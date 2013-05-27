Анонс на 28 травня

* Відбудеться презентація результатів дослідження з питань трудової міграції в рамках проекту "Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами", який реалізує Міжнародна організація праці.

* Відбудеться міжнародна науково-практична експертна конференція на тему: «Розвиток стратегічного партнерства між Україною та Китайською Народною Республікою: результати, проблеми та перспективи». Організатори: МЗС України, Дипломатична академія України при МЗС України, Посольство Китайської Народної Республіки в Україні. Учасники: заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров, ректор Дипломатичної академії України при МЗС України Микола Кулінич, Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Чжан Сіюнь, голова правління Асоціації українсько-китайського співробітництва Ігор Литвин, генсекретарь Міжнародної торгової палати Володимир Михайлов.

* Відбудеться спільна зустріч в.о. начальника Головного управління Міндоходів у Київській області Олега Нізенка та в.о. начальника Київської митниці Міндоходів Сергія Гіли з представниками громадських організацій і бізнесу на тему: "Презентація діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів у Київській області".

* Круглий стіл за участю керівників Головного управління Міндоходів у Києві Ірини Носачової та Ігоря Усика та Київській міжрегіональній митниці Геннадія Романенка з представниками громадських організацій, ЗМІ, бізнесу та інвесторів столиці. У рамках круглого столу буде презентовано новостворене Міністерство доходів і зборів України.

* Прес-конференція на тему: «Ціни на бензин зростуть? Чутки та реальний стан справ на ринку нафтопродуктів». У роботі візьме участь заступник директора Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Ефективний підприємницький рух". Наприкінці травня поточного року призначений Всеукраїнський з'їзд малого та середнього бізнесу.Як одну з цілей З'їзду організатори визначили напрацювання шляхів з розвитку підприємницького руху в Україні. Які справжні цілі політиків, які намагалися очолити підприємницький рух: особисті політичні амбіції, партійний інтерес чи реальне бажання захистити інтереси малого та середнього бізнесу (МСБ)? Чи можуть представники політичних партій та народні депутати ефективно і не упереджено керувати підприємницьким рухом МСБ? Хто і чому політизує важливі для підприємців законодавчі та адміністративні питання і тим самим нарощує соціальну напруженість і політичне протистояння в суспільстві? Під час прес-конференції буде зроблено акцент на можливих рецептах організації ефективного захисту підприємництва та законодавчого врегулювання проблемних питань, а також взаємодії МСБ з місцевою і центральною владою для вирішення накопичених проблем. Учасники: Юрій Борщенко, голова Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України; Віра Морозова, голова міського об'єднання організацій роботодавців м. Севастополь та ін (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться дискусія на тему: «Які резерви має Україна для утримання фінансової стабільності та відновлення економічного зростання?». Організатор: ГО «Ліга фінансового розвитку». Запрошені: Анатолій Мярковський, перший заступник міністра фінансів Україн; и Микола Удовиченко, заступник голови, Олена Волошина, керівник діяльності IFC в Україні, Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ; Борис Тимонькін, голова правління "Укрсоцбанку", Ігор Мітюков, голова представництва Morgan Stanley в Україні та інші.

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