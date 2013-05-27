Янукович полетить до Казахстану на засідання Євразійської економічної ради

28-29 травня Президент України Віктор Янукович візьме участь у засіданні вищої Євразійської економічної ради, що відбудеться в Астані (Казахстан).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин АПУ Андрій Гончарук.

За його словами, поїздка відбудеться на запрошення Президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

"Головною метою візиту Президента до Астани є участь у зустрічі президентів Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації, яка відбудеться у рамках засідання вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав", - зауважив Гончарук.

За його словами, під час зустрічі обговорюватимуться питання співпраці України з цим об’єднанням та проекти транснаціонального характеру.

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