ТОП-10 (23 травня)

Москва усвідомлює: успішної інтеграції на пострадянському просторі без України бути не може - російський експерт

У Росії порушено питання введення п'ятирічного мораторію на роботу для мігрантів

Лідери ЄС визначили пріоритети в енергетиці. Основний - безпека поставок за доступними цінами

Рівень тіньової економіки в 2012 році становив 45% ВВП - Прасолов

Fitch підвищив рейтинг агрохолдингу «Авангард»

Кабмін затвердив баланс газу на 2013 рік

МВФ поки не визначив дату приїзду чергової місії до України

В Азарова пропонують вдвічі збільшити повні ставки імпортних мит і знизити пільгові

Янукович доручив Азарову створити робочу групу з питань заміщення газу вугіллям

Рада ухвалила євроінтеграційний закон про відповідальність юросіб

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Москва усвідомлює: успішної інтеграції на пострадянському просторі без України бути не може - російський експерт

Успішної інтеграції на пострадянському просторі без України бути не може.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це професор кафедри торгової політики факультету світової економіки та світової політики Вищої школи економіки Олексій Портанський сказав під час відеомосту Москва - Київ на тему: «Угода про асоціацію України з ЄС: за і проти».

«Не може бути успішної інтеграції на пострадянському просторі без України», - заявив О.Портанський.

Він нагадав досвід Євросоюзу, де існував «локомотив» - Франція та Німеччина, які тягнули за собою всіх інших, забезпечуючи прогрес цієї структури.

«Я згоден зі своїми колегами, які вважають, що на пострадянському просторі цим локомотивом може бути лише зв'язка Росії та України», - додав експерт.

Він пояснив, що, по-перше, це дві найбільші економіки. По-друге, є і політичний момент - Росія не може йти до Європи без України, а Україна - без Росії, хоча і меншою мірою.

«Звичайно, керівники в Москві віддають собі в цьому звіт і тому так наполегливо прагнуть втягнути Україну. Тому що на сьогодні цей вантаж, інтеграційне ярмо, Москва змушена тягнути на собі», - вважає експерт.

Він зазначив, що Україна не може піти на повноцінний вступ до Митного союзу. «Повторюю, що Україна надзвичайно важлива в інтеграційному проекті. Однак і Угода про асоціацію теж не може бути не підписана - точку неповернення вже пройдено», - вважає він. О.Потранський прогнозує, що підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС негативно вплине на її відносини з Росією, «і в Москві це розуміють».

Експерт вважає, що ситуація залишається дуже складною і моментального рішення виходу з такого глухого кута поки він не бачить.

«Я бачу цілісне рішення цієї проблеми, яка утворилася в трикутнику Росія-Євросоюз-Україна, тільки через створення пан'європейської зони вільної торгівлі. Це наразі «журавель у небі», ніхто не знає наскільки він може бути успішно реалізований», - сказав експерт.

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У Росії порушено питання введення п'ятирічного мораторію на роботу для мігрантів

Заступник голови комітету Держдуми РФ з конституційного законодавства Сергій Іванов (ЛДПР) пропонує радикально вирішити проблему міграції та розвитку Росії. Він підготував законопроект, який передбачає п'ятирічний мораторій на видачу дозволів на роботу і патентів іноземним некваліфікованим фахівцям, пишуть "Известия".

Парламентарій упевнений, що постійний приплив робочої сили із зарубіжжя став загрозою для економічної та політичної безпеки країни. Запропонований мораторій на використання дешевої робочої сили, на думку Іванова, дозволить «мобілізувати внутрішні резерви країни і стимулювати розвиток системи середньої профосвіти».

Останніми роками вже відбувається зниження кількості квот для іноземних робітників. У 2013 році законом «Про правовий стан іноземних громадян у Російській Федерації» до трудової діяльності на території Росії можуть бути залучені 2,1 млн іноземних громадян. У 2009 році загальна квота становила 4,1 млн.

У Федеральній міграційній службі не змогли дати оперативний коментар про ініціативу депутата Сергія Іванова.

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Лідери ЄС визначили пріоритети в енергетиці. Основний - безпека поставок за доступними цінами

Лідери Європейського Союзу визначили 4 пріоритети в енергетиці: єдиний ринок, інвестиції, диверсифікація та ефективність.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених на засіданні Європейської Ради.

“Енергетична політика ЄС має забезпечити безпеку поставок для домогосподарств і компаній за доступними та конкурентними цінами безпечно та стабільно. Це надзвичайно важливо для європейської конкурентноздатності у світлі зростаючого попиту на енергетику від найбільших економік та високих цін на енергоресурси”, - написано у схваленому документі.

Лідери ЄС наголосили на важливості до 2014 року завершити втілення в національні законодавства положень Третього енергетичного пакету ЄС, а до 2016 року – побудову необхідних об’єднувальних транспортних енергетичних мереж для створення повноцінного єдиного енергетичного ринку ЄС.

У висновках зазначається, що для цього необхідні інвестиції, які потребують створення в ЄС передбачуваного бізнес-клімату. Для цього, як вказується у висновках, потрібно вже до осені затвердити перелік інфраструктурних об’єктів, які мають бути побудовані в Європі і є об’єктами загальноєвропейського інтересу.

Третій пріоритет – диверсифікація джерел постачання енерегоресурсів, у тому числі, за рахунок подальшого розвитку енергетики з відновлювальних джерел.

У своїх висновках лідери ЄС також наголосили на важливості продовження роботи з підвищення енергоефективності, в чому, на їхню думку, є ще надзвичайно потужний потенціал.

Довідка УНІАН. Третій енергопакет ЄС, який був схвалений в 2009 році, вимагає розділення вертикально-інтегрованих енергетичних компаній на видобувні і компанії, що поставляють енергоносії. Він викликає незадоволення з боку Росії. РФ пропонує Європейському Союзу виключити газопроводи в обхід України - «Північний потік» і «Південний потік» - із зони дії норм Третього енергетичного пакету. Українська влада зобов'язалися впровадити положення Третього енергетичного пакету до 2015 року. Проти цього виступає Російська Федерація, яка поставляє через Україну до 80% свого газового імпорту до Євросоюзу.

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Рівень тіньової економіки в 2012 році становив 45% ВВП - Прасолов

Рівень тіньової економіки в Україні за методом «витрати населення - роздрібний товарооборот» у 2012 р. становив 45% до офіційного ВВП.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, посилаючись на заяву міністра економічного розвитку Ігоря Прасолова, яку він зробив 22 травня на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань підприємництва, регуляторної і антимонопольної політики.

«Він (Прасолов - УНІАН) повідомив, що в 2012 році рівень тіньової економіки в Україні за методом «витрати населення - роздрібний товарооборот» становить 45% від офіційного ВВП», - зазначається у повідомленні.

За інформацією міністра, витрати населення на придбання товарів і послуг у 2012 році становили 1179,1 млрд грн, а оборот роздрібної торгівлі - 804,3 млрд грн.

«Тобто різниця між витратами населення на придбання товарів і послуг і оборотом роздрібної торгівлі становила - 374,8 млрд грн, що і є джерелом «тіньового» обороту товарів і послуг, з яких податки не були сплачені», - наголошують у Мінекономрозвитку.

Крім того, Прасолов повідомив, що при обсязі роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб у 405,1 млрд грн, сплачено податків 30,7 млрд грн. При цьому фізичними особами-підприємцями, які здійснюють торгову діяльність, при обсязі роздрібного товарообороту в 399,2 млрд грн, сплачено податків 3,8 млрд грн.

На думку Прасолова, у ситуації, що склалася, дуже важливим є ухвалення розробленого Мінекономрозвитку проекту закону «Про внутрішню торгівлю». Водночас міністр зазначив, що не менш ефективним може бути внесення змін до вже діючої нормативної бази.

«Дуже хотілося б, щоб у процесі дискусії вийти на спільну позицію всіх трьох груп інтересів - споживачів, виробників і торгових мереж про те, яким чином краще йти», - сказав Прасолов.

«На сьогодні потрібно, нарешті, нормалізувати ситуацію у внутрішній торгівлі, зробити її більш цивілізованою, особливо в маленьких містах і сільській місцевості», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, за останніми офіційними даними Мінекономрозвитку, які має в своєму розпорядженні УНІАН, рівень тінізації економіки України в першому кварталі 2012 р. порівняно з аналогічним періодом 2011 р., за попередніми оцінками (оцінки дані в серпні 2012 р. по двох методах розрахунків з чотирьох, що використовує Мінекономрозвитку), зріс на 0,4 п.п., проте номінальний показник не змінився і залишився на рівні 34% ВВП, оскільки він виражається лише в цілих числах.

Єдиним методом розрахунку, який засвідчив зниження рівня тіньової економіки в Україні у січні-березні 2012 року, став монетарний метод, відповідно до якого даний показник скоротився на 3 п.п. і становив 26% від рівня офіційного ВВП.

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Fitch підвищив рейтинг агрохолдингу «Авангард»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті агрохолдингу «Авангард», одного з найбільших виробників яєць в Україні, до рівня «В+» з «В», йдеться в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Рейтинг за національною шкалою було підвищено до «AA+ (ukr)» з «А+ (ukr)». Прогноз по обох рейтингах - стабільний.

"Ці рейтингові дії йдуть за недавнім розміщенням єврооблігацій материнської компанії "Укрлендфармінгу" (РДЕ в нацвалюті "B+"), якому ключові операційні дочірні компанії "Авангарду" забезпечили безумовну та безвідкличну поруку на солідарній основі», - пояснюється в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, «Авангард» за підсумками 2012 року отримав чистий прибуток 228,2 млн дол., що на 16,3% більше, ніж у 2011 році. Виручка за цей період збільшилася на 13,7% - до 629,3 млн дол. Показник EBITDA зріс до 279,8 млн дол. з 245,8 млн дол. в 2011 році. EBITDA margin в 2012 році зросла порівняно з 2011 роком на 0,1% - до 44,5%.

Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць та продуктів яєчної переробки.

Згідно зі звітом «Фінансово-аналітичної групи Про-Консалтинг», «Авангард» випускає 32% загального обсягу виробництва курячих яєць в Україні (51% загального обсягу яєць, вироблених на промислових підприємствах) і 87% загального обсягу сухих яєчних продуктів, вироблених в Україні за 2011 рік. Підприємства групи розміщені в 14 з 24 областей України та в АР Крим.

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Кабмін затвердив баланс газу на 2013 рік

Кабінет Міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом його імпорту 27,3 млрд куб. м.

Відповідне рішення закріплене в розпорядженні Кабміну № 327 від 29 квітня 2013 року, яке розміщено на урядовому сайті в четвер, 23 травня.

Згідно з документом, надходження газу в поточному році від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, яку контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Також у документі зазначається, що в 2013 році видобуток природного газу запланований в обсязі 22,049 млрд куб. м. Загальний баланс газу на 2013 рік становить 60,06 млрд куб м.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Україна планує в 2013 році здійснити імпорт природного газу в обсязі 30-32,5 млрд кубометрів.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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МВФ поки не визначив дату приїзду чергової місії до України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поки не визначив дату приїзду третьої цього року місії Фонду в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на запитання агентства під час традиційного брифінгу у Вашингтоні, заявив керівник департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс.

«Місія працювала в Україні в березні-квітні. Було проведено низку переговорів щодо економічної політики країни, яка могла б бути підтримана в рамках формування нової програми співпраці stand-by. Технічні дискусії тривали і після роботи місії. Вони і зараз тривають. Однак, відповідаючи на ваше запитання, скажу, що поки немає конкретної дати приїзду чергової місії до України», - зазначив представник Фонду.

Як повідомляв УНІАН, з 27 березня по 10 квітня в Україні працювала місія Міжнародного валютного фонду, яка приїхала для діалогу з владою щодо можливого підписання кредитної угоди за програмою "стенд-бай" обсягом близько 15,4 млрд грн.

За словами глави місії Крістофера Джарвіса, МВФ має намір продовжити найближчими тижнями діалог з Україною щодо співробітництва в рамках нової програми "стенд-бай". Основними елементами нової програми повинні стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту та дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського та енергетичного секторів з метою створення в Україні умов для стабільного економічного зростання та створення нових робочих місць.

Крім того, згідно з проектом меморандуму співпраці з МВФ, який оприлюднено у ЗМІ, умовою відновлення співпраці з Фондом повинні стати скорочення дефіциту державного бюджету до не більше 2% ВВП у 2013 році і 1,9% - у 2014 році, а також відмова від підвищення ставки першого тарифного розряду до 852 грн.

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В Азарова пропонують вдвічі збільшити повні ставки імпортних мит і знизити пільгові

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді вдвічі збільшити повні ставки імпортних мит, що не суперечить вимогам СОТ, і одночасно знизити ставки мит на окремі групи імпортних товарів.

Про це йдеться в законопроекті №2105а, який подано на розгляд до парламенту 22 травня.

«На сьогодні для 86,6% товарних підкатегорій митного тарифу встановлено однаковий рівень повної та пільгової ставки, що безумовно не стимулює постачальників заявляти дані про країну походження товарів. Враховуючи це, а також з метою забезпечення достовірності декларування відомостей про країну походження імпорту, пропонується вдвічі підвищити повні ставки ввізного мита на товарні підкатегорії митного тарифу, що не суперечить вимогам СОТ», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Водночас законопроект пропонує зниження пільгових тарифних ставок у сегменті моторних транспортних засобів і устаткування для тимчасового проживання людей – до 5% з 6%; у сегменті готових або консервованих морепродуктів – ракоподібних, молюсків і водяних безхребетних – до 15% з 20%; у сегменті виготовлених або консервованих плодів, горіхів та інших їстівних частин рослин без додавання цукру і спирту – до 10% з 15%.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Кабмін подавав аналогічний законопроект до Верховної Ради. Тоді Кабмін, крім іншого, пропонував Верховній Раді України знизити ставки митних зборів на нові легкові автомобілі об'ємом двигуна понад 3000 кубічних сантиметрів на 1% - до 5%, а також на катери і яхти на 0,5% - до 7,5%.

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Янукович доручив Азарову створити робочу групу з питань заміщення газу вугіллям

Президент України Віктор Янукович доручив прем’єр-міністру Миколі Азарову створити міжвідомчу робочу групу з питань заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобутку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Згідно з дорученням, робоча група має опрацювати питання щодо активізації реалізації відповідних проектів.

Як зазначили в прес-службі, питання зменшення залежності національної економіки від імпортних енергоносіїв, впровадження новітніх технологій у сфері вуглевидобутку, переходу на інноваційний розвиток у напрямку використання паливно-енергетичних ресурсів перебуває під постійною увагою Президента. Глава держави вважає, що можливості вітчизняної вугільної галузі використовуються недостатньо ефективно.

Зокрема використання енергетичного вугілля, що видобувається в Україні, за умови впровадження новітніх технологій, дасть змогу здійснити заміщення дорогого імпортного природного газу. Обсягів такого вугілля достатньо для забезпечення потреб України на багато років.

На переконання Януковича, такий крок буде додатковим стимулом для збільшення реалізації видобутого вугілля енергетичних марок, фінансового оздоровлення вугледобувних підприємств. Це позитивно вплине на соціально-економічний стан не тільки шахтарів, а й металургів, енергетиків, хіміків, робітників інших суміжних галузей.

Запровадження технологій газифікації вугілля лише за існуючими угодами дозволить щорічно економити від заміщення 3 млрд куб м природного газу близько 1,2 млрд дол. США, створити до 15 тисяч нових робочих місць, забезпечити стабільний ринок збуту для вітчизняних вугледобувних підприємств, переконаний Президент.

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Рада ухвалила євроінтеграційний закон про відповідальність юросіб

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні і в цілому проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 301 із 385 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, закон спрямований на забезпечення виконання рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO), Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів (MONEYVAL), а також на вирішення питань про реалізацію низки міжнародних договорів України щодо встановлення відповідальності юридичних осіб.

Законом внесено зміни до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України і законів “Про засади запобігання і протидії корупції“ та “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві“.

Зокрема змінами до Кримінального кодексу України передбачається визначити конкретний перелік злочинів, за вчинення яких уповноваженою особою юридичної особи, до останньої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, підстави звільнення юридичної особи від їх застосування, види заходів кримінально-правового характеру та загальні правила їх застосування.

Змінами до Кримінального процесуального кодексу України визначається порядок провадження щодо юридичної особи, яке здійснюватиметься одночасно з кримінальним провадженням щодо фізичних осіб, які від імені та в інтересах цієї юридичної особи вчинили злочин.

Зі свого боку змінами до закону “Про засади запобігання і протидії корупції“ пропонується закріпити можливість застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, а до закону “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві“ – надати право представнику юридичної особи, щодо якої розпочато провадження, на забезпечення безпеки.

УНІАН