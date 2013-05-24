ТОП-10 (24 травня)

Капітальні інвестиції в Україні зросли на 3%

Білоруська митниця припинила блокувати українські кондитерські вироби

«ПриватБанк» почав кредитувати корпоративних клієнтів під 4% річних

Президент Російського газового товариства не виключає поступок Україні щодо ціни на газ

Попов запевняє, що метро на Троєщину вже будують

Бойко: Україна може стати спостерігачем у Митному союзі після зміни статуту ЄЕК

Статус спостерігача при Митному союзі не вплине на підписання Угоди з ЄС - Азаров

Україна за 4 місяці збільшила виробництво біоетанолу в 9 разів

Підприємства України в 1-му кварталі знизили прибуток в 6,5 разу

Держборг України в квітні зріс до 69,235 млрд дол.

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Капітальні інвестиції в Україні зросли на 3%

В Україні за підсумками першого кварталу 2013 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 51,944 млрд грн, що на 3% більше показника першого кварталу 2012 року.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року найбільше зростання капінвестицій зафіксовано в Миколаївській області – на 242,2%, до 1,925 млрд грн, Одеській області — на 158,2%, до 3,841 млрд грн і в Автономній республіці Крим — на 97,2%, до 6,943 млрд грн.

Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільшу суму було направлено у вигляді інвестицій у матеріальні активи - 50,310 млрд грн, із них на капремонт - 2,277 млрд грн.

Основним джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємств і організацій — 28,656 млрд грн, або 55,2% загального обсягу інвестицій, кредити банків та інші позики — 13,008 млрд грн, або 25%.

Довідка УНІАН. В Україні за підсумками 2012 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 263,73 млрд грн, що на 8,3% більше за показник 2011 року.

За підсумками 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 259,932 млрд грн, що на 22,4% більше за показник 2010 року.

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Білоруська митниця припинила блокувати українські кондитерські вироби

Білоруська митниця, яка з початку квітня поточного року проводила посилений митний контроль українських кондитерських виробів, припинила блокувати поставки вітчизняних солодощів, повідомила прес-служба асоціації «Укркондпром».

«На сьогодні практично знято блокаду, яку було влаштовано білоруськими митниками українським кондитерським виробам», - зазначається у повідомленні асоціації.

Проте українські кондитери все ще зазнають труднощів з поставками свого товару до торговельних мереж Білорусі, що, на думку «Укркондпрому», пов'язано з адміністративними обмеженнями, негласно введеними у Білорусі. Заяви ж білоруської влади про відсутність будь-яких постанов, які обмежують експорт до країни кондитерських виробів, глава асоціації Олександр Балдинюк називає неправдивими.

Крім того, він вказує на необхідність створення механізму оперативного і ефективного реагування на подібні протизаконні дії іноземних держав зі штучного обмеження поставок українських товарів.

«Враховуючи, що Україна не змогла сформувати швидку і адекватну відповідь, залишається високою загроза регулярного використання подібних методів, як Білоруссю, так і іншими країнами, на ринках яких успішно конкурує українська кондитерська продукція», - цитує прес-служба Балдинюка.

Як повідомляв УНІАН, зупинка українських вантажів з кондитерськими виробами на кордоні з Білоруссю для проведення митного огляду може спричинити за собою втрати для вітчизняних кондитерських підприємств на суму до 50 млн грн, оскільки зараз експорт до цієї країни повністю заблоковано.

За словами голови асоціації «Укркондпром», законодавство Білорусі дозволяє проводити подібні розширені огляди, проте у цій ситуації йдеться про нетарифні методи обмеження експорту.

Довідка УНІАН. Виручка українських виробників від поставок кондитерських виробів на ринки Білорусі у 2012 році становила 0,5 млрд грн.

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«ПриватБанк» почав кредитувати корпоративних клієнтів під 4% річних

«ПриватБанк» розробив новий сервіс «гарантований платіж», що є аналогом кредитної лінії для корпоративних клієнтів під 4% річних.

Про це журналістам повідомив глава правління банку Олександр Дубілет.

За словами банкіра, ставки за кредитами у країнах Європи коливаються в межах від 2,1% до 10,1%, при цьому в Україні середня ціна за підсумками 2012 року становила 20,4%. «Це проблема для економіки. Ставка за кредитом залежить від вартості депозиту, а депозити коштують у нас дорого, тому наша економіка не може бути конкурентоспроможною. Наша відповідь - це продукт «гарантований платіж», по суті є кредитом під 4%. За допомогою цього сервісу покупець може здійснювати розрахунки з продавцем, і за погодженням сторін платіж можна відстрочити на рік. За цим продуктом майбутнє, він може змінити обличчя галузі", - повідомив глава правління "ПриватБанку".

Також Дубілет повідомив, що правове поле для запровадження системи гарантованих платежів підготовлене, і ініціатива банку підтримується Національним банком України (НБУ). Як зазначив банкір, новий продукт є альтернативою банківським фінансовим векселям, пропонованим НБУ. "Щоб оформити вексель, потрібно дві вищі освіти. Я навіть не знаю, як навчити відділення оформляти векселі. А щоб оформити платіжне доручення, можна просто бути фермером", - сказав голова правління. Як зазначив банкір, застосування фінансових векселів доцільне для великих операцій і представників великого бізнесу, тоді як система гарантованих платежів, мінімальний платіж за якою становить 500 гривень, є доступною і розумною альтернативою для малого і середнього бізнесу.

Як повідомив голова правління “Приватбанку”, гарантовані платежі можна застосовувати до розрахунків з постачальниками за оренду і за сировину, що становить 65% платежів, при цьому дана система непридатна до платежів з виплати заробітної плати, сплати податків і комунальних платежів. Цей сервіс дасть змогу здійснювати розрахунки між покупцями і постачальниками з відстроченням на строк до одного року, при цьому у разі невиконання клієнтом узятих зобов'язань у встановлений термін, банк автоматично відкриватиме кредит під стандартну ринкову ставку на 1 місяць, а після закінчення цього місяця - застосовувати до позичальника штрафні санкції у розмірі подвійної ставки за кредитом.

“Незважаючи на низьку вартість послуги, вигода для банку полягає в тому, що така система платежів здійснюється на безресурсній основі... Ми вже на старті проекту надали нашим корпоративним клієнтам 11 млрд грн лімітів, і до кінця року ця сума подвоїться”, - повідомив Дубілет. За його словами, цим сервісом можуть скористатися підприємства-клієнти банку, подавши заявку через систему “Приват24”, при цьому розмір кредитного ліміту визначається за допомогою застосування скоррингової моделі оцінки ризику позичальників за 28 параметрами.

Перший заступник голови правління банку Владимир Яценко додав, що «гарантований платіж» – це революційний продукт, який може підвищити ВВП країни, оскільки при його використанні час розрахунків між постачальниками і споживачами прискорюється в рази. «Гарантований платіж дасть змогу знизити вартість ресурсів, наприклад, для фермера в 6-8 разів. Всі учасники розрахунком одержують фінансування під 4% річних, і в результаті ціна кінцевого продукту також знижується», - пояснив Яценко.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком України за обсягом активів.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 174,93 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 121,02 млрд грн, зобов'язання - 155,97 млрд грн, кошти клієнтів - 108,5 млрд грн, власний капітал - 18,96 млрд грн , статутний капітал - 14,9 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 624,23 млн грн.

Основними власниками банку є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, що володіють по 33,7991% акцій банку, а також компанія Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку), власниками якої також є Коломойський і Боголюбов (по 50%).

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Президент Російського газового товариства не виключає поступок Україні щодо ціни на газ

Москва. Президент Російського газового товариства Валерій Язєв не виключає поступок Україні щодо ціни на російський газ у разі «можливості втрати контракту».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ринки шкода втрачати, і ніхто не говорить, що це добре, але якщо будуть перешкоди непереборної сили, хто ж їх перестрибне. Це переговорний процес, це бізнес і ризики. Я підтримую «Газпром», що він, скільки може, тримає (для України) високу ціну і одержує нормальний прибуток, а якщо з'являється можливість втрати контракту, тоді трохи поступляться у ціні», - сказав Язєв.

За його словами, така бізнес-логіка властива при торгівлі не лише газом, а й іншими товарами.

До того ж він наголосив, що Росія співпрацює дуже активно з Україною з газових питань. Він нагадав, що Україна є одним з найбільших споживачів російського газу, через яку також здійснюється транзит до Європи.

«Ми співпрацюємо постійно, пропонуємо варіанти – обмін активами між «Газпромом» і «Нафтогазом», ми готові разом з Україною експлуатувати її газотранспортну систему, у нас є ще ціла низка спільних програм», - сказав Язєв і додав, що така співпраця здійснюється лише там, де відповідає національним інтересам Росії.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 23 травня затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з об'ємом імпорту 27,3 млрд куб. м.

Згідно з документом, надходження газу поточного року від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, яку контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply&Trading – 1,3 млрд куб. м.

Також у документі сказано, що у 2013 році видобуток природного газу заплановано в об'ємі 22,049 млрд куб. м. Загальний баланс газу на 2013 рік становить 60,06 млрд куб м.

Нагадаємо, що в лютому Україна істотно скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, у результаті чого розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 млн дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні поточного року Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Середня ціна на імпортний газ для України у квітні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,36% - до 415,12 дол. за 1 тис. куб. м з 416,6 дол.

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Попов запевняє, що метро на Троєщину вже будують

Роботи з будівництва четвертої лінії метрополітену на столичну Троєщину вже тривають.

Про це голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов сказав в інтерв'ю газеті “Сегодня”.

“Щодо метро вбік житломасиву Вигурівщина-Троєщина, то ми зараз займаємося залученням інвестора для максимально швидкої реалізації цього проекту. А роботи з будівництва четвертої лінії вже тривають – у найближчі дні в районі вулиці Набережна-Лугова закладатимемо перші елементи оправи тунелю”, - сказав він.

Попов відзначив, що коли інвестора буде визначено, можна буде планувати здачу в експлуатацію першої черги нової лінії метро вже через два роки.

Він також наголосив, що проект будівництва метро на Троєщину розподілено на кілька черг, щоб якнайшвидше запустити рух з Троєщини до Подолу, а другою чергою йти по Правому березі – від Лук’янівки до Подільського моста.

“На першому етапі планується залучити близько 800-900 млн доларів, а загальна вартість будівництва метро на Троєщину становить близько 2 млрд доларів. Такі суми зараз не під силу для бюджету, тому у вирішенні цього найважливішого для киян питання ми сподіваємося на співпрацю з бізнесом. Я упевнений, що будівництво і експлуатація метрополітену, особливо на Троєщину, є цікавим з погляду інвестицій проектом”, - сказав глава КМДА.

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Бойко: Україна може стати спостерігачем у Митному союзі після зміни статуту ЄЕК

Україна може стати спостерігачем у Митному союзі (МС) Росії, Білорусі і Казахстану після зміни статуту Євразійської економічної комісії.

Про це віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко заявив в інтерв'ю «5 каналу», повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єра.

Він також зазначив, що Меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі спрямований на поглиблення співпраці.

«Меморандум, який був затверджений урядом, спрямований на поглиблення співпраці. А коли буде прийнято рішення Вищою Євразійською економічною радою про внесення до статуту організації статусу спостерігача, ми претендуватимемо на те, щоб стати спостерігачем... Ми хочемо стати на першому етапі спостерігачем, щоб подивитися всі плюси і мінуси, які там є, і оцінити ситуацію", - зазначив Бойко.

Віце-прем'єр підкреслив, що Україна дуже зацікавлена ​​у поглибленні співпраці з МС. За його словами, сьогодні Україна і Росія обговорюють питання співпраці в авіабудуванні і космічній сфері, і це може стати прикладом секторальної співпраці з країнами Митного союзу, насамперед з Росією.

«Якраз з Росією найглибша співпраця в оборонному комплексі, у космічній галузі. Я вважаю, що це початок нової фази діалогу, і сподіваюся, що він буде успішним для обох країн», - сказав Бойко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 22 травня схвалив меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі. На думку прем'єр-міністра Миколи Азарова, статус спостерігача дозволить Україні ефективно відстоювати свої інтереси в Митному союзі.

29 травня Президент України Віктор Янукович має намір в Астані провести зустріч з президентами Росії, Білорусі та Казахстану і обговорити питання про надання Україні статусу спостерігача в МС. Очікується підписання документа з цієї теми. Однак офіційної інформації про те, який саме документ може бути підписаний, немає.

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Статус спостерігача при Митному союзі не вплине на підписання Угоди з ЄС - Азаров

Якщо Україна одержить статус спостерігача при Митному союзі, то це не позначиться на планах підписати в листопаді Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, вважає прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Про це він повідомив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Ми сподіваємося на позитивне вирішення цього питання. У разі позитивного вирішення президентів буде підписано відповідну угоду, і це ніяк не позначиться на наміченому на листопад підписанні Угоди про асоціацію з ЄС", - написав Азаров на своїй сторінці.

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Україна за 4 місяці збільшила виробництво біоетанолу в 9 разів

Виробництво біоетанолу на підприємствах спиртової галузі в Україні в січні-квітні поточного року становило 15,2 тис. тонн, що в 9 разів більше, ніж за 4 місяці 2012 року, повідомила прес-служба Міністерства агарної політики і продовольства.

За словами глави міністерства Миколи Присяжнюка, спиртовим та цукровим заводам необхідно розпочати виробництво біоетанолу, так як це дозволить їм знизити низку економічних ризиків.

«Необхідно, щоб цукрові та спиртові підприємства поступово переходили і на виробництво біопалива. Тоді, залежно від ситуації на ринку, вони зможуть вибирати, що їм вигідніше виробляти в тій чи іншій ситуації», - цитує прес-служба міністра.

Як повідомляв УНІАН, у Мінагропроді вважають, що Україна найближчими роками може збільшити виробництво біоетанолу у 8 разів - до близько 320 тис. тонн.

У квітні Присяжнюк повідомив, що Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки передбачає перепрофілювання на виробництво біоетанолу 29 спиртових заводів.

У 2013 році на ці цілі держава планує виділити 209,8 млн грн, а наступного - 140,2 млн грн.

Довідка УНІАН. Виробництво біоетанолу в 2012 році в Україні зросло в порівнянні з 2011 роком у 2,3 разу - до 21,1 тис. тонн.

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Підприємства України в 1-му кварталі знизили прибуток в 6,5 разу

Підприємства України, за винятком малих підприємств і бюджетних установ, у першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року, знизили прибуток до оподаткування в 6,5 разу - до 1,3 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-березні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, фінансовий результат прибуткових підприємств знизився на 7,5% - до 45,285 млрд грн. Найбільше зниження прибутку відбулося в таких галузях як будівництво - на 28,8%, до 733 млн грн; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - на 27,9%, до 3,117 млрд грн; тимчасове розміщення й організація харчування - на 23,6%, до 60 млн грн.

За даними Держстату, в січні-березні ц.р., порівняно з аналогічним періодом 2012 року, фінансовий результат збиткових підприємств зріс на 10,8% - до 44,008 млрд грн. Найбільше зростання збитку відбулося в таких галузях як професійна, наукова і технічна діяльність - на 111,1%, до 1,437 млрд грн; надання інших видів послуг - на 101%, до 19,2 млн. грн; фінансова і страхова діяльність - на 89,6%, до 9,581 млрд грн.

Також повідомляється, що в першому кварталі ц.р. кількість збиткових підприємств щодо загальної їх кількості становила 45,3%, водночас найбільша кількість збиткових підприємств представлена в таких галузях як мистецтво, спорт, розваги і відпочинок (56,9% збиткових підприємств у галузі), будівництво (56,6%), тимчасове розміщення та організація харчування (54,6%).

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-вересні 2012 року становив 53,162 млрд грн, Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2011 році становив 112 млрд 930,3 млн грн проти 63 млрд 266,4 млн грн у 2010 році.

Інформацію про фінансові результати підприємств України за підсумками 2012 року Держстат не повідомляв.

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Держборг України в квітні зріс до 69,235 млрд дол.

Загальна сума державного й гарантованого державою боргу України за квітень 2013 року зросла на 2,7% - до 69,235 млрд дол.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, із початку року сума державного й гарантованого державою боргу України зросла на 7,4%.

У гривневому еквіваленті борг у квітні зріс також на 2,7%, або на 14,541 млрд грн, - до 553,393 млрд грн.

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у квітні поточного року зріс на 3,3% - до 39,163 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) - зріс на 1,9%, до 30,072 млрд дол.

Прямий держборг України в квітні зріс на 3,5% - до 55,190 млрд дол., при цьому зовнішній держборг зріс на 1,7% - до 27,547 млрд дол., внутрішній - зріс на 2,1%, до 27,643 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України в квітні знизилася на 0,1% - до 14,044 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 11,616 млрд дол., гарантований внутрішній - 2,428 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного й гарантованого державою боргу України за березень 2013 року зросла на 1,3%, із початку року - на 4,5% - до 67,416 млрд дол. США.

Державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

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