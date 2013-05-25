У столиці Дагестану в результаті вибуху постраждали 14 осіб

Сьогодні в столиці Дагестану м. Махачкала (РФ) в результаті вибуху постраждали 14 осіб.

Як передає РІА «Новости», вибух потужністю 500 грамів у тротиловому еквіваленті стався сьогодні вдень біля будівлі МВС у Махачкалі.

МВС Дагестану повідомляє, що бомбу висадила у повітря смертниця.

“Пояс (смертниці) складався з гранати Ф-1, п'яти корпусів осколкових гранат, батарейки "крона" з електронним механізмом і вражаючих елементів у вигляді сталевих кульок для пневматичної зброї”, - говориться в повідомленні МВС.