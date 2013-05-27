Янукович: питання українсько-російських відносин викликає особливий інтерес

Президент України Віктор Янукович наголошує, що питання українсько-російських відносин викликають особливий інтерес як в Україні, так і в Росії.

Про це глава держави заявив учора, 26 травня, під час зустрічі з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Сочі, повідомляє прес-служба Президента.

«У нас з Вами є про що поговорити. Всі питання, які стосуються наших двосторонніх відносин, викликають глибокий інтерес і в Україні, і в Росії. Традиційний порядок денний наш сьогодні буде пройдений, і ми потихеньку будемо рухатися вперед», - сказав Янукович.

У свою чергу, Президент Росії подякував за можливість обговорити двосторонні відносини під час зустрічі. «Вікторе Федоровичу, дуже радий Вас бачити і можливості в неформальній обстановці обговорити наші двосторонні відносини з торговельно-економічних зв'язків, з нашого співробітництва в рамках СНД», - зазначив Путін.

Президент Росії підкреслив, що відносини між двома державами мають досить широкий спектр. «У нас традиційно великий обсяг відносин - політичні контакти, економічні зв'язки, гуманітарні. Як зазвичай у цих випадках буває, нам є про що поговорити. Спасибі, що прийняли запрошення, приїхали, знайшли час й у вихідний день. Мені дуже приємно, радий Вас бачити», - наголосив Путін.

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