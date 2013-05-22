У Росії не виключають введення запрошень для в'їзду до країни громадян СНД

Москва. У Росії не виключають введення запрошень для в'їзду до країни громадян держав СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам у Москві сказав голова Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський.

«Варіант в'їзду на запрошення може бути розглянуто з країнами основного відпливу мігрантів до РФ, але тут додатково потрібно опрацювати. Це непросте питання», - сказав Ромодановський, відповідаючи на запитання про доцільність введення візового режиму з країнами СНД.

До того ж він наголосив, що візовий режим сьогодні з країнами СНД «не зовсім актуальний».

Ромодановський нагадав, що з 1 січня 2015 року громадяни близького зарубіжжя в'їжджатимуть до Росії за закордонними паспортами. «Для цього всі передумови є. Я думаю, нас наші партнери зрозуміють», - додав голова ФМС РФ.

Він наголосив, що в Росії створено всі умови для законної квоти мігрантів з інших країн.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня 2012 року Президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним зборам РФ заявив, що до 2015 року в'їзд до Росії для всіх іноземних громадян, зокрема з країн СНД, буде дозволений виключно за закордонними паспортами.

До того ж Путін зазначив, що в рамках Митного союзу і ЄЕП й надалі діятиме нинішній режим перетину кордону з максимально спрощеними правилами.

17 травня Ромодановський повідомив, що громадяни України продовжують найчастіше порушувати трудове законодавство Росії. Загалом у Росії незаконно працює 3,3 млн іноземців, лише цього року 70 тис. осіб заборонено в'їзд до Росії.

За даними ФМС, у Росії щорічно працює близько 1 млн громадян України.