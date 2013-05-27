Голова МЗС: Україна готова до всіх угод МС, які не суперечать ЄС
Брюссель. Україна готова приєднатися до всіх угод Митного союзу, які не суперечать зобов’язанням країни перед ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час виступу на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.
“Наша позиція проста: ми приєднаємося до всіх угод Митного союзу, які не суперечать нашим зобов’язанням перед ЄС”, - сказав він.
Міністр зазначив, що сьогодні Україна обговорює меморандум з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану, і сподівається отримати статус спостерігача.
У коментарі українським журналістам після завершення засідання міністр зазначив, що головна мета - не інтеграція, а недопущення дезінтеграції передусім у важливих для України сферах, зокрема космічному та авіабудуванні.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 22 травня схвалив меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі. На думку прем'єр-міністра Миколи Азарова, статус спостерігача дозволить Україні ефективно відстоювати свої інтереси в Митному союзі.
29 травня Президент України Віктор Янукович має намір в Астані провести зустріч з президентами Росії, Білорусі та Казахстану і обговорити питання про надання Україні статусу спостерігача в МС. Очікується підписання документа з цієї теми.
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