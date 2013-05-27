Кожара: для скасування візового режиму з ЄС необхідно змінити менталітет українців

Брюссель. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара пояснює повільність в роботі над скасуванням візового режиму з ЄС необхідністю змінити менталітет українців.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Кожара заявив сьогодні у своєму виступі на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Ми не просто змінюємо закони, ми змінюємо менталітет людей... І тут нам потрібна допомога ЄС”, - сказав міністр.

Він наголосив, що схвалити добрі закони ще не означає забезпечити їхню належну реалізацію на практиці.

До того ж Кожара наголосив, що допомога ЄС у цьому питанні може полягати в організації тренінгів для українських чиновників, зокрема співробітників прокуратури та судів.

Водночас міністр висловив сподівання, що на Вільнюському саміті “Східного партнерства” буде вирішено питання про перехід України до другого етапу виконання Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС погодили План дій з лібералізації візового режиму наприкінці 2011 року. План передбачає два етапи: на першому — схвалення законодавчих змін, а на другому — їхня реалізація.