Міжнародні кредитні рейтинги України, регіонів, компаній і банків

Поточні довгострокові рейтинги України, регіонів, міст, а також українських банків і компаній, присвоєних міжнародними рейтинговими агентствами Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s і Fitch. Moody’s Standard&Poor’s Fitch Україна В3 В В Прогнози: негативний негативний стабільний МІСТА / ОБЛАСТІ Київ В2 В- В- Дніпропетровськ В Дніпропетровська область В Донецька область В Івано-Франківськ В Крим В Львів ССС+ Одеса СС Одеська область В Харків В2 В К О М П А Н І Ї Нафтогаз України ССС Укрзалізниця В В- Авангард В+ Агротон ССС CCC Азовсталь В2 ДТЕК В3 В Ferrexpo В3 В+ В Кернел В Креатив Групп В- В- Метінвест В2 В Миронівський хлібопродукт В2 В Мрія В В Інтерпайп ССС Лемтранс В БАНКИ Альфа-банк В- В- VAB-банк В3 ВТБ Україна В Європейський Саа2 Індексбанк В2 Індустріалбанк В3 В- Каліон банк В3 Креди Агріколь В Кредит Дніпро В3 Кредобанк В- Хрещатик В3 В- Надра С НРБ Україна В2 ОТП Україна В2 Ощадбанк В3 В Південний В3 В- Перший Український Міжнародний банк В3 Правекс-банк В3 В ПриватБанк В1 В ПроКредитбанк В Промінвестбанк В3 Райффайзен банк Аваль Ва3 Сбербанк РФ В3 Укрінбанк В3 УкрСиббанк В Укрсоцбанк В Укрпромбанк Саа3 Укрексимбанк В2 В Фінанси і кредит Саа1 Форум В2 В Рейтинг Moody`s Investors Service - довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті. Рейтинг Standard & Poor`s - довгостроковий рейтинг депозитів в іноземній валюті. Рейтинг Fitch - довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter