У столиці Дагестану в результаті вибуху постраждали 14 осіб
16:04, 25 травня 2013Різне
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Сьогодні в столиці Дагестану м. Махачкала (РФ) в результаті вибуху постраждали 14 осіб.
Як передає РІА «Новости», вибух потужністю 500 грамів у тротиловому еквіваленті стався сьогодні вдень біля будівлі МВС у Махачкалі.
МВС Дагестану повідомляє, що бомбу висадила у повітря смертниця.
“Пояс (смертниці) складався з гранати Ф-1, п'яти корпусів осколкових гранат, батарейки "крона" з електронним механізмом і вражаючих елементів у вигляді сталевих кульок для пневматичної зброї”, - говориться в повідомленні МВС.
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