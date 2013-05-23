Анонс на 24 травня

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров візьме участь в урочистій закладці капсули у фундамент будівництва спортивного центру «Київ-Арена», який зводиться до Чемпіонату Європи з баскетболу - 2015.

* У рамках об'єднаної виставки "Вікна в Індонезію-2013" розпочне роботу Бізнес-форум за участю Надзвичайного і Повноважного посла Індонезії в Україні Нінік Кун Нарьяті, заступник міністра торгівлі Індонезії, представників МЗС України і Мінекономрозвитку і торгівлі України. Реєстрація учасників о 9-00. У 11-00 відбудеться прес-конференція за участю Надзвичайного і Повноважного посла Індонезії в Україні Нінік Кун Нарьяті, заступник міністра торгівлі Індонезії. Після завершення - відкриття виставки. У 14-00 розпочнеться Місія з туристичних продажів - зустріч з українськими туроператорами на тему: "Сесія" Продавці зустрічаються з покупцями". Відбудеться презентація туристичних напрямків.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Круглий стіл на тему: "Банкрутство фізичної особи - світовий досвід та українські реалії". Організатори: ВГО «Самоврядна організація фахівців конкурсного процесу" і Незалежна асоціація банків України. Учасники: В'ячеслав Джунь, президент «СBО фахівців конкурсного процесу», Роман Шпек, віце-президент Незалежної асоціації банків України, Адольфо Роульон, старший експерт Світового банку з питань банкрутства , Ксенія Ляпіна, народний депутат України та інші.

* Відбудеться перший брифінг Української Ради щодо зеленого будівництва. Запитання: напрямок діяльності Української Ради із зеленого будівництва; плани Ради на 2013-2014 рр.; Урочисте підписання Угоди про наміри між Німецькою радою із зеленого будівництва DGNB і UaGBC, а також між Національною спілкою архітекторів України та UaGBC.

* Прес-конференція на тему: «Чи допоможе введення фінансових векселів українським підприємцям?». Учасники: Віктор Суслов, професор, заслужений економіст, екс-міністр економіки, Андрій Забловський, керівник Секретаріату, головний експерт Ради підприємців при КМУ.

* Круглий стіл на тему: «Про підготовку проекту Закону України «Про основні засади державної житлової політики». Організатор: Комітет ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.

* Відбудуться слухання Комітету ВРУ з питань економічної політики щодо державних закупівель у сфері охорони здоров'я.

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