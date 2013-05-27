Євросоюз обговорить ембарго на постачання зброї до Сирії
09:46, 27 травня 2013Різне
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Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу обговорять сьогодні в Брюсселі конфлікт у Сирії.
Очікується, що британський міністр Уїльям Хейг добиватиметься послаблення режиму санкцій, щоб сирійські повстанці могли одержувати зброю з Європи, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
Європейське ембарго на постачання зброї до Сирії закінчується до кінця тижня.
Країни ЄС повинні вирішити, що робити з режимом санкцій: продовжувати чи послабляти його.
Для будь-якого подібного рішення необхідна згода всіх країн Євросоюзу. Багато хто з них виступає різко проти озброєння сирійських повстанців. Позицію Лондона підтримують США.
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