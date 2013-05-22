Асоціація важлива не тільки для України, але і для всіх країн ЄС - Кожара

Угода про асоціацію є важливою не лише для України, а й для всіх країн Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

Також він запевнив, що більшість завдань на шляху до підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом вже виконано.

“Головне завдання на зовнішньополітичному напрямку підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. На сьогодні більшість завдань, які уряд перед собою ставив на шляху до підписання угоди про асоціацію вже виконано”, - сказав Кожара.

Він зазначив, що сьогодні триває діалог України з Радою Європи, Єврокомісією та Європарламентом. Міністр також зауважив, що підтримує діалог на двосторонньому рівні з країнами - членами ЄС.

“Наша робота поступово пересуватиметься у площину двосторонніх контактів, тому для нас дуже важливо, щоб країни - члени ЄС висловили згоду на підписання угоди про асоціацію”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі 15 травня Європейська комісія схвалила проект рішення Ради Європейського Союзу про підписання угоди про асоціацію з Україною. Проте підписання відбудеться лише за умови створення Києвом необхідних політичних передумов.

Україна і ЄС почали переговори про нову угоду в 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію та глибоку і всебічну зону вільної торгівлі.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновок щодо України, в якому висловила готовність підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС до саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії і відчутний прогрес у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і продовженні реформ.