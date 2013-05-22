Кожара: переговори про надання Україні статусу спостерігача в МС йдуть успішно

Переговори про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі й при Євразійській економічній комісії йдуть успішно, заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час брифінгу в Кабінеті Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, він зокрема сказав: «Всі сторони ведуть переговори, зокрема на рівні Євразійської економічної комісії, й переговори йдуть успішно».

Кожара зазначив, що групу парламентерів із української сторони очолює віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко. За підсумками переговорів планується підготувати меморандум, згідно з яким Україні надавався б статус спостерігача в МС і ЄЕК.

«Що має бути зафіксовано в меморандумі, так це статус України як спостерігача в Митному союзі й при Євразійській економічній комісії», - сказав Кожара.

Як повідомляв раніше УНІАН, Азаров на зустрічі з представниками іноземних ЗМІ 23 квітня ц.р. сказав, що Україна домовилася з Митним союзом про статус спостерігача в цій організації.

«На мій погляд, вже рішення ухвалено, і йдеться про технічні формулювання», - сказав М.Азаров. Він додав, що відбулися зустрічі з представниками Казахстану і Білорусі, і зараз триває відпрацювання технічних моментів.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи планується наприкінці травня на зустрічі президентів підписання документів про статус України як спостерігача, Азаров відповів: "Так".

За інформацією Міністерства економічного розвитку Російської Федерації, остаточного рішення про наділення України статусом спостерігача в Євразійській економічній комісії (ЄЕК), яка є наднаціональним регулюючим органом Митного союзу, ще не прийнято.

Як заявив 23 квітня заступник керівника міністерства Олексій Лихачов, "дійсно, українська сторона підготувала й направила нам проект меморандуму про присвоєння Україні статусу спостерігача при ЄЕК. У них є статус спостерігача при ЄврАзЕС, отже, вони запропонували нам розглянути можливість стати спостерігачем при ЄЕК. Цей документ ми дійсно отримали, і зараз йдуть переговори і в двосторонньому форматі, і сьогодні на засіданні ради ЄЕК обговорювалося це питання - про подальші зусилля щодо підготовки цього меморандуму. Але від цього питання вирішеним не є". Відповідаючи на запитання, чи може меморандум бути підписаний уже в травні на президентському рівні, Лихачов зазначив, що "все можливо". "Але поки, я вважаю, що на це запитання однозначно відповісти складно", - додав він.