У Росії стався потужний землетрус, відгомін дійшов до Москви

Землетрус магнітудою 7,5 бала стався в п'ятницю в Петропавловську-Камчатському, епіцентр магнітудою 8,2 знаходився в Охотському морі.

Підземні поштовхи відчувалися на Камчатці протягом п'яти хвилин, багато людей вибігали з будинків. У школах вчителі виводили дітей на вулицю.

Постраждалих і руйнувань в результаті сильного землетрусу поблизу Камчатки немає, повідомив представник ГУ МНС у Камчатському краю, передає РИА Новости.

Поблизу берегів Сахаліну і на Курильських островах була оголошена загроза цунамі, жителів закликали покинути небезпечні райони і піднятися на височину, повідомило ГУМНС в області. Проте пізніше загроза цунамі була знята.

Відгомін землетрусу докотилися і до Москви. У МНС Росії повідомили, що підземні поштовхи в Москві є відгомонами землетрусу в Охотському морі і не становлять загрози столичним жителям. Раніше повідомлялося, що з двох будинків на Лісовій вулиці Москви евакуювали близько 850 осіб.

"Підземні поштовхи в Москві - це наслідки землетрусу в Охотському морі. Поширення не послідувало. Загрози для людей немає", - сказав Воронов.