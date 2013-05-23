Рада ухвалила євроінтеграційний закон про відповідальність юросіб

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні і в цілому проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 301 із 385 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, закон спрямований на забезпечення виконання рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO), Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів (MONEYVAL), а також на вирішення питань про реалізацію низки міжнародних договорів України щодо встановлення відповідальності юридичних осіб.

Законом внесено зміни до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України і законів “Про засади запобігання і протидії корупції“ та “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві“.

Зокрема змінами до Кримінального кодексу України передбачається визначити конкретний перелік злочинів, за вчинення яких уповноваженою особою юридичної особи, до останньої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, підстави звільнення юридичної особи від їх застосування, види заходів кримінально-правового характеру та загальні правила їх застосування.

Змінами до Кримінального процесуального кодексу України визначається порядок провадження щодо юридичної особи, яке здійснюватиметься одночасно з кримінальним провадженням щодо фізичних осіб, які від імені та в інтересах цієї юридичної особи вчинили злочин.

Зі свого боку змінами до закону “Про засади запобігання і протидії корупції“ пропонується закріпити можливість застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, а до закону “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві“ – надати право представнику юридичної особи, щодо якої розпочато провадження, на забезпечення безпеки.

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