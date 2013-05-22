Анонс на 23 травня

* Відбудеться пленарне засідання Міжнародної конференції «Україна-Росія-Сколково: єдиний інноваційний простір», яка пройде під головуванням віце-президента РАН, співголови КНС Фонду «Сколково» Жореса Алфьорова та співголовуванням президента НАНУ Бориса Патона, голови Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимира Семиноженка і ректора КНУ ім.Т.Шевченка Леоніда Губерського. Також відбудуться круглий стіл і засідання секцій Консультативної наукової ради Фонду «Сколково» в інститутах НАНУ.

* На базі НВК «Наука» буде відкрито Київський експериментально-виробничу ділянку з промислового виробництва наногетероструктур для світлодіодів, сонячних батарей та потужних НВЧ транзисторів. Запрошені: віце-президент РАН Ж.Алферов, голова Держінформнауки В.Семиноженко, заступник керівника Секретаріату КМУ Ю.Авксентьєв, міністр промполітики М.Короленко, президент НАНУ Б.Патон, ректор КНУ ім Л.Губерський, вчені України, РФ і ЄС .

* Відбудеться Міжнародний Біоенергетичний Форум «Використання потенціалу відходів сільськогосподарського виробництва як джерела відновлюваної енергії в Україні». Учасники: голова комітету ВРУ з питань агрополітики та земельних відносин Григорій Калетник, заступник міністра аграрополітики і продовольства України Олександр Сень, голова регіонального представництва IFC в Україні та Білорусі Руфат Алімарданов, президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса, експерт у галузі енергетичної політики IFC Олена Мерле-Берал, менеджер з розвитку бізнесу в країнах Європи, Близького Сходу та Африки Beta Renewables SpA Мішель Марроне, менеджер проектів з енергозбереження Ukrlandfarming PLC Ольга Бардадим тощо.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться офіційне відкриття дводенного міжнародного Форуму «Партнерство. Інтеграція. Інвестиції» за участю керівників регіонів-партнерів Київської області. У форумі візьмуть участь представники 30 країн світу, зокрема, Німеччини, Росії, Китаю, В'єтнаму, Греції тощо. У програмі круглий стіл на тему: «Партнерство. Інтеграція. Інвестиції».

* Державіаслужба України проведе нараду експлуатантів з питань, пов'язаних з експлуатацією повітряних суден цивільної авіації України на авіаційному етильованому бензині.

* Відбудеться традиційна Пряма лінія читачів газети «Комсомольська правда в Україні» та голови Держінспекції України з питань праці Валерія Яцкіна. Запитання: Чи дотримуються в Україні трудового законодавства? Яка реальна неофіційна зайнятість серед українців? Чи можна отримати моральну компенсацію за заборгованість із зарплати? Як юридично грамотно оформитися на роботу, щоб потім отримувати високу пенсію?

* Круглий стіл на тему: «Стан та проблеми здійснення земельної реформи в Україні: необхідність посилення взаємодії держави та громадськості». Будуть обговорені проблемні питання земельної реформи. Захід проходитиме з ініціативи громадських організацій України. В роботі візьмуть участь народні депутати, аграрії, науковці, державні службовці, представники місцевих органів влади та самоврядування, зокрема: Віктор Слаута, радник Президента України, канд.економ.наук, Григорій Калетник, голова Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин ; Іван Бісюк, перший заступник міністра агрополітики та продовольства України, Юрій Микитенко, заступник начальника управління ринку та оцінки земель Держагентства земельних ресурсів України; Антон Третяк, доктор економ.наук, проф., чл.-кор. УААН, директор ННІ економіки та екології природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління та інші.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція, під час якої канадський інвестор, Верховний Вождь Союзу Індіанських Вождів Британської Колумбії звернеться до Президента України з подякою за підтримку у протидії рейдерським захопленням. Дерріксон Рональд, який зробив офіційні інвестиції в українську економіку на більш ніж 100 млн грн і за 4 роки боротьби все-таки зміг захистити свої права та інтереси за допомогою органів МВС, прокуратури Печерського району м. Києва, та господарського суду Дніпропетровської області, з повернення незаконно відібраних кримінальними структурами інвестицій. Відомі за минулими подіями рейдери за допомогою схеми фіктивного банкрутства великих підприємств, які швидко розвиваються, наповнюють державну скарбницю, надають робочі місця і є бюджетоутворюючим, привласнили створений канадським інвестором комплекс з переробки та зберігання зернових культур, техніку та інше майно (включаючи земельні ділянки, що належать селянам). Верховний вождь індіанців Канади висловить офіційну подяку владі, органам МВС, прокуратурі і суду за захист його прав, як іноземного інвестора і дасть реальну, правдиву оцінку можливості інвестування в економіку України. Учасники: канадський інвестор Верховний Вождь Союзу Індіанських Вождів Британської Колумбії Дерріксон Рональд Майкл, інвестор з Великобританії Річард Спінкс, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання «Юридична компанія «Протекторат» тощо. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція, присвячена шляхам впровадження і розвитку LTE-технології в Україні. До 20-річчя мобільного зв'язку в Україні МТС запропонувала учасникам конкурсу інформаційних технологій «Професіонали майбутнього - 2013» підготувати наукові проекти на тему «Рефармінг радіочастотного спектру для впровадження LTE-технології в Україні». Учасники: Іван Золочевський, ген.директор «МТС Україна»; Володимир Путінцев, технічний директор «МТС Україна»; представник Alcatel-Lucent в Україні; представник Huawei в Україні.

* «ПриватБанк» проведе зустріч на тему: «ПриватБанк» відкриє журналістам банківський ринок майбутнього», присвячену революційним банківським новинкам від одного з головних новаторів фінансового світу. Під час зустрічі топ-менеджери банку особисто розкажуть і, головне, покажуть найцікавіші технології, над якими банк працював останні кілька років. Голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет розповість про послуги, які матимуть реальний позитивний ефект на економіку країни. Крім того, банкіри розкажуть і про те, як розплачуватися за купівлі за допомогою QR-коду, як Google Glass змінить банківське обслуговування, і представлять ще багато цікавої інформації, яку можна використовувати не тільки з професійної точки зору, але і для себе особисто. Кожному учасникові зустрічі ПриватБанк спільно з MasterCard безкоштовно вручить елітну карту MasterCard World.

* У Києві відбудеться 8-й Всеукраїнський з'їзд якості під девізом «Якість як національна ідея України». Розглядатимуться питання актуалізації та практичної реалізації державної політики України у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг), подальшого вдосконалення систем технічного регулювання, стандартизації, підтвердження відповідності та акредитації, підвищення ділової досконалості вітчизняних підприємств, організацій та державних установ. Організатори - Українська асоціація якості, УСПП, Мінекономрозвитку і торгівлі України, Держслужба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, ФПУ тощо.

* 23 травня в Берліні віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул проведе 7-е засідання українсько-німецької Групи високого рівня з економічної співпраці. Програмою візиту заплановано підписання Спільної заяви про наміри щодо співпраці у сфері захисту клімату і навколишнього середовища між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України і Федеральним міністерством навколишнього середовища, охорони природи та безпеки ядерних реакторів Німеччини. Крім того, плануються зустрічі О.Вілкула з державним секретарем Федерального міністерства економіки та технологій Німеччини Анною Рут Геркес, державним секретарем Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи та безпеки ядерних реакторів Німеччини Урсулою Хайнен-Ессер і прем'єр-міністром Федеральної землі Бранденбург Маттіасом Платцеком.

* 23 травня в Ялті відбудеться зустріч міністрів з економічних питань країн - членів ОЧЕС. Планується обговорення перспектив торгівельно-економічної та інвестиційної співпраці в Чорноморському регіоні, а також передбачається проведення низки двосторонніх зустрічей керівників делегацій. Наприкінці відбудеться прес-конференція за підсумками роботи.

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