Держлікслужба пропонує не попереджати аптеки про перевірки

Голова Державної служби України з лікарських засобів Олексій Соловйов виступає за скасування попередження аптечних установ про перевірки.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку Соловйова, в Україні гостро строїть питання про необхідність внесення змін до законодавства, а саме – потрібно зняти таке поняття, як «попередження аптечної установи за 10 днів про майбутню перевірку».

«Така практика діє в країнах Європейського Союзу. І відповідно до цієї практики аптечна установа має щодня бути готовою до перевірки з боку державного контролю. Норма чинного законодавства передбачає попередження аптечних установ про майбутню перевірку за 10 днів до проведення цієї перевірки. Усі розуміють, що за 10 днів можна привести у відповідність з чинними ліцензійними умовами, прибрати з прилавків неякісні ліки і бути повністю, у всеозброєнні готовими до перевірки», - відзначив Соловйов.

Він повідомив, що за минулий рік було виявлено і утилізувало півтора мільйона неякісних лікарських засобів на суму 55 млн грн.

«Спільно з правоохоронними органами була проведена робота щодо виявлення фальсифікованих лікарських засобів. Що особливо важливо, це стосувалося джерел надходження фальсифікованих засобів до легальної аптечної мережі», - сказав Соловйов.