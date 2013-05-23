Міжнародні кредитні рейтинги України, регіонів, компаній і банків
Поточні довгострокові рейтинги України, регіонів, міст, а також українських банків і компаній, присвоєних міжнародними рейтинговими агентствами Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s і Fitch.
Moody’s
Standard&Poor’s
Fitch
Україна
В3
В
Прогнози:
негативний
негативний
стабільний
МІСТА / ОБЛАСТІ
Київ
В2
В-
В-
Дніпропетровськ
В
Дніпропетровська область
В
Донецька область
В
Івано-Франківськ
В
Крим
Львів
ССС+
Одеса
СС
Одеська область
|В
Харків
В2
В
К О М П А Н І Ї
Нафтогаз України
ССС
Укрзалізниця
|В
|В-
Авангард
|В+
Агротон
ССС
CCC
Азовсталь
В2
ДТЕК
В
Ferrexpo
В+
В
Кернел
В
Креатив Групп
В-
В-
Метінвест
В2
В
Миронівський хлібопродукт
В2
В
Мрія
В
Інтерпайп
ССС
Лемтранс
|В
БАНКИ
Альфа-банк
В-
В-
VAB-банк
В3
ВТБ Україна
В
Європейський
Саа2
Індексбанк
В2
Індустріалбанк
В3
В-
Каліон банк
В3
Креди Агріколь
В
Кредит Дніпро
В3
Кредобанк
В-
Хрещатик
В3
В-
Надра
С
НРБ Україна
В2
ОТП Україна
В2
Ощадбанк
В3
В
Південний
В3
В-
Перший Український Міжнародний банк
В3
Правекс-банк
В3
В
ПриватБанк
В1
В
ПроКредитбанк
В
Промінвестбанк
В3
Райффайзен банк Аваль
Ва3
Сбербанк РФ
В3
Укрінбанк
В3
УкрСиббанк
В
Укрсоцбанк
В
Укрпромбанк
Саа3
Укрексимбанк
В2
В
Фінанси і кредит
Саа1
Форум
В2
В
Рейтинг Moody`s Investors Service - довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті.
Рейтинг Standard & Poor`s - довгостроковий рейтинг депозитів в іноземній валюті.
Рейтинг Fitch - довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті.