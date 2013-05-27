Україна і Польща активізують військово-технічну співпрацю

Варшава. Україна і Польща мають намір активізувати військово-технічну співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні представники оборонних відомств країн на українсько-польському форумі у Варшаві.

Заступник міністра оборони України Артуро Бабенко у своєму виступі наголосив, що країни недостатньо використовують існуючі можливості співпраці, закликавши підприємства ОПК перейти від розмов до дії.

"У нас величезний науково-технічний потенціал підприємств оборонного комплексу Польщі і України. Не вистачає одного - не вистачає конкретики, не вистачає наповнити нашу співпрацю конкретними проектами і справами", - сказав він.

"Наше завдання - не підходити до цього так бюрократично, як це було раніше", - додав Бабенко, запевнивши, що компанії можуть розраховувати на повну підтримку оборонного відомства в цій сфері.

Заступник міністра оборони Польщі Вальдемар Скшипак повідомив, що польська влада в 2013-2022 роках планує витратити на модернізацію своєї армії понад 40 млрд дол. Він зазначив, що більшість замовлень виконуватимуть підприємства польського оборонного комплексу, додавши, що вони не зможуть повністю справитися з цим завданням, що відкриває можливості для компаній з України.

За словами Скшипака, Польща зокрема зацікавлена в модернізації техніки в Україні (вертольотів Мі-8, Мі-24, літаків МіГ-29), спільному виробництві військової техніки для виходу на ринки третіх держав, створенні нових систем навігації і радарів.

Скшипак, серед іншого, запросив українські підприємства до участі в проекті зі створення універсальної платформи для бронетехніки.

"Наша співпраця підтверджує, що варто його розвивати", - сказав міністр.

Зі свого боку представник Міністерства оборони України Ігор Одноралов наголосив, що Україна зацікавлена у польському досвіді реалізації низки проектів, і може запропонувати свої розробки, які будуть цікаві Польщі.

Крім того, українські підприємства можуть модернізувати польську техніку, брати участь у розробці нових проектів і займатися спільним виробництвом військової техніки.

Представник організації "Польське промислове лобі" (PLP) Павло Сорока повідомив УНІАН, що в одноденному форумі беруть участь кілька десятків компаній оборонно-промислового комплексу з України і Польщі.

Він зазначив, що метою заходу було надати можливість польським і українських компаніям налагодити безпосередні контакти, які повинні перерости у співпрацю за конкретними проектами.

Форум відбувся за сприяння Посольства України в Польщі.