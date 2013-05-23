Москва усвідомлює: успішної інтеграції на пострадянському просторі без України бути не може - російський експерт

Успішної інтеграції на пострадянському просторі без України бути не може.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це професор кафедри торгової політики факультету світової економіки та світової політики Вищої школи економіки Олексій Портанський сказав під час відеомосту Москва - Київ на тему: «Угода про асоціацію України з ЄС: за і проти».

«Не може бути успішної інтеграції на пострадянському просторі без України», - заявив О.Портанський.

Він нагадав досвід Євросоюзу, де існував «локомотив» - Франція та Німеччина, які тягнули за собою всіх інших, забезпечуючи прогрес цієї структури.

«Я згоден зі своїми колегами, які вважають, що на пострадянському просторі цим локомотивом може бути лише зв'язка Росії та України», - додав експерт.

Він пояснив, що, по-перше, це дві найбільші економіки. По-друге, є і політичний момент - Росія не може йти до Європи без України, а Україна - без Росії, хоча і меншою мірою.

«Звичайно, керівники в Москві віддають собі в цьому звіт і тому так наполегливо прагнуть втягнути Україну. Тому що на сьогодні цей вантаж, інтеграційне ярмо, Москва змушена тягнути на собі», - вважає експерт.

Він зазначив, що Україна не може піти на повноцінний вступ до Митного союзу. «Повторюю, що Україна надзвичайно важлива в інтеграційному проекті. Однак і Угода про асоціацію теж не може бути не підписана - точку неповернення вже пройдено», - вважає він. О.Потранський прогнозує, що підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС негативно вплине на її відносини з Росією, «і в Москві це розуміють».

Експерт вважає, що ситуація залишається дуже складною і моментального рішення виходу з такого глухого кута поки він не бачить.

«Я бачу цілісне рішення цієї проблеми, яка утворилася в трикутнику Росія-Євросоюз-Україна, тільки через створення пан'європейської зони вільної торгівлі. Це наразі «журавель у небі», ніхто не знає наскільки він може бути успішно реалізований», - сказав експерт.

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