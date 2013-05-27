Євросоюз обговорить ембарго на постачання зброї до Сирії

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу обговорять сьогодні в Брюсселі конфлікт у Сирії.

Очікується, що британський міністр Уїльям Хейг добиватиметься послаблення режиму санкцій, щоб сирійські повстанці могли одержувати зброю з Європи, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Європейське ембарго на постачання зброї до Сирії закінчується до кінця тижня.

Країни ЄС повинні вирішити, що робити з режимом санкцій: продовжувати чи послабляти його.

Для будь-якого подібного рішення необхідна згода всіх країн Євросоюзу. Багато хто з них виступає різко проти озброєння сирійських повстанців. Позицію Лондона підтримують США.