1,7 млрд куб. м природного газу.

Нагадаємо, що згідно з рамковою угодою, максимальний об'єм газу, який може бути поставлений до України німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading, становить 10 млрд куб. м.

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Росія має бути гнучкішою на європейському ринку газу - віце-прем'єр

Росія має вести гнучкішу політику на європейському ринку газу в умовах зростаючої конкуренції для забезпечення стабільності своєї позиції на цьому ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович на колегії Міненерго РФ.

«Ми повинні уважно стежити за розвитком подій і вести переговори з нашими партнерами, щоб забезпечити собі стабільне місце на європейському ринку в усіх його сегментах. Водночас газ залишається пріоритетним. Треба бути гнучкішими з точки зору поведінки на цьому ринку», - сказав Дворкович.

За його словами, останнім часом конкуренція газу на ринку істотно зросла.

«Роль довгострокових контрактів залишається дуже серйозною, але, тим не менш, спотовий ринок посідає дедалі важливіше місце і в реалізації наших довгострокових та капіталомістких проектів», - нагадав він.

Також Дворкович вважає, що стійке місце на світовому газовому ринку Росії можуть забезпечити поставки до країн Азії.

«За рахунок компенсації європейської нестабільності роботою на азіатських ринках ми можемо забезпечити собі стабільно стійке місце на світовому газовому ринку», - упевнений віце-прем'єр РФ.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст компанія «Газпром» у 2012 році знизила видобуток газу до 488 млрд куб. м з 513 млрд в 2011 році, експорт в далеке зарубіжжя - до 138 млрд куб. м з 150 млрд. Таким чином, «Газпром» знизив видобуток в 2012 році на 4,9%, експорт - на 8%.

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Кабмін дозволив «Енергоринку» випустити облігації на 1,5 млрд грн

Кабінет Міністрів дозволив державному підприємству «Енергоринок», оператору оптового ринку електроенергії України, здійснити закритий випуск п'ятирічних облігацій на суму 1,5 млрд грн понад затвердженого показника кошторису на 2013 рік.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну № 313 від 15 травня 2013 року.

Згідно з документом, метою цього розміщення є поповнення обігових коштів компанії та фінансування поточної діяльності.

Процентна ставка - не більше 16,3% річних.

Також Кабмін рекомендував Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, встановити алгоритм розподілу коштів пропорційно заборгованості ДП "Енергоринок" перед енергогенеруючими компаніями та підприємствами за електроенергію та послуги з її передачі за чотири місяці 2013 року в рахунок погашення заборгованості 2013 року. А також враховувати при розрахунку прогнозованої оптової ринкової ціни на електроенергію суми коштів, необхідних для компенсації підприємству витрат, пов'язаних з випуском, обслуговуванням і погашенням облігацій.

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 травня після засідання Кабінету Міністрів міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький повідомив, про відкриття кредитної лінії в 1,5 млрд грн для своєчасних розрахунків держпідприємства «Енергоринок» за спожиту енергію.

«Енергоринок» за січень-квітень 2013 року збільшив заборгованість перед НАЕК «Енергоатом», що є оператором всіх діючих атомних станцій України, на 2,3% - до 6,056 млрд грн з 5,919 млрд грн за аналогічний період 2012 року.

Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.

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Мінфін залучив до держбюджету 1,341 млрд грн і 165,859 млн дол.

Міністерство фінансів України у вівторок, 21 травня, залучило до державного бюджету 1,341 млрд грн і 165,859 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 9,670 млн грн по одній поданій заявці на придбання держпаперів з терміном обігу 161 день і прибутковістю 7,75%; 814,811 млн грн за чотирма поданими заявками на придбання 5-річних держпаперів з прибутковістю 14,25%; 516,819 млн грн за двома поданими заявками на придбання 7-річних держпаперів з прибутковістю 14,30%.

Також Мінфін залучив 138 844 000 дол за дев'ятьма поданими заявками на придбання 2-річних держпаперів з прибутковістю 7,75%; 27015000 дол за двома поданими заявками на придбання 3-річних держпаперів з прибутковістю 8%.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики 7 травня Мінфіну не вдалося залучити кошти до держбюджету. 14 травня Мінфін за підсумками аукціону залучив до держбюджету 553 млн грн.

У травні 2013 року, як і в квітні, Мінфін проведе чотири аукціони з продажу ОВДП - 7, 14, 21 і 28 травня.

У 2012 році Міністерство фінансів України в результаті проведення аукціонів з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

Станом на 21 травня 2013 обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 216,980 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 125,871 млрд грн, у власності банків - 77,837 млрд грн, нерезидентів - 4,895 млрд грн.

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Верховна Рада хоче посилити контроль за обігом спирту

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону «Про внесення змін до статті 230 Податкового кодексу України (щодо контролю за обігом спирту і лікеро-горілчаних виробів)».

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту за основу проголосували 247 народних депутатів із 392, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, ініціатором якого є Кабінет Міністрів України, метою ухвалення документу є посилення контролю за обігом спирту та процедурою документального оформлення операцій із ввезення/вивезення спирту і лікеро-горілчаних виробів з території акцизних складів.

Законопроектом пропонується розширити функціональні повноваження представників органів ДПС на акцизних складах з метою підвищення ефективності їх роботи та забезпечення бюджетних надходжень з акцизного податку в повному обсязі.

Зокрема, як зазначається у висновку Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, шляхом внесення змін до статті 230 Податкового кодексу України, пропонується надати повноваження представнику органу Державної податкової служби на акцизному складі під час ввезення на акцизний склад спирту етилового та відвантаження з акцизного складу або ввезення на акцизний склад горілки та лікеро-горілчаних виробів робити відмітку на товарно-транспортній накладній про час в’їзду на акцизний склад або виїзду з нього та показники спідометра транспортного засобу, а також здійснювати запис у журналі реєстрації отримання спирту етилового або відповідно в журналі відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів.

Крім того, передбачається зобов’язати представника органу Державної податкової служби на акцизному складі протягом одного робочого дня, замість трьох робочих днів за чинною редакцією, надсилати довідку про отримання спирту етилового за допомогою засобів факсимільного зв’язку представнику органу Державної податкової служби на акцизному складі підприємства, що відпустило спирт.

Також пропонується надати повноваження представнику органу Державної податкової служби на акцизному складі під час вивезення спирту етилового робити відмітку на товарно-транспортній накладній про погодження його вивезення шляхом проставляння штампа «Виїзд дозволено» та особистого підпису, позначати час виїзду та показники спідометру транспортного засобу, а також здійснювати запис у контрольному журналі відвантаження спирту.

Водночас передбачається зобов’язати такого представника надсилати протягом одного робочого дня за допомогою засобів факсимільного зв’язку довідку про відвантаження спирту етилового до органу Державної податкової служби за місцем знаходження покупця спирту.

Законопроектом також планується передбачити, що усі документи, які є підставою для відпуску спирту, перевіряються представником органу Державної податкової служби на акцизному складі та встановити, що транспортування спирту без товарно-транспортних накладних з відміткою такого представника забороняється, тобто поширити на такі операції зі спиртом чинні на сьогодні механізми для горілки та лікеро-горілчаних виробів.

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Депутати мають намір скасувати обов'язкову сертифікацію зерна

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про скасування обов'язкової сертифікації якості зерна та продуктів його переробки, за винятком зерна, яке повністю або частково купляють за державні кошти, або ж якщо така умова передбачена контрактом, а також у разі ввезення зернових продуктів та їх переробки на територію України.

За законопроект № 4459, який зареєстровано 5 березня 2013 року, «Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» проголосували 299 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

У пояснювальній записці до законопроекту його автори - народні депутати від Партії регіонів Володимир Пилипенко, Віктор Бондар та Олег Кулініч відзначають, що процедура сертифікації якості зерна вже скасована в Російській Федерації, її немає і в країнах Європейського Союзу.

«Українські виробники сільськогосподарської продукції опинилися в нерівних умовах порівняно з європейськими та російськими агропромисловими підприємствами, з урахуванням часу, який витрачається на бюрократичні процедури, пов'язані з обігом зерна і продуктів його переробки», - сказано в документі.

До того ж чинне законодавство передбачає видачу сертифіката елеваторам на 1 рік і обов'язкову сертифікацію якості зерна та продуктів його переробки у всіх випадках переміщення його по території України і при експортно-імпортних операціях.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України восени 2012 року встановив обов'язкову сертифікацію зерна та продуктів його переробки у разі експортно-імпортних операцій та переміщення зерна та зернових продуктів за рахунок державних коштів. В інших випадках передбачається оформлення сертифіката якості на розсуд суб'єкта ринку.

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Україна у квітні скоротила виробництво сталі на 8,4%

Виробництво сталі в Україні в квітні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, скоротилося на 8,4% - до 2,7 млн ​​тонн, повідомляє Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

До того ж Україна випередила Італію і Францію, зайнявши десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі.

За інформацією асоціації, в квітні 2013 року найбільшим світовим виробником сталі з показником 65,650 млн тонн (зростання на 6,8%) залишився Китай. Разом з ним до десятки найбільших виробників увійшли наступні країни: Японія (9,170 млн тонн, + 1%), США (7,258 млн тонн, -7,3%), Індія (6,620 млн тонн, + 3,5%), Росія (5,591 млн тонн, -4,3%), Південна Корея (5,497 млн тонн, -6,3%), Німеччина (3,564 млн тонн, -0,9%), Бразилія (2,965 млн тонн, -1,6%) Туреччина (2,866 млн тонн, -0,7%) і Україна (2,748 млн тонн, -8,4%).

Як повідомляв УНІАН, за даними World Steel Association, виробництво сталі в Україні в 1-му кварталі 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, збільшилася на 0,4% - до 8,379 млн тонн з 8,342 млн тонн.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

УНІАН