Міжнародні кредитні рейтинги України, регіонів, компаній і банків

10:38, 23 травня 2013
Різне
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Поточні довгострокові рейтинги України, регіонів, міст, а також українських банків і компаній, присвоєних міжнародними рейтинговими агентствами Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s і Fitch.

 

 

Moody’s

  Standard&Poor’s

Fitch

Україна

            В3

        В

             В

Прогнози:

     негативний

    негативний

    стабільний

 МІСТА / ОБЛАСТІ

Київ

            В2

        В-

            В-

Дніпропетровськ

 

        В

 

Дніпропетровська область

 

 

            В

Донецька область

 

 

            В

Івано-Франківськ

 

        В

 

Крим

 

        В

 

Львів

 

      ССС+

 

Одеса

 

 

           СС

Одеська область

                В

Харків

           В2

 

           В

 

 

 

 

  К О М П А Н І Ї

Нафтогаз України

 

 

          ССС

Укрзалізниця

               В             В-

Авангард

    В+

Агротон

  

ССС

          CCC

Азовсталь

           В2

 

 

ДТЕК

           В3

 

          В

Ferrexpo

           В3

         В+

          В

Кернел

 

 

          В

Креатив Групп

           В-

         В-

 

Метінвест

           В2

 

          В

Миронівський хлібопродукт

           В2

 

          В

Мрія

          

         В

          В

Інтерпайп

 

 

           ССС

 Лемтранс

             В  

БАНКИ

Альфа-банк

 

         В-

           В-

VAB-банк

          В3

 

 

ВТБ Україна

 

 

           В

Європейський

          Саа2

 

 

Індексбанк

          В2

 

 

Індустріалбанк

          В3

 

           В-

Каліон банк

          В3

 

 

Креди Агріколь

 

 

           В

Кредит Дніпро

          В3

 

 

Кредобанк

 

 В-

 

Хрещатик

          В3

 

            В-

Надра

          С

 

 

НРБ Україна

          В2

 

 

ОТП Україна

          В2

 

 

Ощадбанк

          В3

 

           В

Південний

          В3

 

           В-

Перший Український Міжнародний банк

          В3

 

 

Правекс-банк

         В3

 

           В

ПриватБанк

         В1

 

           В

ПроКредитбанк

 

 

           В

Промінвестбанк

         В3

 

 

Райффайзен банк Аваль

         Ва3

 

 

Сбербанк РФ

         В3

 

 

Укрінбанк

         В3

 

 

УкрСиббанк

 

 

          В

Укрсоцбанк

 

 

          В

Укрпромбанк

         Саа3

 

 

Укрексимбанк

         В2

 

          В

Фінанси і кредит

        Саа1

 

 

Форум

         В2

 

          В

 

Рейтинг Moody`s Investors Service - довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті.

Рейтинг Standard & Poor`s - довгостроковий рейтинг депозитів в іноземній валюті.

Рейтинг Fitch - довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті.

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