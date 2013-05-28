Єфремов вважає, що українцям досі не пояснили переваги Митного союзу

Громадянам України досі виразно не пояснили переваги від можливої участі країни в Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану, вважає лідер парламентської фракції правлячої Партії регіонів Олександр Єфремов.

"Якщо буде сформовано думку в суспільстві, що вступ до МС сприятиме покращенню життя громадян України, то особливих проблем не буде з цим питанням. Але, на жаль, зараз багато людей, м'яко кажучи, не зовсім позитивно оцінюють дії керівництва нашої держави, якщо вони спрямовані на більш тісне зближення з РФ", - сказав Єфремов в інтерв'ю РІА «Новости».

На його думку, неоднозначне ставлення українських громадян із приводу участі України в МС може бути пов'язане з недостатнім рівнем інформування громадськості про об'єднання як всередині держави, так і з боку Російської Федерації.

"Можливо, ті сигнали, які йдуть сьогодні від країн-учасниць Митного союзу, в більшості своїй носять негативний характер", - додав Єфремов. Він також підкреслив, що надання Україні статусу спостерігача в МС піде на користь не лише українській стороні, але й учасникам союзу.

Водночас РІА «Новости» зазначає, що Україна розраховує отримати статус спостерігача в МС, щоб зберегти існуючий обсяг товарообороту з Росією, Білоруссю та Казахстаном, а також оцінити плюси й мінуси можливого членства в об'єднанні. Раніше передбачалося, що документи про надання Україні такого статусу будуть підписані під час візиту Президента Віктора Януковича до Астани 28-29 травня. Проте напередодні візиту керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук повідомив, що документи підписані не будуть і Київ розраховує лише узгодити остаточний варіант відповідного меморандуму. За його словами, документ буде підписано невдовзі після візиту Януковича до Астани.

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