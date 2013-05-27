ТОП-10 (27 травня)

Ставицький: наразі рано говорити про допущення будь-кого до управління ГТС

РФ, Казахстан і Білорусь узгодили меморандум про статус спостерігача в ЄЕС для України

Аграрний фонд став публічним акціонерним товариством

Вартість ГТС стане відома після ухвалення закону про реформу «Нафтогазу»

Путін, Лукашенко і Назарбаєв 29 травня обговорять створення Євразійського союзу

В Астані не підпишуть меморандум про надання Україні статусу спостерігача в МС

Україна через півтора місяця завершить спецрозслідування щодо імпорту порцеляни

Київ посів 64 позицію в рейтингу найбільш популярних міст

«Енергоатом» планує залучити кредит на 30 млн дол.

Російський експерт назвав умови, за яких Росія знизить ціну на газ для України

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Ставицький: наразі рано говорити про допущення будь-кого до управління ГТС

На сьогодні передчасно говорити про можливість допуску якої-небудь компанії до управління українською газотранспортною системою.

Про це УНІАН заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, коментуючи інформацію про те, що «Газпром» може бути допущений до управління українською ГТС.

"Уперше чую цю інформацію. У нас переговори ведуться, але щоб вже когось допустили... Усе це буде публічно", - сказав Ставицький.

Він також підкреслив, що наразі рано говорити про частку ГТС, яка може бути передана в управління якої-небудь компанії.

"Я думаю, що передчасно про це говорити. Ми цю ситуацію опрацьовуємо", - сказав Ставицький.

Зазначимо, сьогодні в деяких ЗМІ з посиланням на джерело в українському Міністерстві енергетики та вугільної промисловості з'явилася інформація про те, що Україна готова допустити "Газпром" до участі в управлінні українською газотранспортною системою (ГТС) в обмін на зниження ціни на газ для країни.

Як повідомляв УНІАН, за словами Президента Віктора Януковича, Україна не виключає можливості передачі в оренду ГТС в рамках створення консорціуму з її управління. Наразі розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.

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РФ, Казахстан і Білорусь узгодили меморандум про статус спостерігача в ЄЕС для України

Уряди Росії, Казахстану і Білорусі узгодили меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійському економічному союзі трьох країн з моменту його створення - з 1 січня 2015 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це урядовий уповноважений України з питань співпраці з Російською Федерацією, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕс та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян сказав під час відеомосту Москва – Астана – Київ на тему: «Євразійська інтеграція. Поточний порядок денний».

«Наш варіант меморандуму узгоджений (з урядами трьох країн – УНІАН), в іншому разі він би не пройшов Кабінет Міністрів України. Можуть бути якісь технічні відхилення, але рішення залишається за главами держав», - сказав Мунтіян, відповідаючи на питання УНІАН, чи узгоджений цей меморандум з урядами країн-членів Митного союзу.

На його думку, цей документ має бути підписаний главами держав в Астані 29 травня, також розглядається можливість, що буде дане доручення підписати цей меморандум безпосередньо голові Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Віктору Христенку і прем'єр-міністру України Миколі Азарову.

За словами Мунтіяна, всі розрахунки показують, що Україні не можна випадати з інтеграційних процесів на пострадянському просторі.

«Тобто ми плануємо з 1.01.2015 року бути спостерігачем в Євразійському економічному союзі», - сказав він.

Мунтіян підкреслив, що, згідно з меморандумом, Україна матиме можливість брати участь як запрошена сторона в засіданнях на рівні глав держав, глав урядів, віце-прем'єр-міністрів, а також мати свого представника при ЄЕК.

Також він зазначив, що в Митному союзі бути спостерігачем неможливо, оскільки в цьому об'єднанні не передбачений такий статус, крім того, МС не є повноцінним економічним об'єднанням, тому можна говорити про статус спостерігача в Євразійському економічному союзі.

За словами Мунтіяна, Україна має найбільший товарооборот з країнами МС – 38% від загального товарообороту. «Зрозуміло, що знайти інші ринки буде дуже складно», - додав він.

Мунтіян нагадав, що Україна на сьогодні є спостерігачами в ЄврАзЕс, а оскільки з кінця 2014 року ця організація припиняє своє існування, то Україна може випасти «із взаємин з найбільшим зовнішньоторговельним партнером».

«І для того, щоб цього не відбулося, глава держави, уряд ухвалили рішення і підготували проект меморандуму, щоб Україні надали статус, щоб вона як спостерігач брала участь у підготовці документів і рішень ЄЕС», - повідомив він.

«Митний союз - це гарна машина на трьох колесах, до першого повороту, не вистачає четвертого», - сказав Мунтіян.

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Аграрний фонд став публічним акціонерним товариством

Кабінет Міністрів України постановив створити публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд» і сформувати з державних облігацій капітал фонду в розмірі 5 млрд грн.

Таке рішення закріплене постановою Кабміну № 364 від 22 квітня 2013 року.

До цього Аграрний фонд був бюджетною організацією, що здійснює некомерційну діяльність.

Також уряд затвердив здійснення закритого (приватного) розміщення першого випуску простих іменних акцій Аграрного фонду в кількості 50 тис. штук номінальною вартістю 100 тис. грн кожна.

Для формування капіталу ПАТ «Аграрний фонд» Кабмін доручив Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 5 млрд грн з терміном обігу 5 років і процентною ставкою на рівні не вище 14,3% річних і внести їх від імені держави в оплату акцій первинної емісії товариства.

Корпоративними правами фонду, згідно з постановою, керуватиме Міністерство аграрної політики і продовольства.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод вже заявляв про намір у рамках Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 рр. створити на базі Аграрного фонду ПАТ «Агрофінфонд».

Довідка УНІАН. Аграрний фонд був створений в 2005 році і виконував функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі. Крім того, Аграрний фонд проводить форвардні закупівлі зерна врожаю 2013 року.

У березні 2013 року Аграрний фонд завершив прийом заявок від сільгоспвиробників на укладення форвардних контрактів на поставку зерна урожаю 2013 року, закупивши сумарно 1,1 млн тонн зернових.

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Вартість ГТС стане відома після ухвалення закону про реформу «Нафтогазу»

Компанія Baker Tilly провела оцінку ГТС, але її результат буде озвучений після ухвалення закону про реформування НАК «Нафтогаз України».

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Цифра є. Закон ухвалимо і потім озвучимо», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, згідно із законопроектом №2937 від 26 квітня 2013 року, пропонується внести відповідні зміни в низку законів України, зокрема, про трубопровідний транспорт, і дозволити приватизацію «Нафтогаз України» та її дочірніх структур.

Крім того, пропонується дозволити оренду об'єктів магістрального трубопровідного транспорту.

У березні 2012 року компанія «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (Київ) стала переможцем конкурсу з оцінки вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).

Компанія провела оцінку ГТС, включаючи підземні сховища газу та об'єкти інфраструктури, проте її результати досі не оприлюднені.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.

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Путін, Лукашенко і Назарбаєв 29 травня обговорять створення Євразійського союзу

У середу, 29 травня, в Астані (Казахстан) Президент Росії Володимир Путін, Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко та Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв обговорять створення Євразійського економічного союзу трьох країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента РФ, глави трьох держав візьмуть участь у засіданні Вищої Євразійської економічного ради - вищого органу Митного союзу та Єдиного економічного простору Росії, Білорусі та Казахстану.

«Під час засідання першорядну увагу буде приділено подальшому розвиткові інтеграційної взаємодії і створенню до 1 січня 2015 року Євразійського економічного союзу», - йдеться в повідомленні.

Президенти Росії, Білорусі та Казахстану обговорять хід виконання доручень щодо забезпечення функціонування Митного союзу і Єдиного економічного простору. Буде дана оцінка роботі з кодифікації міжнародних договорів, що становлять правову базу зазначених інтеграційних об'єднань.

Крім того, повідомляється, що 28 травня в Бішкеку Путін візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - членів Організації Договору про колективну безпеку.

Очікується, що під час переговорів президенти Росії, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану обговорять актуальні міжнародні і регіональні проблеми, а також питання подальшої союзницької взаємодії в рамках ОДКБ. На полях неформального саміту очікується також низка двосторонніх зустрічей.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Астані Президент України Віктор Янукович має намір провести зустріч з президентами Росії, Білорусі та Казахстану і обговорити питання про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі. Очікується підписання документа з цього питання. Однак офіційної інформації про те, який саме документ може бути підписаний, немає.

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В Астані не підпишуть меморандум про надання Україні статусу спостерігача в МС

Україна розраховує узгодити меморандум про надання їй статусу спостерігача в Євразійському економічному союзі під час візиту Президента України Віктора Януковича до Астани.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук.

За його словами, під час зустрічі Януковича з Президентами країн, що створили ЄврАзЕс, українська сторона сподівається узгодити Меморандум, який буде підписаний згодом.

До того ж Гончарук наголосив, що Україна шукає такі шляхи співпраці з цією організацією, які б не заважали її інтеграційним процесам до Європейського Союзу та роботи в рамках СОТ.

“Ця робота, ви знаєте, велась останні роки, а досить активно останні місяці - спочатку була запропонована формула 3 плюс 1, потім, ви знаєте, існували певні дискусії, певне несприйняття формату цієї співпраці. А втім, ми виходимо, я наголошую, ще не вийшли - на формулу нашої співпраці з Митним союзом чи з Євразійською економічною радою... відповідна робоча група, яку очолив віце-прем’єр Юрій Бойко зі своїми партнерами з ЄЕК (Євразійська економічна комісія) напрацював документ, який також буде предметом обговорення”, - сказав Гончарук.

Гончарук сподівається, що в цьому документі буде зафіксовано статус України як спостерігача при Євроазійській економічній раді, яка є виконавчим органом Митного союзу, який, зі свого боку з 2015 року перетвориться на Євразійський економічний союз.

Коментуючи інформацію, які з’явилась в ЗМІ щодо можливих поступок України у переговорах щодо української ГТС, Гончарук сказав: “Ці процеси ніяким чином не пов’язані, ці процеси рухаються паралельно”.

Як повідомляв УНІАН, 28-29 травня Президент України Віктор Янукович візьме участь у засіданні вищої Євразійської економічної ради, що відбудеться в Астані (Казахстан).

"Головною метою візиту Президента до Астани є участь у зустрічі Президентів Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації, яка відбудеться в рамках засідання вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав", - зауважив Гончарук.

За його словами, під час зустрічі обговорюватимуться питання співпраці України з цим об’єднанням та проекти транснаціонального характеру.

Сьогодні, 27 травня, урядовий уповноважений України з питань співпраці з Російською Федерацією, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕс та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян заявив, що уряди Росії, Казахстану і Білорусі узгодили меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійському економічному союзі трьох країн з моменту його створення - з 1 січня 2015 року.

«Наш варіант меморандуму узгоджений (з урядами трьох країн – УНІАН), інакше він би не пройшов Кабінет Міністрів України. Можуть бути якісь технічні відхилення, але рішення залишається за главами держав», - сказав Мунтіян.

На його думку, цей документ має бути підписаний главами держав в Астані 29 травня, також розглядається можливість, що дадуть доручення підписати цей меморандум безпосередньо голові Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Віктору Христенку і прем'єр-міністру України Миколі Азарову.

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Україна через півтора місяця завершить спецрозслідування щодо імпорту порцеляни

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі через півтора місяця завершить спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну посуду і приборів (столових або кухонних) з порцеляни незалежно від країни походження та експорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов.

"Я думаю, що через півтора місяці ми, напевно, вже виходитимемо на конкретні рішення", - сказав Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі в середині травня ухвалила рішення про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну посуду і приборів (столових або кухонних) з порцеляни незалежно від країни походження та експорту.

Рішення було прийнято за результатами розгляду заяви вітчизняних виробників фарфорової продукції ТОВ «Дружківський фарфоровий завод», ПАТ «Сумський фарфоровий завод», ТОВ «Корал» Довбиський фарфоровий завод» та інформації Мінекономрозвитку.

З вересня 2012 року Євразійська економічна комісія (ЄЕК) проводить спеціальне захисне розслідування щодо передбачуваного демпінгу на ринку фарфорового посуду в країнах Митного союзу, зокрема щодо товарів з України.

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Київ посів 64 позицію в рейтингу найбільш популярних міст

Київ посів 64-ту позицію у світі та 21-е місце - серед європейських міст за результатами щорічного дослідження «Глобальний індекс міст» компанії MasterCard.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії MasterCard.

За оцінками дослідників компанії, у 2013 році столицю України відвідають 1 660 562 іноземних мандрівників, до того ж у середньому за один візит у 2013 році туристи в столиці витрачають близько 1,686 тис. дол.

Також повідомляється, що найпопулярнішим містом у світі цього року визнано Бангкок, а крім нього до першої п'ятірки міст із найбільшою кількістю іноземних відвідувачів у 2013 році ввійшли Лондон, Париж, Сінгапур і Нью-Йорк.

«Зі зростанням Азіатсько-Тихоокеанського регіону показники поточного року відображають перерозподіл, який відбувається на планеті значною мірою через зростання ринків, що розвиваються. Цей перехід посилюють електронні платежі, які дозволяють більшій кількості людей з більшої кількості місць, ніж будь-коли раніше, брати участь у глобальній економіці», - цитує прес-служба компанії президента з міжнародних ринків MasterCard Worldwide Енн Кернс.

Довідка УНІАН. Глобальний індекс міст MasterCard оцінює міста за кількістю іноземних відвідувачів і обсягами їхніх витрат під час перебування в цих містах і дає прогнозовані показники на рік. Рейтинг і супровідні звіти не грунтуються на обсягах даних або транзакціях MasterCard.

MasterCard – міжнародна фінансова компанія, що спеціалізується на платіжних рішеннях і технологіях. Компанія управляє найшвидшою у світі платіжною мережею, що об'єднує понад 20 тисяч фінансових установ у понад 210 країнах і територіях. За підсумками 2012 року кількість карт MasterCard і Maestro у світі зросла на 8% - до 1,9 млрд карт, до того ж кількість транзакцій з використанням платіжних карт зросла на 20%.

На ринку України компанія працює з 2006 року. Учасниками платіжної системи MasterCard є понад 100 банків країни. 90% існуючого ринку еквайринга в Україні обслуговує система MasterCard PayPass. MasterCard входить до переліку міжнародних платіжних систем, визнаних Національним банком України як таких, що відповідають вимогам до діяльності в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем.

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«Енергоатом» планує залучити кредит на 30 млн дол.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір залучити кредитну лінію на суму 30 млн дол.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія має намір залучити кредитну лінію строком на один рік.

Кінцевий термін подачі заявок на участь у тендерах і розкриття пропонування - 27 червня 2013 року.

Цільове призначення планованих до залучення кредитних ресурсів у тендерній документації не зазначено.

Як раніше повідомляв УНІАН, чистий збиток «Енергоатому» за підсумками 2012 року становив 2,73 млрд грн, тоді як 2011 року компанія завершила з чистим прибутком у 2,38 млрд грн.

Станом на 31 грудня 2012 року довгострокові зобов'язання "Енергоатому" зросли до 27,597 млрд грн з 7,437 млрд грн станом на початок 2012 року. Поточні зобов'язання компанії на кінець 2012 року становили 7,394 млрд грн, що на 5,3% більше, ніж на 31 грудня 2011 року.

Собівартість реалізованої продукції за 2012 рік збільшилася в порівнянні з 2011 роком до 18,252 млрд грн з 11,596 млрд грн.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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Російський експерт назвав умови, за яких Росія знизить ціну на газ для України

Москва. Умовою для зниження ціни на газ для України є не лише створення газового консорціуму, але і вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник директора Інституту країн СНД Володимир Жарихін сказав під час відеомосту Москва – Астана – Київ на тему: «Євразійська інтеграція. Поточний порядок денний».

«Я так зрозумів, що спільне володіння ГТС України є необхідною, але недостатньою умовою для зниження цін на газ. Президент Росії вважає, що достатньою умовою є ще й повноцінний вступ України до Митного союзу. Історія нас розсудить, правильно я зрозумів нашого (російського) Президента чи ні», - сказав Жарихін, коментуючи переговори президентів України і Росії в Сочі 26 травня.

Експерт вважає, що це, «мабуть», позиція Президента Росії. За його словами, «у нас різні башти (Кремля) – є думка башти, яку висловлює наш посол, що для зниження ціни створення консорціуму достатньо, але, наскільки я зрозумів, Путін вважає, що цього недостатньо».

«Вірогідно, вони повинні були оголосити: організовуємо консорціум і знижуємо ціни, інакше - навіщо було їздити. Оскільки не оголосили про це, значить, Путін вважає, що недостатньо консорціуму для зниження ціни», - сказав Жарихін.

Він наголосив, що інтерес до України буде з обох сторін – Євросоюзу і Митного союзу – лише до того моменту, поки Київ не ухвалить певне рішення.

За його словами, після ухвалення певного рішення в Києві інтерес буде лише з однієї сторони, а з другою взаємини ускладнюватися з усіма наслідками, що з цього витікатимуть.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня у Сочі відбулися переговори Президента України Віктора Януковича і Президента РФ Володимира Путіна.

Прес-служба глави української держави повідомила, що президенти обговорювали стан двосторонніх українсько-російських відносин, а також питання багатосторонньої співпраці, зокрема в рамках підготовки до засідання Вищої Євразійської економічної ради, яке відбудеться 28-29 травня 2013 р. в Астані (Казахстан). Про що домовилися президенти, на цей момент інформації немає.

УНІАН