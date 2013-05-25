В Одесі відбувається спільне засідання парламентських груп дружби України і Росії

В Одесі сьогодні відбувається спільне засідання парламентських груп дружби України і Росії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата від Партії регіонів Сергія Ківалова, який у Верховній Раді очолює депутатську групу з міжпарламентських зв'язків із РФ.

Засідання проходить в Національному університеті «Одеська юридична академія», повідомили у прес-службі.

«Для нас це історична подія, тому що тут відбувається перше спільне засідання депутатських груп дружби. Ми вітаємо сьогодні на першому організаційному засіданні наших колег з Держдуми”, - сказав Ківалов.

Під час засідання планується розглянути низку питань співпраці, зокрема, про підготовку до святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі та підготовку до святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

У засіданні беруть участь 18 народних депутатів України і 8 депутатів Держдуми РФ.

Російську делегацію очолює перший заступник голови Комітету Держдуми Росії у справах СНД і зв'язках зі співвітчизниками Дмитро Саблін.