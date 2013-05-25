У столиці розпочалося святкування Дня Києва

У столиці 25-26 травня святкуватимуть День Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у програмі святкування концерти, виставки, фестивалі, регата, велогонка та багато іншого.

Зокрема, на території Історико-архітектурної пам’ятки-музею «Київська фортеця», за адресою: вул. Госпітальна, 24-А, відбудеться концертна програма за участю духових оркестрів.

Крім того, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку відбудеться фольк-опера «Коли цвіте папороть» видатного українського композитора Євгена Станковича за участю Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Г. Верьовки. У постановці задіяні оркестрова та балетні групи колективу.

Також відбудеться мистецький проект «Андріївський узвіз та Монмартр – культурні побратими». Метою проекту є відтворення атмосфери творчого вуличного свята на французький класичний манер, презентація української та європейської культури. Упродовж двох днів усі охочі зможуть поринути у мистецьку атмосферу театру, музики та образотворчого мистецтва.

Юні кияни відзначатимуть свято у парку ім. Тараса Шевченка. Близько 300 осіб – учні Дитячої академії мистецтв, Державної художньої середньої школи ім. Т.Г.Шевченка, шкіл мистецтв, будинків, палаців і центрів дитячої та юнацької творчості, віком від 10 до 17 років проведуть мистецьку акцію – арт-пленер «Тарас Шевченко. Молодий погляд». За підсумками арт-пленеру журі визначить найкращі роботи, а учасники отримають цінні призи. Крім того, обрані твори юних художників у березні 2014 року будуть представлені в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» на виставці творчих робіт, присвяченій 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря.

У рамках мистецького проекту «Великий, славний, вічний Київ!» на Софійській площі відбудеться концертна програма класичної музики «На Україну повернусь». Кияни та гості міста матимуть змогу безкоштовно послухати концерт класичної музики за участю провідних зірок класичної сцени. Після завершення концерту відбудеться проекційне 3D-шоу з неймовірними віртуальними перетвореннями, присвячене знаменній даті – 1025-річчю Хрещення Київської Русі.

У музеях міста відбудуться «Дні відкритих дверей». Протягом святкових днів усі охочі зможуть безкоштовно відвідати муніципальні музеї.

Чільне місце у програмі святкування Дня Києва посідає і відзначення Олімпійського 100-річчя. З нагоди проведення у Києві І Всеросійської Олімпіади відбудеться відкриття тематичної виставки у Музеї історії міста Києва, офіційний прийом делегацій національних олімпійських комітетів інших держав, традиційна акція «Олімпійський день», а також фінальні змагання перших «Спортивних ігор юних олімпійців».

Спеціально для туристів, що завітають до Києва 25 та 26 травня, відбуватимуться безкоштовні пішохідні тематичні екскурсії Києвом за наступними маршрутами: «Секретний Київ», «Михайлівська Гірка», «Дворики Києва», а також перші мультиспортивні туристські перегони.

Поряд з новими проектами у столиці відбуватимуться вже традиційні святкові заходи.

Так, на Оболонську набережну запрошують поціновувачів сучасного мистецтва. Там відбудеться молодіжна концертна програма та шоу феєрверків із лазерними спецефектами.

Для прихильників хорового мистецтва на Співочому полі Печерського ландшафтного парку відбудеться фольклорно-мистецьке свято «Пишаюсь Києвом своїм, його людьми, його красою», в якому візьмуть участь аматорські хорові колективи столиці, Київської області та регіонів України.

Крім того, на Майдані Незалежності відбудеться традиційний святковий концерт за участю зірок української сцени: Катерини Бужинської, Наталії Могилевської, Ірини Білик, співачки Альоші, молодіжних гуртів «Время и Стекло» та «Антитіла».

У рамках святкування дня Києва компанія «Таврійські ігри» проводитиме фінал конкурсу «Футбольна королева» від НСК «Олімпійський».

Також на Площі Зірок, що на вул. Хрещатик, біля Пасажу відбудеться встановлення Почесних зірок. Цього року зірковими номінантами були визначені: Герой України, художній керівник Національного заслуженого академічного народного хору України ім. Г.Верьовки Анатолій Авдієвський та легенда українського футболу – Андрій Шевченко.

Крім того, у концертних залах Києва відбуватимуться концерти академічного класичного музичного мистецтва у рамках традиційного Міжнародного фестивалю «Музичні прем’єри сезону».

Загалом у святкові дні у комунальних закладах культури відбудеться понад 80 культурно-мистецьких заходів.